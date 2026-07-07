Comisia Europeană lansează un plan de acțiune pentru utilizarea sigură a AI în securitatea cibernetică

Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune menit să consolideze securitatea cibernetică a Uniunii Europene (UE) în contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale Artificial Intelligence/AI). Inițiativa urmărește limitarea riscurilor generate de modelele avansate de AI, sprijinirea organizațiilor europene și stimularea investițiilor în tehnologii.

Comisia Europeană a prezentat un plan de acţiune pentru un răspuns structurat în vederea abordării riscurilor şi a valorificării oportunităţilor oferite de modelele avansate de inteligenţă artificială (Artificial Intelligence/AI) pentru securitatea cibernetică, se arată într-un comunicat de presă. Noile modele avansate de AI redefinesc securitatea cibernetică. AI poate fi utilizată în mod abuziv pentru a identifica vulnerabilităţile, a automatiza atacurile şi a creşte amploarea şi viteza incidentelor cibernetice la o viteză fără precedent.

Bazându-se pe cadrul juridic unic al UE pentru AI şi securitatea cibernetică, planul de acţiune va reuni statele membre, industria şi organizaţiile de la nivelul UE pentru a consolida securitatea cibernetică a peisajului nostru digital împotriva vulnerabilităţilor reprezentate de AI avansată.

Securitatea eficientă necesită o înţelegere aprofundată a modului în care noile tehnologii pot fi utilizate, utilizate în mod abuziv şi exploatate. În temeiul Regulamentului privind AI, modelele avansate de AI trebuie evaluate, iar măsurile de atenuare trebuie evaluate cu atenţie, înainte ca modelele să fie introduse pe piaţa UE, consideră Comisia Europeană.

Pentru a promova expertiza dobândită pe plan intern, Comisia Europeană va lansa o cerere de propuneri specifică pentru a institui o capacitate de evaluare a UE, care să acopere securitatea cibernetică şi care se preconizează că va fi operaţională în 2027. Această nouă capacitate va contribui la funcţia de reglementare a Oficiului pentru AI prin consolidarea evaluării de către terţi a capacităţilor şi a riscurilor AI la nivel mondial.

Europa are nevoie, de asemenea, de condiţii clare şi transparente pentru accesarea celor mai avansate sisteme de AI. De aceea, Comisia Europeană va colabora cu Agenţia UE pentru Securitate Cibernetică pentru a defini un plan european pentru accesul structurat la capabilităţi avansate de AI pentru securitatea cibernetică. Aceste orientări vor sprijini organizaţiile publice şi private europene relevante să obţină acces la modele avansate de AI.

Agenţia UE pentru Securitate Cibernetică şi Centrul Comun de Cercetare al Comisiei vor crea o platformă securizată de testare a AI pentru securitatea cibernetică, inclusiv prin utilizarea unor medii simulate. Acest lucru va aduce know-how privind utilizarea în condiţii de siguranţă a AI pentru operatorii din sectoarele critice, cum ar fi finanţele, energia, sănătatea, transporturile şi administraţia publică.

UE trebuie să îşi protejeze infrastructura critică împotriva vulnerabilităţilor care decurg din posibila utilizare abuzivă a acestor tehnologii, susţine Executivul comunitar. Astfel cum se prevede în normele UE privind securitatea cibernetică, organizaţiile ar trebui să intensifice practicile de igienă cibernetică, măsurile de gestionare a riscurilor şi principiile de securitate de la stadiul conceperii.

Organizaţiile ar trebui să înceapă să utilizeze capacităţile de AI deja disponibile, inclusiv prin modele cu sursă deschisă, pentru a identifica şi a remedia vulnerabilităţile mai rapid, precum şi pentru a preveni atacurile cibernetice şi a răspunde la acestea.

Pentru a sprijini organizaţiile în această tranziţie, Agenţia UE pentru Securitate Cibernetică va sprijini şi va facilita parteneriatele dintre autorităţile publice, întreprinderi şi comunităţile cu sursă deschisă din ecosistemul cibernetic. Aceasta va include orientări, recomandări şi bune practici, precum şi o campanie de securizare a software-ului critic cu sursă deschisă.

Pentru a stimula extinderea pieţei europene, Comisia Europeană va lansa marea provocare a UE privind AI pentru securitatea cibernetică. Acest concurs va reuni întreprinderi, cercetători şi organizaţii pentru a dezvolta soluţii de AI pentru securitatea cibernetică.

UE trebuie să continue să investească în dezvoltarea propriilor capacităţi suverane avansate de AI, valorificând infrastructura furnizată de fabricile de AI şi de viitoarele gigafabrici. În acest context, viitoarea capacitate europeană de capitaluri proprii în domeniul tehnologiei, anunţată în pachetul privind suveranitatea tehnologică, ar putea atrage investiţii private pentru a extinde capacităţile AI autohtone, a indicat Executivul comunitar.