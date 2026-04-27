Luna mai 2026 se anunță a fi una extrem de bogată pentru pasionații de producții cinematografice și seriale, platformele de streaming din România pregătind lansări majore care acoperă o gamă largă de genuri.

De la adaptări literare celebre și thrillere paranormale, până la continuări de serii anime și producții de epocă, utilizatorii Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ și Crunchyroll vor avea parte de un calendar plin de noutăți.

Gigantul Netflix deschide luna mai în forță cu o nouă adaptare a celebrului roman „Lord of the Flies”, al cărui prim sezon este programat să debuteze pe data de 4 mai. Lord of the Flies (Împăratul Muștelor): Este o adaptare modernă sub formă de serial a celebrului roman de William Golding.

Povestea urmărește un grup de elevi britanici care supraviețuiesc unui accident aviatic și ajung pe o insulă pustie. Serialul explorează modul în care ordinea socială se prăbușește rapid, lăsând loc instinctelor primitive și luptei brutale pentru putere.

Doar câteva zile mai târziu, pe 7 mai, platforma va lansa o nouă producție originală intitulată „Legends”. Acesta este un serial de tip antologie sau documentar-dramă care se concentrează pe figuri iconice din istorie sau sport. Producția explorează viața, sacrificiile și momentele de cotitură care i-au transformat pe anumiți oameni în „legende” ale domeniului lor, folosind adesea imagini de arhivă și reconstituiri cinematografice.

Data de 12 mai marchează un moment dublu de sărbătoare pentru abonați, prin revenirea mult așteptatului serial anime „Devil May Cry” cu sezonul al doilea, alături de premiera filmului original „Berlin and the Lady with an Ermine”.

O serie anime bazată pe faimoasa franciză de jocuri video de la Capcom. Protagonistul este Dante, un vânător de demoni „cool” și arogant, care luptă împotriva forțelor iadului pentru a răzbuna moartea mamei sale. Serialul promite acțiune stilizată și o estetică gotică modernă.

„Berlin and the Lady with an Ermine” este un film original care îmbină genul heist (jaf) cu thriller-ul istoric sau de artă. Intriga se învârte în jurul unui plan elaborat de a fura sau de a proteja una dintre cele mai faimoase picturi ale lui Leonardo da Vinci („Dama cu hermină”). Așteaptă-te la mister, eleganță europeană și răsturnări de situație.

Finalul lunii mai aduce, pe data de 22 mai, un alt lungmetraj original foarte așteptat, intitulat „Ladies First”, un lungmetraj care pune în centrul atenției un grup de femei care decid să preia controlul într-un domeniu dominat de bărbați sau să schimbe regulile unui sistem învechit. Este o poveste despre solidaritate feminină, ambiție și succesul obținut în ciuda barierelor sociale.

Platforma HBO Max propune pentru data de 9 mai „Song of the Samurai”, o producție de epocă ce promite să captiveze publicul prin îmbinarea elementelor istorice cu accente mitologice.

Povestea se desfășoară în Kyoto, la sfârșitul perioadei Edo (era Bakumatsu), un moment de tranziție politică turbulentă pentru Japonia.Grupul central: Acțiunea urmărește Shinsengumi, o unitate specială de samurai care a servit ca ultimă linie de apărare a shogunatului.

În centrul narativ se află Toshizo Hijikata (interpretat de Yuki Yamada), un fost luptător de stradă care își găsește o nouă familie și un scop alături de camarazii săi, Isami Kondo și Soji Okita. Serialul explorează teme precum loialitatea, trădarea, sacrificiul personal și conflictele brutale dintre vechea ordine a samurailor și modernizarea iminentă a țării.

În același timp, Amazon Prime Video mizează pe ziua de 13 mai pentru două lansări de calibru, respectiv continuarea aventurilor personajelor Aziraphale și Crowley în sezonul al treilea din „Good Omens”, alături de debutul noului serial original intitulat „Off Campus”.

Nici Apple TV+ nu se lasă mai prejos în această competiție a conținutului, oferind pe 8 mai filmul original „Unconditional”, urmat spre sfârșitul lunii, pe 29 mai, de premiera „Star City”, un thriller paranoid ce explorează tensiunile din timpul cursei spațiale.

Pentru fanii genului anime, luna mai este marcată de campania globală Ani-May 2026 pe platforma Crunchyroll, care aduce lansări majore de tip simulcast, cu episoade noi difuzate săptămânal. Printre cele mai importante noutăți se numără noua serie „Karna the Guardian”, care va începe pe data de 7 mai.

Totodată, fanii îndrăgitei serii „That Time I Got Reincarnated as a Slime” se vor putea bucura de sezonul al patrulea, care va continua să ruleze cu episoade noi pe tot parcursul lunii mai, consolidând astfel o ofertă de divertisment extrem de diversificată pentru telespectatori.