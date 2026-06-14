Fuziune de 110 miliarde de dolari în industria media. SUA aprobă tranzacția dintre Warner Bros. Discovery și Paramount Skydance

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a aprobat achiziția Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 110 miliarde de dolari. Autoritățile americane au concluzionat că operațiunea nu va afecta concurența și că ar putea chiar intensifica competiția pe piața media și de divertisment.

Decizia reprezintă un pas important pentru finalizarea uneia dintre cele mai mari tranzacții din industria globală a divertismentului.

Divizia Antitrust din cadrul Departamentului de Justiție a analizat timp de opt luni efectele fuziunii asupra serviciilor de streaming, televiziunii tradiționale și industriei cinematografice.

În cadrul investigației au fost consultați numeroși reprezentanți ai sectorului media și divertismentului, iar concluzia autorităților a fost că tranzacția nu reduce concurența și nu afectează interesele consumatorilor.

Potrivit Departamentului de Justiție, combinarea platformelor Paramount+ și HBO Max va crea un competitor mai puternic într-o piață dominată de servicii de streaming care investesc masiv în conținut și tehnologie.

Instituția a transmis că datele analizate indică faptul că efectul principal al operațiunii va fi creșterea concurenței în ecosistemul media și de divertisment, cu beneficii atât pentru consumatori, cât și pentru angajații americani.

Reprezentanții Paramount au salutat aprobarea primită din partea Departamentului de Justiție și au afirmat că fuziunea va permite companiei să concureze mai eficient într-un sector aflat într-o transformare rapidă.

Compania a subliniat că industria media se confruntă cu o competiție tot mai intensă pentru atragerea publicului, recrutarea talentelor, dezvoltarea tehnologiilor și finanțarea producțiilor.

Autoritățile americane au apreciat că impactul asupra televiziunii tradiționale va fi limitat, deoarece competiția pentru drepturile sportive, programele de știri și conținutul de actualitate rămâne foarte puternică.

În cinematografie, noul grup va continua să concureze atât cu studiourile consacrate de la Hollywood, cât și cu companii care și-au extins prezența în producția de filme și seriale, precum Apple și Netflix.

În analiza sa, Departamentul de Justiție a respins comparațiile cu achiziția 21st Century Fox de către Disney, finalizată în 2019.

Potrivit autorităților, piața media s-a modificat semnificativ în ultimii ani, în special după pandemia de COVID-19 și dezvoltarea accelerată a platformelor de streaming.

Oficialii americani consideră că nivelul actual al concurenței este diferit față de cel existent în momentul aprobării tranzacției Disney-Fox, motiv pentru care cele două situații nu pot fi comparate direct.

Deși a primit acordul Departamentului de Justiție, tranzacția nu este încă finalizată.

Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) continuă analiza operațiunii, în special în ceea ce privește participarea unor fonduri suverane din Orientul Mijlociu la finanțarea achiziției.

În paralel, autoritățile din state precum California și New York pregătesc acțiuni în instanță pentru a încerca blocarea fuziunii. Acestea invocă posibile efecte negative asupra locurilor de muncă și asupra diversității producțiilor media.

Dacă toate aprobările necesare vor fi obținute, noul grup rezultat va deveni unul dintre cele mai mari conglomerate media și de divertisment din lume.

Sub aceeași structură vor funcționa studiourile Paramount Pictures și Warner Bros., rețelele de televiziune CBS și CNN, precum și platformele de streaming Paramount+ și HBO Max.

Prin dimensiunea sa, noua companie ar deveni unul dintre cei mai importanți jucători globali din industria conținutului media, concurând direct cu marile grupuri internaționale din domeniul divertismentului și al streamingului.