Statul deschide o nouă schemă de sprijin pentru stocarea energiei. Sunt disponibili 150 de milioane de euro

O nouă finanțare nerambursabilă destinată investițiilor în stocarea energiei electrice în baterii a intrat în vigoare în România. Schema de ajutor de stat este susținută din Fondul pentru Modernizare și are un buget total de 150 de milioane de euro. Măsura se adresează companiilor care dezvoltă instalații autonome de stocare a energiei și va fi aplicată până la 31 decembrie 2030. Proiectele vor fi selectate printr-o procedură competitivă organizată de Ministerul Energiei.

Noua schemă de sprijin are ca obiectiv extinderea capacităților de stocare a energiei electrice prin realizarea unor instalații autonome (stand-alone), conectate la rețelele de transport sau de distribuție, indiferent de nivelul de tensiune.

Bugetul total al programului este de 150 de milioane de euro, fondurile fiind asigurate prin Fondul pentru Modernizare și acordate sub formă de granturi.

Măsura va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2030 și urmărește susținerea investițiilor care contribuie la integrarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile în sistemul energetic național.

Ajutorul de stat va fi acordat printr-o procedură de ofertare concurențială derulată de Ministerul Energiei.

Programul este destinat societăților comerciale, indiferent de dimensiunea acestora. Pot solicita sprijin microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, companiile mari, precum și firmele nou-înființate, cu condiția ca acestea să fie înființate până la semnarea contractului de finanțare.

Solicitanții trebuie să depună cererea de finanțare în cadrul procedurii organizate de Ministerul Energiei înainte de demararea lucrărilor pentru realizarea noilor instalații de stocare pe teritoriul României.

Investițiile trebuie să vizeze exclusiv dezvoltarea unor capacități noi de stocare autonomă a energiei electrice.

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie implementate în România și să prevadă construirea unor instalații noi de stocare în baterii destinate integrării energiei din surse regenerabile.

Capacitatea minimă acceptată este de 1 MW pentru fiecare instalație.

În același timp, raportul dintre capacitatea de stocare, exprimată în MWh, și puterea instalată, exprimată în MW, trebuie să fie de minimum 2:1. Cu alte cuvinte, instalația trebuie să poată funcționa la puterea nominală timp de cel puțin două ore, atât în regim de încărcare, cât și de descărcare.

Valoarea maximă a ajutorului acordat este de 69.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate de stocare instalată.

Documentația poate fi depusă fără avizul tehnic de racordare, acesta nefiind obligatoriu în etapa de înscriere.

Totuși, beneficiarii selectați vor trebui să prezinte avizul înainte de depunerea primei cereri de plată, acesta fiind o condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor.

Documentul poate fi consultat AICI: