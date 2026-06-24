România este lider la internetul fix în 2026. A depășit Regatul Unit și Suedia într-un clasament internațional

România ocupă primul loc într-un clasament internațional care analizează performanța serviciilor de internet fix în țările cu suprafețe comparabile. Datele colectate în perioada ianuarie–mai 2026 arată că România a obținut cel mai mare scor dintre cele 20 de state analizate, depășind economii dezvoltate precum Regatul Unit, Suedia și Germania. Evaluarea a fost realizată pe baza indicatorului nPoints, care măsoară viteza, stabilitatea și calitatea experienței oferite utilizatorilor de internet fix.

Performanțele internetului fix din România au plasat țara pe prima poziție într-un clasament care compară state cu suprafețe cuprinse între 119.000 și 477.000 de kilometri pătrați. Potrivit datelor nPerf colectate în primele cinci luni ale anului 2026, România a înregistrat un scor total de 128.587 nPoints.

Acest indicator sintetizează mai multe elemente esențiale pentru experiența utilizatorilor, inclusiv viteza de descărcare și încărcare a datelor, stabilitatea conexiunii și performanța generală în utilizarea serviciilor online. Rezultatul plasează România înaintea unor state recunoscute pentru dezvoltarea infrastructurii digitale.

Pe locul al doilea se află Regatul Unit, cu 126.638 nPoints, în timp ce Suedia ocupă poziția a treia, cu 126.415 nPoints. Diferența dintre România și următoarea clasată este de 1.949 nPoints.

Clasamentul continuă cu Norvegia, care a obținut 123.768 nPoints, și Polonia, cu 116.784 nPoints. Germania se situează pe locul șase, cu un scor de 112.635 nPoints.

Datele evidențiază existența unor diferențe importante între statele analizate, chiar dacă acestea se confruntă cu provocări comparabile în ceea ce privește extinderea și administrarea rețelelor de comunicații pe teritorii de dimensiuni similare.

La capătul inferior al clasamentului se află Tunisia, care a înregistrat un scor de 60.427 nPoints. Comparativ cu România, diferența ajunge la 68.160 nPoints, ceea ce reflectă niveluri distincte de dezvoltare a infrastructurii și a serviciilor de conectivitate.

Analiza arată că performanțele ridicate ale unei rețele se traduc direct în experiența utilizatorilor. În statele cu scoruri superioare, accesul la servicii online complexe este mai rapid și mai stabil, iar utilizatorii beneficiază de o conectivitate mai eficientă în activitățile zilnice.

Rezultatul obținut de România indică o experiență digitală superioară pentru utilizatorii de internet fix, în special în activitățile care necesită conexiuni stabile și viteze ridicate de transfer al datelor.

În practică, acest lucru înseamnă posibilitatea desfășurării muncii la distanță fără întreruperi, participarea la videoconferințe cu un risc redus de întârzieri audio sau video și accesul la servicii de streaming în format ultra-înaltă definiție fără perioade de bufferizare.

De asemenea, utilizatorii pot descărca mai rapid fișiere de mari dimensiuni și pot accesa fără întârzieri pagini web complexe sau platforme care necesită transferuri constante de date.

În statele care au obținut scoruri mai reduse, aceleași activități pot presupune limitări suplimentare. Utilizatorii pot fi nevoiți să reducă rezoluția conținutului video, să gestioneze mai atent numărul dispozitivelor conectate simultan sau să accepte timpi mai mari de încărcare pentru anumite servicii online.

Datele aferente perioadei ianuarie–mai 2026 oferă astfel o imagine comparativă a performanțelor internetului fix în țările cu dimensiuni teritoriale similare, România distingându-se prin cel mai ridicat nivel al experienței generale oferite utilizatorilor.