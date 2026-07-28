Statul deschide o nouă schemă de sprijin pentru stocarea energiei. Sunt disponibili 150 de milioane de euro
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - baterii, stocare energie, instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice
O nouă finanțare nerambursabilă destinată investițiilor în stocarea energiei electrice în baterii a intrat în vigoare în România. Schema de ajutor de stat este susținută din Fondul pentru Modernizare și are un buget total de 150 de milioane de euro. Măsura se adresează companiilor care dezvoltă instalații autonome de stocare a energiei și va fi aplicată până la 31 decembrie 2030. Proiectele vor fi selectate printr-o procedură competitivă organizată de Ministerul Energiei.
Schema de ajutor vizează dezvoltarea instalațiilor autonome de stocare
Noua schemă de sprijin are ca obiectiv extinderea capacităților de stocare a energiei electrice prin realizarea unor instalații autonome (stand-alone), conectate la rețelele de transport sau de distribuție, indiferent de nivelul de tensiune.
Bugetul total al programului este de 150 de milioane de euro, fondurile fiind asigurate prin Fondul pentru Modernizare și acordate sub formă de granturi.
Măsura va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2030 și urmărește susținerea investițiilor care contribuie la integrarea unei cantități mai mari de energie din surse regenerabile în sistemul energetic național.
Ajutorul de stat va fi acordat printr-o procedură de ofertare concurențială derulată de Ministerul Energiei.
Companiile eligibile trebuie să depună proiectele înainte de începerea lucrărilor
Programul este destinat societăților comerciale, indiferent de dimensiunea acestora. Pot solicita sprijin microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, companiile mari, precum și firmele nou-înființate, cu condiția ca acestea să fie înființate până la semnarea contractului de finanțare.
Solicitanții trebuie să depună cererea de finanțare în cadrul procedurii organizate de Ministerul Energiei înainte de demararea lucrărilor pentru realizarea noilor instalații de stocare pe teritoriul României.
Investițiile trebuie să vizeze exclusiv dezvoltarea unor capacități noi de stocare autonomă a energiei electrice.
Ce condiții trebuie să îndeplinească proiectele pentru a primi sprijin
Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie implementate în România și să prevadă construirea unor instalații noi de stocare în baterii destinate integrării energiei din surse regenerabile.
Capacitatea minimă acceptată este de 1 MW pentru fiecare instalație.
În același timp, raportul dintre capacitatea de stocare, exprimată în MWh, și puterea instalată, exprimată în MW, trebuie să fie de minimum 2:1. Cu alte cuvinte, instalația trebuie să poată funcționa la puterea nominală timp de cel puțin două ore, atât în regim de încărcare, cât și de descărcare.
Valoarea maximă a ajutorului acordat este de 69.000 de euro pentru fiecare MWh de capacitate de stocare instalată.
Avizul de racordare nu este necesar la depunerea cererii
Documentația poate fi depusă fără avizul tehnic de racordare, acesta nefiind obligatoriu în etapa de înscriere.
Totuși, beneficiarii selectați vor trebui să prezinte avizul înainte de depunerea primei cereri de plată, acesta fiind o condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor.
Documentul poate fi consultat AICI:
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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