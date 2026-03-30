Anul 2026 aduce în Capitală și în marile orașe ale României o gamă variată de evenimente culturale, spectacole și activități recreative pentru toate vârstele de Paște.

În București, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, sub bagheta Annei Ungureanu, propune pe 9 aprilie un spectacol excepțional intitulat Săptămâna Patimilo, care explorează ultimele zile ale lui Iisus prin muzică, artă dramatică și scenografie, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA.

Tot pe 9 aprilie, Filarmonica „George Enescu” invită publicul la un concert vocal-simfonic ce include Oratoriul „Creațiunea” de Joseph Haydn, interpretat la Ateneul Român sub conducerea dirijorului Paul McCreesh.

Pe 1 aprilie, Palatul Suțu găzduiește concertul de Paște Stabat Mater, susținut de ansamblul de muzică veche Abaris, interpretând capodopera lui Antonio Vivaldi.

Pentru cei mici, Teatrul Funtasticii aduce pe 5 aprilie spectacolul „Aventura Iepurașilor de Paște”, iar Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” propune pe 8 aprilie musicalul „Cinderella” la ora 18:30.

Copiii pot participa și la atelierele de pictură organizate de Moon Art Studio pe 11 aprilie, iar adulții se pot relaxa cu un curs de pictură și prosecco nelimitat în cadrul evenimentului „Vin și pictez”, pe 3 aprilie, la La Maison des Artistes.

Cei care preferă muzica live într-un ambient relaxat pot petrece seara de 3 aprilie la „Soul Serenade – Live Sessions”, cu blues și swing, la Trattoria Monza.

În Cluj-Napoca, familiile se pot bucura de „Aventura Iepurașilor de Paște”, un spectacol tematic dedicat copiilor, iar pe 11 aprilie, sala BTarena găzduiește „Living Hope”, un concert de muzică creștină contemporană.

Plimbările prin Parcul Central și pe Lacul Chios oferă momente de relaxare, cu posibilitatea unei plimbări cu barca sau vizitarea Centrului de Cultură Urbană Casino, care găzduiește frecvent expoziții și concerte.

Timișoara oferă o atmosferă pascală vibrantă în piețele principale ale orașului. Piața Libertății devine o zonă gastronomică cu preparate tradiționale și produse artizanale, în timp ce Piața Sfântul Gheorghe rămâne centrul activităților pentru copii, cu ateliere și distracție recreativă. Piața Unirii va fi gazda unui concert de Florii pe 29 martie, iar Parcul Ronaț organizează o vânătoare de ouă de ciocolată pentru cei mici.

Tot pe 29 martie, pasionații de aventură pot participa la „Treasure Hunt în Cetate”, iar Filarmonica Banatul invită publicul la concerte tematice, precum „Waves of Light” pe 27 martie, sub bagheta lui Alessandro Palumbo.

Iașiul aduce spectacole pentru întreaga familie cu „Aventura Iepurașilor de Paște”, programată pe 4 aprilie la Casa de Cultură a Studenților.

Iubitorii de teatru pot urmări pe 24 aprilie piesa „Ivanov”, în regia lui Dumitru Acriș, la Cinema Victoria, iar cei care caută experiențe neconvenționale pot participa la „International TattooFest Iași”, ediția a 16-a, ce începe pe 1 mai la Sala de Atletism „Maricica Puică”, cu concerte, show-uri moto și activități pentru copii.

În Constanța, Târgul de Paște de la VIVO! Constanța se desfășoară între 27 martie și 11 aprilie, oferind cadouri artizanale și decorațiuni tradiționale.

Familiile se pot bucura de spectacolul „Aventura Iepurașilor de Paște” la Sala Mare, iar pe 4 aprilie, The Place Mamaia organizează „Festa Stradal”, o noapte de house cu artiști internaționali precum Montaigne și Andreas Moles.

Cluburile din Mamaia Nord, inclusiv Fratelli, Nuba și Loft, pregătesc petreceri speciale de Paște și 1 Mai, cu ediții sub conceptul „Portobello Stradale”.

Craiova oferă experiențe muzicale variate, începând cu concertul internațional „Retro Mania – European Jingles” pe 25 aprilie la Sala Polivalentă.

Pe 28 aprilie, „The Motans Simfonic” va urca pe scena Filarmonicii Oltenia alături de o orchestră simfonică, iar Orchestra de Coarde a Filarmonicii organizează „Seri de Muzică Barocă”, aducând publicului spectacole de muzică clasică deosebite.