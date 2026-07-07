IGU: Comerțul mondial cu GNL a atins un maxim istoric în 2025, dar viitorul depinde de stabilitatea din Orientul Mijlociu

Comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate (GNL) a înregistrat, anul trecut, cea mai rapidă creștere din ultimii ani, susținută de exporturile record ale SUA și de cererea ridicată din Europa. Cu toate acestea, perspectivele pentru anul 2026 rămân incerte, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, avertizează Uniunea Internațională a Gazului (IGU – International Gas Union).

Comerţul mondial cu gaze naturale lichefiate (GNL) a atins un nivel record anul trecut, pe măsură ce exporturile puternice din SUA şi creşterea importurilor europene au compensat achiziţiile mai slabe din Asia, arată un raport publicat marţi, 7 iulie, de Uniunea Internaţională a Gazului (IGU – International Gas Union). Cu toate acestea, IGU avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o contracţie a comerţului cu gaze lichefiate în 2026.

„Conflictul din Golf a deteriorat infrastructura de GNL, a umbrit perspectivele pentru proiectele din regiune şi a expus cumpărătorii asiatici la incertitudinea fluxurilor şi preţurilor mai mari”, a declarat preşedintele IGU, Andrea Stegher.

Potrivit raportului IGU, comerţul mondial cu gaze lichefiate a crescut anul trecut cu 6,3%, până la 436,98 milioane de tone, aceasta fiind cea mai rapidă rată de creştere înregistrată după 2022. Europa a înregistrat cea mai mare creştere a importurilor, cu 26,1 milioane de tone, până la 126,2 milioane de tone, pe măsură ce bătrânul continent şi-a refăcut rezervele şi a înlocuit livrările mai mici de gaze ruseşti. Cu toate acestea, Asia Pacific a rămas cea mai mare regiune importatoare de gaze lichefiate, în condiţiile în care a primit 168,7 milioane de tone de GNL, chiar dacă, faţă de 2024, importurile au scăzut cu 9,2 milioane de tone.

China a rămas cel mai mare importator de GNL din lume, cu 69,77 milioane de tone, dar importurile gigantului asiatic au scăzut cu 8,9 milioane de tone faţă de anul precedent. Japonia a fost al doilea cel mai mare importator de gaze lichefiate, cu 67,37 milioane de tone, în timp ce Coreea de Sud şi-a majorat importurile cu 1,7 milioane de tone, până la 48,67 milioane de tone.

Raportul IGU scoate în evidenţă apariţia unor tendinţe divergente în Asia, în condiţiile în care importurile de GNL ale Chinei au scăzut din cauza ofertei interne mai puternice şi a importurilor mai mari de gaze naturale prin conducte din Rusia, în timp ce producţia mai scăzută în anumite părţi ale Asiei de Sud-Est a sporit dependenţa de achiziţiile de gaze lichefiate de pe piaţa spot.

În ceea ce priveşte exporturile de gaze lichefiate, SUA au rămas cel mai mare exportator mondial, cu 110,74 milioane de tone, urmate de Qatar cu 81,51 milioane de tone şi Australia cu 80,32 milioane de tone.

Uniunea Internațională a Gazului (IGU – International Gas Union) este o organizație globală non-profit, recunoscută drept vocea și reprezentantul oficial al industriei mondiale a gazelor. Înființată la 2 iunie 1931, la Londra, organizația are ca obiectiv promovarea progresului tehnic, economic și politic în sectorul gazelor, contribuind la dezvoltarea unei industrii moderne, eficiente și sustenabile.

IGU reunește peste 130 de membri din mai mult de 80 de țări de pe șase continente, incluzând asociații naționale de profil, companii, operatori și autorități de reglementare. Prin intermediul acestora, organizația reprezintă peste 90% din piața globală a gazelor, acoperind întregul lanț valoric al industriei, de la explorare și producție până la transport, stocare, distribuție și utilizarea gazelor.

Sediul legal al IGU este înregistrat în Vevey, Elveția, în timp ce Secretariatul General funcționează la Londra, în Regatul Unit. Pentru mandatul 2025–2028, funcția de președinte este deținută de italianul Andrea Stegher.

Misiunea principală a IGU este de a susține rolul gazelor naturale, al gazelor naturale lichefiate (GNL), precum și al alternativelor cu emisii reduse de carbon, cum sunt hidrogenul și biometanul, în construirea unui sistem energetic sigur, competitiv și sustenabil. În acest sens, organizația promovează utilizarea gazelor ca soluție de tranziție energetică, datorită emisiilor mai reduse comparativ cu alte surse de combustibili fosili și capacității lor de a completa producția de energie din surse regenerabile, caracterizată prin variabilitate.

Un domeniu important de activitate al IGU îl reprezintă reprezentarea intereselor industriei la nivel internațional. Organizația colaborează cu guverne, instituții internaționale și organizații multilaterale pentru promovarea unor politici care să încurajeze comerțul internațional nediscriminatoriu și dezvoltarea unor piețe energetice stabile, eficiente și competitive.

IGU este una dintre cele mai importante surse de informații și analize pentru sectorul energetic global. Organizația publică periodic rapoarte de referință, precum World LNG Report, Global Gas Report și Wholesale Gas Price Survey, documente utilizate pe scară largă în fundamentarea strategiilor și politicilor din domeniul gazelor.

Totodată, IGU organizează și coordonează cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei. Printre acestea se numără World Gas Conference (WGC), conferința mondială organizată o dată la trei ani, International Gas Research Conference (IGRC), dedicată cercetării și inovării tehnologice, precum și seria de conferințe și expoziții LNG Series, consacrată sectorului gazelor naturale lichefiate.