Cea de-a 22-a ediție a evenimentului european Noaptea Muzeelor va avea loc sâmbătă, 23 mai, sub genericul „Muzeele unesc o lume divizată”, iar instituțiile culturale din Chișinău pregătesc un program extins de expoziții, concerte, ateliere și activități interactive pentru toate vârstele.

Vizitatorii din Republica Moldova vor avea acces gratuit sau extins la colecțiile muzeale și vor putea participa până târziu în noapte la spectacole și experiențe culturale speciale.

Evenimentul este organizat simultan în sute de muzee din Europa, inclusiv în Republica Moldova, și își propune să apropie publicul de patrimoniul cultural prin activități accesibile și programe dedicate familiilor, copiilor, adolescenților și adulților.

În Chișinău, principalele instituții muzeale au anunțat deja programe ample pentru întreaga zi de 23 mai, cu expoziții temporare, recitaluri live, ateliere creative și demonstrații artistice.

Una dintre cele mai bogate agende culturale din acest an este pregătită de Muzeul Național de Artă al Moldovei, unde publicul va putea vizita atât colecțiile permanente, cât și două expoziții temporare importante: expoziția comemorativă „Eleonora Romanescu” și expoziția artistului plastic leton Māris Čačka.

Pe parcursul întregii seri vor avea loc recitaluri de pian, vioară, acordeon, trompetă și saxofon, dar și momente susținute de coruri și ansambluri camerale.

Programul recitalurilor din sala cu pian:

17:30-18:15 – Școala de Arte „Alexei Stârcea”;

18:30-19:15 – Liceul Republican de Muzică „S. Rahmaninov”;

19:30-20:30 – Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”;

20:30-21:30 – Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”;

21:30-22:15 – recital organizat de A.O. „Sonarte”.

Programul recitalurilor din sala cu balcon:

18:00-18:50 – Școala de Arte „Alexei Stârcea”;

19:00-19:50 – Liceul Republican de Muzică „S. Rahmaninov”;

20:00-20:45 – Ansamblul de Flautiști „Academia”;

21:00-21:40 – Corul Național de Cameră;

21:45-22:30 – recitaluri de acordeon organizate de A.O. „Sonarte”.

Instituția a pregătit și numeroase ateliere creative pentru diferite categorii de vârstă.

Ateliere pentru copii:

13:30 – origami „Cățelușul vesel”;

15:30 – „Broscuță plușată”;

17:00 – „Pisicuțe din hârtie”;

18:30 – „Buchețel de flori din hârtie”.

Ateliere pentru adolescenți:

14:00 – pictură abstractă pe apă;

14:15 – origami „Cocor colorat”;

15:30 – confecționarea cerceilor;

18:30 – pictură pe torbițe.

Ateliere pentru adulți:

14:00 și 15:30 – atelier de ikebana;

15:30 – lecție despre arhitectura europeană;

17:00 – lecție despre reprezentarea femeii și bărbatului în istoria artei;

17:00 – atelier de caligrafie experimentală;

17:00 – atelier de linogravură;

18:30 – magneți pictați;

18:30 – lecție interactivă de fotografie;

20:00 – atelier de pictură;

20:00 – pictură pe torbițe cu tema „Noaptea la Muzeul de Artă”.

Pentru toate vârstele:

18:00-21:00 – tatuaje cu henna.

Muzeul este situat în Chișinău, pe strada 31 August 1989, nr. 115.

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală își va primi vizitatorii în intervalul 11:00-00:00 și promite o atmosferă inspirată din tradițiile populare și patrimoniul natural al Republicii Moldova.

Începând cu ora 11:00, curtea muzeului din Chișinău va găzdui Târgul Meșterilor Populari, unde publicul va putea descoperi produse autentice și va putea interacționa direct cu artizanii și creatorii populari.

În intervalul 11:00-18:00 vor avea loc ateliere dedicate copiilor și adulților:

țeserea covorașelor;

țeserea brâielor;

string art;

cioplit în lemn;

pictură;

împletirea cosițelor cu flori de câmp;

concursuri și activități tematice organizate de secțiile muzeului.

Vizitatorii vor putea participa și la:

vernisajul expoziției „Universul avimorf în tradiția populară”;

proiecția documentarului „Floarea vieții”;

un program artistic cu interpreți, dansatori și actori.

Evenimentul își propune să pună accent pe tradițiile locale și pe meșteșugurile populare, într-un format interactiv și accesibil publicului larg.

Muzeul se află în Chișinău, pe strada Mihai Kogălniceanu, nr. 82.

Programul pregătit de Muzeul Național de Istorie a Moldovei se va desfășura între orele 10:00 și 00:00 și include activități educative, demonstrații istorice și momente artistice dedicate diversității culturale.

Printre activitățile anunțate de muzeul din Chișinău se numără:

10:00-12:00 – atelier de pictură pe farfurie cu simboluri multiculturale;

12:00-18:00 – zona foto „Străjerii păcii”;

12:30-14:30 – atelier de creație cu textile;

13:00-19:00 – expoziția proiectelor FIRST LEGO League Challenge Moldova 2026;

16:00-16:50 – atelier de origami pentru copii între șapte și 10 ani;

17:00-18:00 – atelier de origami pentru copii între 11 și 15 ani;

16:00-17:00 – lansare de carte și asamblare de puzzle;

18:00-20:00 – ateliere organizate de Centrul de cultură și artă japoneză „Ikenobo”.

În curtea muzeului vor avea loc, între orele 10:00 și 22:00, activități medievale organizate de Asociația Cluburilor de Reconstrucție Istorică „Bastion”, inclusiv:

tir cu arcul;

expoziții medievale;

corturi tematice;

ateliere de creație.

Programul artistic din Sala 12, desfășurat între 11:30 și 18:00, va include momente susținute de:

Colectivul artistic „Sonyashnyk”;

Școala de Muzică „Eugen Doga”;

Liceul Tehnologic „Beniamin Zeev Herțli”;

Liceul Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”;

Studioul de Balet „Soarele”;

Școala de Muzică „Maria Bieșu”.

Alte activități programate:

12:00-13:00 – vernisajul expoziției „Memoria Războiului”;

13:00-20:00 – activități interactive organizate de voluntarii Corpului Păcii;

15:00-18:00 – ateliere de cultură chineză;

15:00-17:00 – ateliere de cultură poloneză;

17:00-18:00 – vernisajul expoziției „Un muzeu, zeci de culturi, o mie de povești”;

17:30-20:00 – ateliere de cultură indiană;

18:00-21:30 – spectacol muzical-coregrafic susținut de elevi și studenți ai instituțiilor artistice.

Muzeul se află pe strada 31 August 1989, nr. 121A, Chișinău.

Noaptea Europeană a Muzeelor a devenit unul dintre cele mai importante proiecte culturale organizate anual în spațiul european, reunind instituții muzeale, artiști, elevi și organizații culturale într-un format dedicat accesului liber la cultură.

Tema ediției din acest an, „Muzeele unesc o lume divizată”, pune accent pe dialog cultural, incluziune și diversitate, iar programele pregătite în Chișinău reflectă această direcție prin activități multiculturale, concerte, expoziții și ateliere interactive.

Organizatorii îi încurajează pe vizitatori să își planifice traseele din timp, având în vedere numărul mare de evenimente desfășurate simultan și programul extins până la miezul nopții.