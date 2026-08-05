Ryanair, obligată să returneze bani pasagerilor. Instanța a anulat 14 taxe suplimentare percepute de compania aeriană
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O decizie a celei mai înalte instanțe din Austria obligă Ryanair să renunțe la o serie de taxe suplimentare percepute pasagerilor. Hotărârea deschide și posibilitatea ca cei care au plătit aceste costuri să își recupereze banii.
Instanța supremă din Austria a declarat ilegale 14 taxe suplimentare percepute de Ryanair
Compania aeriană Ryanair a suferit o înfrângere importantă în Austria, după ce Curtea Supremă de Justiție (OGH) a decis că 14 din cele 15 taxe suplimentare analizate sunt inadmisibile.
În urma hotărârii, clienții care au achitat aceste costuri pot solicita rambursarea sumelor plătite.
Judecătorii au apreciat că unele dintre clauzele referitoare la taxele suplimentare sunt formulate într-un mod atât de neclar încât pasagerii nu pot înțelege în mod corespunzător obligațiile financiare care le revin, transmite Bild.
Ce taxe suplimentare au fost considerate nelegale
Printre costurile pe care instanța le-a declarat inadmisibile se numără:
- taxele pentru anumite reguli privind alegerea locurilor în avion;
- taxa de 25 de euro pentru copiii mici care călătoresc fără loc propriu;
- taxele administrative pentru rambursarea impozitelor;
- costurile suplimentare pentru efectuarea cu întârziere a check-in-ului online;
- taxa pentru lipsa cărții de îmbarcare;
- obligativitatea rezervării locurilor pentru familii;
- unele taxe suplimentare pentru bagaje;
- taxele pentru schimbarea numelui, care puteau ajunge până la 160 de euro;
- lipsa rambursării diferenței de preț în cazul unei reprogramări către un zbor mai ieftin.
Potrivit instanței, modul în care aceste taxe au fost prezentate consumatorilor nu respectă cerințele de claritate și transparență.
Autoritățile din Germania contestă și ele unele taxe percepute de companiile aeriene
Mai multe dintre taxele analizate în Austria sunt percepute și pasagerilor din Germania. Cu toate acestea, organizațiile pentru protecția consumatorilor nu au obținut, deocamdată, o decizie la fel de amplă.
Federația Organizațiilor Consumatorilor din Germania (vzbv) desfășoară în prezent acțiuni împotriva companiilor aeriene în ceea ce privește taxele pentru bagajul de mână, invocând o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Obiectivul este stabilirea unor reguli unitare la nivel european.
Totodată, organizația analizează posibilitatea unor acțiuni colective privind taxele și impozitele nerambursate pentru zborurile care nu au mai avut loc.
Mai multe companii aeriene sunt vizate de acțiuni în instanță
Pe lângă Ryanair, organizația germană pentru protecția consumatorilor a deschis acțiuni în justiție împotriva companiilor Vueling, easyJet, Eurowings și Wizz Air.
De asemenea, au fost transmise notificări oficiale către Norwegian Air, Ryanair, Transavia și Volotea.
Potrivit organizației, aceste companii sunt suspectate că încalcă drepturile consumatorilor prin perceperea unor suprataxe considerate nepermise pentru bagajele de mână și prin prezentarea înșelătoare a costului real al biletelor. Procesele se află în desfășurare la mai multe instanțe regionale din Germania, inclusiv la Berlin și Frankfurt.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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