Schimbări printre marii jucători din streaming și televiziune. Fox cumpără Roku pentru 22 de miliarde de dolari

Gigantul media Fox Corp. a anunțat achiziția platformei de streaming Roku într-o tranzacție evaluată la aproximativ 22 de miliarde de dolari. Operațiunea marchează una dintre cele mai importante mutări din industria media din ultimii ani și ar putea schimba echilibrul de forțe pe piața streamingului din Statele Unite.

Acordul va oferi Fox acces la peste 100 de milioane de gospodării care folosesc serviciile Roku și va consolida prezența digitală a companiei într-un sector aflat într-o competiție tot mai intensă.

Tranzacția va fi realizată printr-o combinație de numerar și acțiuni și evaluează Roku la aproximativ 22 de miliarde de dolari, inclusiv datoriile companiei.

Potrivit termenilor acordului, Fox va plăti 96 de dolari în numerar și 0,9693 acțiuni din clasa A pentru fiecare acțiune Roku. Astfel, valoarea totală ajunge la 160 de dolari pentru fiecare acțiune Roku, reprezentând o primă de peste 11% față de prețul de închidere de vineri.

După finalizarea tranzacției, actualii acționari Fox vor deține aproximativ 73% din noua companie, iar acționarii Roku vor controla aproximativ 27%.

Acordul trebuie să primească aprobarea acționarilor ambelor companii și a autorităților de reglementare, iar finalizarea este estimată pentru prima jumătate a anului 2027.

Fondată ca una dintre primele companii care au adus servicii precum Netflix și YouTube pe televizoare prin dispozitive conectate și televizoare inteligente, Roku s-a transformat într-un actor important pe piața streamingului.

Compania operează în America de Nord, Europa și Australia, iar modelul său de afaceri se bazează în principal pe venituri din publicitate și abonamente generate prin aplicațiile disponibile pe platformă.

Prin această achiziție, Fox va obține acces la The Roku Channel, la date importante despre utilizatori și la o audiență globală de peste 100 de milioane de gospodării care utilizează serviciile Roku, potrivit Independent.

Compania a precizat că platforma va continua să funcționeze ca un ecosistem deschis pentru partenerii săi comerciali și pentru serviciile de streaming disponibile în prezent.

Analiștii consideră că principalul motiv al tranzacției este accelerarea dezvoltării digitale a Fox. În prezent, Fox deține deja platforma gratuită de streaming Tubi, una dintre cele mai importante din Statele Unite. Combinarea acesteia cu The Roku Channel ar putea crea unul dintre cei mai mari jucători de pe piața televiziunii și streamingului.

Companiile implicate în tranzacție estimează că noul grup va deveni al treilea cel mai mare jucător din televiziunea americană în funcție de timpul de vizionare.

Analiștii JP Morgan au arătat că unirea celor două platforme ar putea genera un lider important în zona televiziunii conectate și a publicității digitale, două dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din industria media.

Investitorii au reacționat diferit la vestea achiziției. Acțiunile Roku au crescut cu aproape 3% înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare, semn că piața privește favorabil oferta făcută de Fox.

În schimb, titlurile Fox au înregistrat o scădere de peste 10%, pe fondul îngrijorărilor unor investitori privind costul ridicat al tranzacției și impactul pe termen scurt asupra companiei.

Presa americană relata încă de săptămâna trecută că Roku analiza mai multe opțiuni strategice, inclusiv o posibilă vânzare integrală a companiei, pe fondul interesului manifestat de mai mulți jucători care urmăresc accesul la audiența și platforma de publicitate dezvoltate de Roku.

Achiziția are loc la aproape trei ani după retragerea lui Rupert Murdoch din conducerea imperiului media construit de-a lungul mai multor decenii.

Fox este condusă în prezent de Lachlan Murdoch, care a preluat responsabilitatea dezvoltării companiei după retragerea tatălui său în 2023.

Prin preluarea Roku, Fox își extinde semnificativ prezența în zona streamingului și a publicității digitale, într-o perioadă în care marile grupuri media încearcă să își adapteze modelele de afaceri la schimbările rapide din industria divertismentului și consumului de conținut video.