În discuțiile recente purtate cu Warner Bros. Discovery, reprezentanții Netflix au transmis că o posibilă combinare a serviciului Netflix cu HBO Max ar permite oferirea unui pachet comun la un preț mai mic decât abonamentele separate.

Surse apropiate negocierilor au explicat că acest argument este folosit pentru a răspunde din timp unor eventuale îngrijorări de natură concurențială, transmite Reuters.

Netflix încearcă astfel să arate că o asemenea tranzacție nu ar reduce opțiunile consumatorilor și nici nu ar duce la scumpiri, chiar dacă ar reuni două dintre cele mai puternice platforme de streaming prin abonament. În prezent, Netflix și HBO Max nu sunt oferite sub formă de pachet comun de nicio companie.

Warner Bros. Discovery explorează de mai mult timp posibilitatea vânzării întregii companii sau a unor active importante. Portofoliul grupului include studiouri de film și televiziune, rețele de cablu precum HBO și CNN, precum și platforma de streaming HBO Max.

Reuters a relatat în luna octombrie că Netflix analizează activ o ofertă pentru componentele de studio și streaming ale grupului. Demersul este văzut în industrie ca unul care ar putea redesena echilibrul de forțe din piața de streaming. Potrivit acelorași surse, Netflix ar fi înaintat o ofertă preponderent în numerar.

Netflix nu este singurul posibil ofertant. Alte grupuri media urmăresc aceleași active pentru a-și consolida propriile platforme de streaming. Paramount Skydance și Comcast sunt menționate drept potențiali cumpărători interesați să folosească HBO Max și vasta bibliotecă Warner Bros. pentru a-și întări serviciile proprii.

Analiștii din industrie apreciază că o combinare între HBO Max și serviciul Paramount+ ar putea crea o platformă de top în Statele Unite, capabilă să concureze direct cu Netflix și Disney+ din punctul de vedere al volumului și diversității conținutului. În mod similar, includerea HBO Max ar putea aduce un impuls important platformei Peacock, deținută de NBCUniversal, companie aflată în portofoliul Comcast.

Surse apropiate discuțiilor au arătat că o eventuală preluare de către Netflix nu ar extinde semnificativ cota de piață, în condițiile în care majoritatea abonaților HBO Max sunt deja și clienți Netflix. Totuși, tranzacția ar oferi Netflix control asupra unei biblioteci extinse, care include întregul catalog HBO, arhiva de filme Warner Bros. și proprietățile DC Comics.

Analiștii atrag atenția că Netflix rămâne liderul pieței în ceea ce privește numărul de abonați, dar nu deține aceleași biblioteci profunde de proprietate intelectuală ca alte conglomerate media, care le pot valorifica și în alte zone, precum gaming, experiențe live sau merchandising.

În același timp, Netflix se confruntă și cu obstacole politice. Compania a fost criticată în trecut de instituții guvernamentale pentru conținutul său, iar unii legislatori republicani au avertizat că o preluare a Warner Bros. Discovery ar putea concentra prea multă putere și ar reduce concurența.