Importurile UE de GNL rusesc au crescut cu aproape 18%. Rusia continuă să încaseze miliarde în pofida sancțiunilor

Uniunea Europeană și-a propus eliminarea treptată a combustibililor fosili din Rusia, însă datele din primele luni ale anului 2026 arată că importurile de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc au continuat să crească. Specialiștii avertizează că această situație oferă Moscovei venituri importante într-un moment în care economia rusă este afectată de sancțiuni și de atacurile asupra infrastructurii energetice.

Datele analizate de organizația de mediu Urgewald indică faptul că aproape întreaga producție exportată de proiectul Yamal LNG a ajuns în porturile europene în primele cinci luni ale anului.

Potrivit datelor Kpler analizate de Urgewald, între ianuarie și mai 2026 au fost livrate către porturile europene 8,37 milioane de tone de GNL provenit din proiectul Yamal LNG din nord-vestul Siberiei.

Volumul este cu 17,9% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, transmite Independent.

Mai mult, statele membre ale Uniunii Europene au primit 96,7% din totalul exporturilor Yamal LNG în primele cinci luni ale anului. În luna mai, 23 din cele 25 de transporturi realizate de proiect au avut ca destinație porturi europene, reprezentând aproximativ 92% din exporturile totale.

Datele arată o creștere de peste 20% față de luna mai 2025, în ciuda obiectivului declarat al Uniunii Europene de a elimina complet importurile de combustibili fosili din Rusia.

Creșterea importurilor este explicată și prin faptul că o parte dintre sancțiunile adoptate la nivel european nu au intrat încă pe deplin în vigoare.

Contractele pe termen scurt semnate înainte de 17 iunie 2025 au fost interzise abia din aprilie 2026. În același timp, contractele noi pentru importul de GNL rusesc au fost interzise începând cu 18 martie 2026.

Totuși, există o perioadă de tranziție pentru contractele încheiate între aceste două date, ceea ce permite continuarea livrărilor.

În cazul contractelor pe termen lung, interdicțiile vor intra în vigoare abia în 2027, conform deciziilor adoptate anul trecut la nivelul Uniunii Europene.

Sebastian Rötters, specialist în sancțiuni la Urgewald, consideră că în următoarele luni nu sunt așteptate schimbări majore în volumul importurilor.

Acesta susține că Rusia are încă puține alternative pentru exportul gazului lichefiat, iar Europa continuă să manifeste interes pentru aceste livrări.

Experții atrag atenția că tensiunile din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz influențează, de asemenea, piața globală a energiei.

Potrivit lui Sebastian Rötters, incertitudinile privind aprovizionarea din regiune îi determină pe cumpărătorii europeni aflați în contracte pe termen lung să maximizeze volumele importate înainte de intrarea în vigoare a interdicțiilor.

Astfel, reducerea dependenței de gazul rusesc devine mai dificilă într-un context în care securitatea energetică rămâne o prioritate pentru multe state europene.

John Lough, director pentru relații internaționale la New Eurasian Strategies Centre, afirmă că veniturile obținute din GNL sunt utile pentru Rusia, chiar dacă nu reprezintă principala sursă de finanțare a economiei sale.

El consideră însă că impactul simbolic al menținerii acestor importuri este la fel de important ca efectul financiar.

Potrivit acestuia, continuarea cumpărării de GNL transmite Moscovei mesajul că Europa nu este dispusă să aplice cele mai dure măsuri posibile. În același timp, din perspectiva Ucrainei, această situație poate fi interpretată ca o dovadă că sprijinul european nu este complet.

Cu toate acestea, expertul subliniază că schimbările produse după începutul războiului din 2022 sunt majore. El apreciază că reducerea dependenței energetice de Rusia și sancțiunile impuse au afectat semnificativ economia rusă și relațiile comerciale construite în ultimele decenii.

Potrivit acestuia, chiar dacă Moscova continuă să exporte energie către piețele asiatice, refacerea legăturilor economice cu Europa ar putea dura zeci de ani, dacă va mai fi posibilă vreodată în forma cunoscută înainte de război.