Florin Piersic a participat la un spectacol la Casa de Cultură a Studenților din Cluj, unde a stat în sală ca spectator. La finalul piesei „Old Love”, actorul de 90 de ani a urcat pe scenă și a spus că îi este foarte dor să joace din nou alături de colegii săi.

El le-a transmis spectatorilor că speră să mai apară pe scenă împreună cu prietenii și colegii lui de teatru, pe care îi apreciază foarte mult. Actorul le-a mulțumit oamenilor din sală pentru căldura și dragostea oferite și le-a urat multă bucurie.

Florin Piersic a mai spus că, în timp ce îi privea pe actorii de pe scenă, și-a dorit mult să fie și el acolo alături de ei. El a recunoscut că scena îi lipsește foarte mult și că acest dor va rămâne cu el toată viața.

„Încerc să vă promit că o să apar împreună cu dumnealor, adică iubiții mei colegi și prieteni talentați. Sunteți o minune, vă pup în fund pe toți. Ce vreți un mesaj mai frumos ca acesta. Vă îmbrățișez, doamnelor și domnilor, să vă dea Dumnezeu atâtea bucurii câte le doresc eu dumnealor, care ne-au vrăjit în seara asta și pe care îi iubim. Adevărul e că m-am uitat la ai mei iubiți colegi, și ce n-aș fi dat să fiu și eu pe scenă acolo. Recunosc că îmi lipsește scena și o să îmi lipsească până la sfârșitul vieții. Vă îmbrățișez’”, a transmis Piersic.

Cinema „Florin Piersic” din Cluj-Napoca devine în această seară un loc al dialogului între generații. Marți, 26 mai, de la ora 19:00, clujenii, în special tinerii, sunt invitați la o întâlnire cu Dan Negru, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească.

Evenimentul, intitulat „Despre Valori”, este organizat de Liga Studenților din Cluj și își propune să aducă în discuție teme importante pentru societatea de azi, precum responsabilitatea, etica și reperele morale într-o lume aflată în continuă schimbare. În contextul actual, marcat de ritm alert și succes rapid, conferința urmărește să evidențieze importanța formării caracterului și a principiilor solide în viața tinerilor, atât pe plan personal, cât și profesional.

Dan Negru va urca pe scenă nu doar în calitate de om de televiziune, ci și ca partener de dialog pentru comunitatea clujeană, cunoscut fiind pentru opiniile sale ferme și pentru interesul constant față de promovarea valorilor culturale și educaționale. Intrarea la eveniment este gratuită, însă accesul se face în limita locurilor disponibile, iar organizatorii recomandă sosirea din timp pentru a prinde un loc în sală.

Evenimentul face parte din turneul național al „Galei Aniversare – Florin Piersic 90”, un proiect cultural care continuă după succesul de la București și care va ajunge și la Cluj-Napoca și Timișoara. Conceput ca o celebrare a carierei lui Florin Piersic, spectacolul reunește teatru, muzică și momente de dialog cu publicul, într-o formulă inspirată de marile gale internaționale.

„Ne dorim ca această conferință să fie mai mult decât un simplu eveniment; ne dorim să ofere un prilej real de reflecție asupra modelelor care ne ghidează. Considerăm că o astfel de dezbatere contribuie direct la dezvoltarea culturală a comunității noastre și se aliniază misiunii de a susține formarea intelectuală și umană a tinerilor”, au transmis reprezentanții Ligii Studenților din Cluj.

Ediția de la București s-a jucat cu sala plină, iar pentru orașele din turneu spectacolul a fost adaptat, păstrând însă ideea centrală de autenticitate și apropiere de public. Atmosfera va fi completată de muzica trupei The Peaches Band, care va crea o legătură între momentele artistice și generațiile de spectatori. La Cluj-Napoca, evenimentul este gândit ca o întâlnire emoționantă cu publicul, în care Florin Piersic va împărtăși povești și reflecții despre viața sa dedicată scenei. Spectacolul este organizat de SpectacolTM, proiect al Asociației Poftim Cultură, iar biletele sunt disponibile online, pe platforma poftimcultura.ro.

Liga Studenților din Cluj, organizatorul evenimentului, este o asociație dedicată mediului universitar, care reunește studenți și absolvenți în jurul ideii de dezvoltare personală, spirituală și comunitară.

Prin activități diverse, precum conferințe, tabere, workshopuri, concerte de colinde și alte inițiative culturale, organizația promovează implicarea tinerilor și valorile românești.