Germania primește undă verde pentru ajutoare de stat de 659 de milioane de euro destinate producției de cipuri. Patru investiții strategice, aprobate de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat un pachet de ajutoare de stat în valoare de 659 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei semiconductorilor din Germania. Fondurile vor sprijini construirea a patru facilități de producție considerate de primă generație în Europa și fac parte din strategia UE de consolidare a autonomiei în domeniul cipurilor.

Potrivit Comisiei Europene, Germania va acorda granturi directe pentru construirea a patru facilități de producție din lanțul valoric al semiconductorilor.

Cea mai mare finanțare, de 353 de milioane de euro, va merge către compania Element 3-5 GmbH pentru construirea unei fabrici în Baesweiler, landul Renania de Nord-Westfalia. Unitatea va produce epi-waferi din carbură de siliciu (SiC), utilizați în industria auto, telecomunicații, sectorul energetic și aplicații industriale.

Compania Vishay Siliconix Itzehoe GmbH va primi 214 milioane de euro pentru extinderea capacităților de producție din Schleswig-Holstein, unde vor fi fabricate tranzistoare Power MOSFET de nouă generație, folosite în principal în industria auto și în echipamente industriale.

Alte două proiecte vor beneficia de finanțare europeană. KLA-Tencor MIE GmbH va primi 74,4 milioane de euro pentru producția de echipamente optice avansate destinate controlului calității în fabricarea semiconductorilor, iar KETEK GmbH va beneficia de 17,9 milioane de euro pentru dezvoltarea unor linii dedicate producerii unor cipuri specializate utilizate în detectoare industriale.

Comisia Europeană arată că toate cele patru proiecte contribuie la obiectivele stabilite prin inițiativa „A Chips Act for Europe” și la orientările politice ale executivului european pentru perioada 2024-2029.

Instituția consideră că noile facilități vor consolida poziția Uniunii Europene în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și vor reduce dependența de producătorii din afara blocului comunitar.

Toate investițiile sunt cofinanțate de guvernul federal german și de autoritățile regionale din landurile în care vor fi construite fabricile.

Companiile care primesc ajutorul de stat au acceptat o serie de angajamente asumate în fața Comisiei Europene.

Acestea vor colabora cu universități și institute de cercetare, vor sprijini start-up-urile și IMM-urile din sector, vor dezvolta programe de formare pentru personal calificat și vor acorda prioritate comenzilor europene în cazul unor eventuale crize de aprovizionare.

De asemenea, dacă proiectele vor genera profituri peste nivelul estimat inițial, o parte dintre acestea vor fi împărțite cu statul german.

Executivul european a evaluat măsurile în baza normelor privind ajutoarele de stat și a concluzionat că finanțarea este necesară pentru dezvoltarea unor activități economice strategice și are un impact limitat asupra concurenței pe piața internă.

Comisia a precizat că, fără sprijinul public, trei dintre companii nu ar fi realizat investițiile în Uniunea Europeană, iar în cazul KETEK proiectul nu ar fi fost implementat deloc.

Totodată, instituția apreciază că investițiile vor avea efecte pozitive asupra întregului ecosistem european al semiconductorilor și vor contribui la creșterea securității aprovizionării cu cipuri.

Comisia Europeană amintește că Germania a lansat, în noiembrie 2024, un apel pentru proiecte inovatoare dedicate industriei semiconductorilor, iar cele patru investiții aprobate acum reprezintă proiectele cu numărul opt și nouă selectate în acest program.

Totodată, Bruxelles-ul a prezentat în iunie 2026 propunerea privind Chips Act 2.0, care urmărește extinderea capacităților europene de producție, reducerea dependențelor strategice și dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generație din domeniul semiconductorilor.

Potrivit Comisiei Europene, aprobările anunțate reprezintă deciziile cu numărul 15-18 adoptate în baza acestor principii, iar valoarea cumulată a ajutoarelor de stat aprobate până în prezent pentru industria europeană a semiconductorilor se ridică la aproximativ 14,2 miliarde de euro.