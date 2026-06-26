Schimbare importantă pentru pasagerii Ryanair. Compania modifică regulile privind locurile pentru familiile cu copii

Ryanair a anunțat o modificare importantă a politicii privind alocarea locurilor în avion pentru pasagerii care călătoresc împreună cu copii. Începând cu rezervările efectuate din 25 iunie, familiile care aleg alocarea gratuită a locurilor vor beneficia de repartizarea copiilor lângă părinți sau tutorii lor, fără a mai fi nevoie să plătească pentru selectarea locurilor.

Decizia vine după mai multe săptămâni de discuții și presiuni din partea autorităților europene de reglementare, care au susținut că politica operatorului low-cost nu respectă standardele europene privind călătoriile familiilor.

Până acum, adulții care călătoreau cu copii și doreau să fie siguri că vor sta împreună trebuiau să plătească pentru rezervarea unui loc. În schimb, compania permitea selectarea gratuită a până la patru locuri pentru copiii incluși în aceeași rezervare.

Noua politică introduce și posibilitatea unei alocări gratuite și aleatorii a locurilor, iar în acest caz copiii vor fi repartizați lângă părinții sau tutorii lor fără costuri suplimentare.

Astfel, familiile vor avea de ales între rezervarea contra cost a locurilor preferate sau acceptarea alocării gratuite realizate automat la check-in.

Ryanair susține că politica aplicată până în prezent era deja în conformitate cu normele în vigoare.

„Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, a confirmat astăzi (25 iunie) că politica sa de lungă durată privind locurile pentru familii respectă pe deplin toate legile și reglementările relevante.”

Compania precizează că nu a perceput nici până acum taxe pentru copiii care stăteau lângă adulții însoțitori.

„Ryanair nu percepe nicio taxă pentru copiii care stau lângă părintele sau adultul însoțitor.”

Operatorul explică faptul că adulții plăteau doar locul rezervat pentru ei, în timp ce copiii beneficiau de locuri alăturate fără costuri suplimentare.

„Ca toți adulții care aleg un loc rezervat, adulții care călătoresc cu copii plătesc o taxă pentru un loc rezervat, dar pot selecta gratuit locuri rezervate alături pentru maximum 4 copii în cadrul aceleiași rezervări.”

„Aceasta înseamnă că părinții care călătoresc cu copii plătesc doar pentru un loc rezervat (pentru adult) – la un tarif redus – dar nu plătesc nimic pentru celelalte 4 locuri rezervate pentru copiii care călătoresc cu ei.”

Noua regulă se aplică rezervărilor efectuate începând cu 25 iunie.

Pasagerii care nu doresc să plătească pentru alegerea locurilor vor afla poziția acestora în momentul efectuării check-in-ului online.

„Pentru rezervările efectuate începând de astăzi (25 iunie), adulții care călătoresc cu copii și nu doresc să selecteze sau să plătească pentru un loc rezervat vor fi informați cu privire la alocarea locului (gratuit) după ce s-au înregistrat pentru zbor, așa cum este cazul majorității celorlalte companii aeriene din Europa.”

Compania avertizează însă că familiile care aleg această variantă gratuită vor primi, cel mai probabil, locuri în partea din spate a aeronavei.

„Familiile care optează pentru această alocare aleatorie a locurilor unul lângă altul vor fi probabil așezate în spatele cabinei aeronavei, deoarece rândurile din față tind să fie rezervate și se epuizează primele.”

În schimb, cei care vor să își aleagă locurile încă din momentul rezervării sau preferă rândurile din față vor putea face acest lucru în continuare contra cost.

„Familiile care preferă să își aleagă locurile în momentul rezervării și să își asigure locuri premium în primele rânduri vor putea face acest lucru prin plata unei taxe de rezervare a locului, în conformitate cu politica aplicată de majoritatea celorlalte companii aeriene europene.”

Compania afirmă că schimbarea nu va avea un impact asupra veniturilor sale și susține că noua regulă a fost adoptată pentru a alinia politica operatorului la cea aplicată de alte companii aeriene europene.

„Această modificare minoră a politicii va alinia politica Ryanair privind locurile pentru familii cu cea a majorității celorlalte companii aeriene din UE, ceea ce răspunde dorinței autorităților de reglementare din Europa de a înăbuși inovația și progresul.” „Modificarea va fi neutră din punct de vedere al veniturilor pentru Ryanair, în timp ce familiile vor continua să economisească miliarde în fiecare an alegând să călătorească cu compania aeriană cu cele mai mici prețuri din Europa.”

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a criticat dur intervenția autorităților de reglementare și a declarat că operatorul acceptă schimbarea fără entuziasm.

„Autoritățile europene de reglementare, cum ar fi CMA din Marea Britanie, au dezamăgit în mod constant consumatorii, ignorând revânzarea flagrantă împotriva consumatorilor a tarifelor aeriene umflate de către OTA-uri neautorizate, suprataxarea impusă de monopolurile aeroportuare și defecțiunile serviciilor de către ATC-urile din Europa.”

O’Leary consideră că autoritățile au ales să intervină într-un domeniu în care, în opinia companiei, politica Ryanair era deja apreciată de clienți.

„Închizând ochii la tarifele mari practicate de companiile aeriene pe rutele fără concurență Ryanair, CMA a vizat acum politica noastră de locuri pentru familii, care a fost unanim acceptată de consumatori ca fiind cea mai progresivă și transparentă din Europa.”

Șeful Ryanair susține că noua regulă nu reprezintă un avantaj pentru pasageri, ci doar o uniformizare a practicilor existente în industrie.