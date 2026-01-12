„One Battle After Another”, o satiră acidă despre politica radicală, și „Hamnet”, o incursiune în viața de familie complicată a lui William Shakespeare, au fost marile câștigătoare ale celei de-a 83-a ediții a Globurilor de Aur, încheiată duminică seară la Beverly Hilton.

Producția „The Studio”, o parodie a industriei de la Hollywood, a fost desemnată cea mai bună serie TV la categoria musical sau comedie, în timp ce „The Pitt”, plasată într-un spital supraaglomerat, a primit trofeul pentru cea mai bună serie dramatică. Distincția pentru cea mai bună miniserie i-a revenit producției „Adolescence”, care urmărește desfășurarea unei anchete de crimă.

Iată premiile:

Cel mai bun film – dramă: ”Hamnet”.

Cel mai bun film – comedie/musical: ”One Battle After Another”.

Cel mai bun actor într-un film dramă: Wagner Moura – ”The Secret Agent”.

Cea mai bună actriță într-un film dramă: Jessie Buckley – ”Hamnet”.

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet – ”Marty Supreme”.

Cea mai bună actriță într-un film comedie/musical: Rose Byrne – ”If I Had Legs I’d Kick You”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard – ”Sentimental Value”.

Cea mai bună actriță în rol secundar în film: Teyana Taylor – ”One Battle After Another”.

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson – ”One Battle After Another”.

Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson – ”One Battle After Another”.

Cel mai bun film străin: ”The Secret Agent” (Brazilia).

Cea mai bună performanță în domeniul cinematografiei și în box-office: ”Sinners”.

Cel mai bun film de animație: ”KPop Demon Hunters”.

Cea mai bună coloană sonoră – Ludwig Göransson, ”Sinners”.

Cel mai bun cântec original – ”Golden” – ”KPop Demon Hunters” (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

Cel mai bun serial dramă: ”The Pitt”.

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle – ”The Pitt”.

Cea mai bună actriță într-un serial dramă: Rhea Seehorn – ”Pluribus”.

Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: ”Adolescence”.

Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham – ”Adolescence”.

Cea mai bună actriță într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams – ”Dying for Sex”.

Cel mai bun serial de comedie/musical: ”The Studio”.

Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen – ”The Studio”.

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie/musical: Jean Smart – ”Hacks”.

Cel mai bun podcast: ”Good Hang with Amy Poehler”.

Cea mai bună actriță într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty – ”Adolescence”.

Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper – ”Adolescence”.

Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: ”Mortality”.

Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker.