Doliu în televiziune. S-a stins din viață actorul dintr-un serial iubit de mulți români: Cu profundă emoție anunțăm trecerea lui în neființă

Actorul francez Pierre Deny, cunoscut publicului internațional pentru apariția sa în serialul de succes „Emily in Paris”, a murit la vârsta de 69 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de fiicele sale într-un comunicat transmis agenției franceze de presă AFP.

Potrivit familiei, Pierre Deny s-a stins din viață luni, după complicații provocate de scleroza laterală amiotrofică (ALS), boală a sistemului nervos cunoscută în Statele Unite și sub denumirea de boala lui Lou Gehrig. Fiicele actorului au precizat că decesul a survenit în urma unei forme severe și rapide a bolii.

„Cu profundă emoție anunțăm trecerea în neființă a lui Pierre Deny, survenită luni, în urma unei forme acute și severe de SLA”, se arată în comunicat.

ALS este aceeași afecțiune de care a suferit și actorul Eric Dane, cunoscut din serialele „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, care a murit în luna februarie, la vârsta de 53 de ani.

Pierre Deny a interpretat personajul Louis de Léon, directorul general al companiei fictive de modă JVMA, în serialul Netflix „Emily in Paris”, unde a jucat alături de Lily Collins. Actorul a apărut într-un episod din sezonul al treilea al producției, lansat în 2022, iar ulterior a revenit în alte două episoade difuzate în 2024.

Cariera lui Pierre Deny în televiziune și cinematografie a început în 1982, iar de-a lungul timpului actorul a apărut în numeroase producții franceze. Potrivit profilului său IMDb, acesta a jucat în 313 episoade ale serialului francez de zi „Tomorrow is Ours”, între anii 2017 și 2023.

Printre celelalte proiecte importante din cariera sa se numără serialele „Les nouvelles filles d’à côté”, unde a avut un rol recurent în perioada 1995-1996, „Under the Sun” în 1998, „Une femme d’honneur” între 1999 și 2008, „Cinq soeurs” în 2008, „Nouvelle Maud” între 2010 și 2012 și „Plus belle la vie” în 2013.

Actorul a avut și mai multe apariții în filme și producții de televiziune. Printre acestea se numără comedia-dramă „Another Woman’s Life”, lansată în 2012 și având-o în distribuție pe Juliette Binoche, precum și filmele de televiziune franceze „Murder on Omaha Beach” din 2018 și „Fatal Reunion” din 2022.

Numeroși colegi și apropiați au transmis mesaje după moartea actorului. Printre cei care i-au adus un omagiu s-a numărat și cântăreața și actrița Sylvie Vartan, care a scris pe Instagram că a aflat cu mare tristețe despre dispariția lui Pierre Deny. Ea a amintit momentele petrecute împreună pe scenă în piesa de teatru regizată de Isabelle Mergault și l-a descris pe actor drept un om generos, sensibil și plin de umor. Sylvie Vartan a transmis totodată gânduri de compasiune familiei și apropiaților actorului.

„Tocmai am aflat cu mare tristețe de trecerea în neființă a lui Pierre Deny. Am împărtășit câteva momente minunate alături de el pe scenă, în piesa lui Isabelle Mergault. A fost un actor generos și un om sensibil și plin de umor. În aceste momente dureroase, gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai săi”, a scris Sylvie Vartan pe Instagram.

Ultima apariție pe ecran a lui Pierre Deny a avut loc în 2025, într-un episod al serialului francez de comedie „Camping Paradise”. Revenirea în această producție a marcat prima sa participare în serial după apariția specială pe care o avusese în 2012.