Serviciile pentru companii încetinesc. Cifra de afaceri a scăzut în aprilie atât față de luna martie, cât și comparativ cu anul trecut

Activitatea din sectorul serviciilor prestate în principal întreprinderilor a continuat să încetinească în luna aprilie 2026, după ce cifra de afaceri a înregistrat scăderi atât față de luna precedentă, cât și în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că transporturile, serviciile IT și alte servicii destinate mediului de afaceri au tras în jos rezultatele întregului sector, în timp ce comunicațiile și producția cinematografică au avut evoluții mai bune.

Rezultatele vin într-un context în care economia dă semne de temperare, iar companiile își reduc ritmul investițiilor și al contractării de servicii, evoluție reflectată în statisticile privind cifra de afaceri din acest domeniu.

Potrivit INS, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a scăzut în aprilie cu 8,1% față de luna martie, ca serie brută. După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, reculul a fost de 1,8%.

Cea mai mare contribuție la această evoluție negativă a venit din sectorul transporturilor, unde cifra de afaceri s-a redus cu 11,1% față de luna precedentă. De asemenea, alte servicii furnizate întreprinderilor au consemnat un declin de 8,5%, iar serviciile informatice și din tehnologia informației au scăzut cu 7,3%.

Și sectorul comunicațiilor a înregistrat un recul, însă unul mai redus, de 1,6%. Singurul domeniu care a raportat o evoluție pozitivă în aprilie a fost cel al activităților de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe, unde cifra de afaceri a crescut cu 2%.

Comparativ cu aceeași lună din 2025, serviciile prestate întreprinderilor au înregistrat o nouă scădere.

INS arată că cifra de afaceri a fost mai mică cu 3,4% în seria brută și cu 3,5% în seria ajustată sezonier.

Cele mai importante scăderi anuale au fost consemnate în activitățile de producție cinematografică, video și televiziune, unde cifra de afaceri s-a redus cu 7,9%. Alte servicii furnizate în principal întreprinderilor au înregistrat un declin de 3,9%, serviciile informatice și IT au scăzut cu 3,8%, iar transporturile cu 3,1%.

Singurul domeniu care a avut o evoluție pozitivă față de aprilie anul trecut este cel al comunicațiilor, unde cifra de afaceri a crescut cu 2%.

Bilanțul pentru perioada ianuarie-aprilie 2026 indică o diminuare a activității în sectorul serviciilor pentru companii.

În primele patru luni ale anului, cifra de afaceri a scăzut cu 3% față de aceeași perioadă din 2025, iar în seria ajustată în funcție de sezonalitate și de numărul de zile lucrătoare reculul este de 3,9%.

Scăderea a fost influențată în principal de diminuarea activității din serviciile informatice și IT, care au coborât cu 4,6%, de transporturi, cu un recul de 4,1%, și de categoria altor servicii furnizate întreprinderilor, unde cifra de afaceri s-a redus cu 2,6%.

Pe de altă parte, activitățile de producție cinematografică, video și televiziune au înregistrat o creștere de 2,3%, iar comunicațiile au avansat cu 1,5% în perioada analizată.

Statisticile INS acoperă o gamă largă de activități economice desfășurate pentru mediul de afaceri. În această categorie intră transporturile, comunicațiile, serviciile IT, activitățile de editare, consultanța în management, serviciile juridice și de contabilitate, arhitectura și ingineria, publicitatea, cercetarea de piață, serviciile de recrutare, activitățile de închiriere și leasing, precum și alte servicii profesionale destinate companiilor.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică indică faptul că, după un început de an modest, activitatea din sectorul serviciilor pentru întreprinderi continuă să se confrunte cu dificultăți, iar majoritatea indicatorilor relevă o încetinire atât pe termen scurt, cât și în comparație cu anul trecut.