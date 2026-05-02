Republica Moldova se mândrește cu vinul său. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost lansat, săptămâna aceasta, proiectul „7000 de ani sub vin”, o inițiativă ambițioasă care își propune să redefinească locul Republicii Moldova pe harta viticolă mondială.

Evenimentul de pe 30 aprilie 2026 a reunit o comunitate diversă de entuziaști, de la producători de vin și economiști, până la istorici, specialiști în marketing și designeri, toți fiind uniți de convingerea că patrimoniul viticol autohton reprezintă o poveste milenară ce merită să fie cunoscută la nivel global.

Proiectul este conceput ca un punct de întâlnire pentru toți cei care au o legătură cu vinul, cultura și dezvoltarea economică a țării. Având un format deschis, inițiativa permite oricărei instituții, companii sau persoane fizice să adere la acest demers.

Primele reacții au confirmat deja interesul major pentru această temă, Platforma Cultură și Oficiul Național al Turismului anunțându-și deja sprijinul și dorința de a participa activ la dezvoltarea platformei.

Fondatorul wine.md și autorul ideii, Ivan Muntean, a explicat în cadrul prezentării că, deși fiecare cetățean moldovean se simte mândru de vinul produs în țară, puțini sunt conștienți de profunzimea reală a acestei istorii, potrivit realitatea.md.

Potrivit acestuia, obiectivul principal este ca atât producătorii, cât și publicul larg să înțeleagă că în spatele fiecărei sticle de vin nu se află doar un gust plăcut, ci milenii de civilizație.

„Fiecare moldovean este pe bună dreptate mândru de vinul moldovenesc – dar puțini știu cât de profundă este această istorie și de cât de mult mai mult ne putem mândri cu adevărat. Vrem ca producatorii de vin și toți moldovenii să vadă: în spatele fiecărei sticle nu este doar un gust, ci milenii întregi. Aceasta este o oportunitate pentru industrie și pentru fiecare dintre noi, pe care încă nu am valorificat-o pe deplin”, a declarat Ivan Muntean.

Argumentele istorice aduse în sprijinul proiectului sunt impresionante. Moldova rămâne una dintre puținele regiuni din lume unde vița-de-vie sălbatică, Vitis sylvestris, încă trăiește în ecosistemul natural.

Descoperirile arheologice și paleobotanice de la Naslavcea și Brânzeni atestă prezența și cultivarea viței pe aceste meleaguri încă de acum 20-25 de milioane de ani, respectiv 4.500 de ani înainte de Hristos.

Aceste dovezi confirmă faptul că viticultura a fost parte integrantă a gospodăriilor din cultura Cucuteni-Tripolie, mult înainte de apariția conceptelor moderne de vinărit.

În plus, Republica Moldova ocupă locul întâi în lume la numărul de vii pe cap de locuitor, depășind Franța, Italia și Spania.

Proiectul „7000 de ani sub vin” este structurat pe patru piloni esențiali care vizează transformarea patrimoniului în activ economic și cultural.

Prima direcție este consolidarea, privind vinul ca un element de identitate comună ce unește generațiile. A doua componentă este cea economică, axată pe turism, export și gastronomie.

A treia direcție vizează crearea unui brand național umbrelă, iar cea de-a patra urmărește integrarea europeană prin evidențierea rădăcinilor culturale comune.

Mihail Gipsman-Zeldin, director al Școlii Moldovenești de Economie, a evidențiat importanța acestui demers în contextul european. El a argumentat că cei 7.000 de ani de istorie viticolă constituie cel mai solid argument de moștenire culturală pe care Moldova îl poate prezenta Europei.

„7.000 de ani ai viței moldovenești reprezintă cel mai lung argument de moștenire culturală pe care Moldova îl poate prezenta Europei. Nu o declarație de intenții, ci o dovadă a prezenței: istoria noastră face parte din istoria europeană a vinului”, a subliniat Mihail Gipsman-Zeldin.

Planul de acțiune pentru perioada următoare include lansarea unei expoziții mobile itinerante, care a primit deja invitații de prezentare în mai multe state europene.

Totodată, va fi creat un site interactiv, o platformă digitală ce va documenta întreaga evoluție a viticulturii moldovenești din preistorie până în prezent.

Pe lângă componenta de promovare, proiectul din Republica Moldova include un program științific riguros. Acesta va aborda istoria vinului prin prisma biologiei, geneticii și arheologiei, studiind totodată adaptarea la schimbările climatice.

În final, dezvoltarea brandului umbrelă „7000” va avea rolul de a diferenția vinurile moldovenești pe piețele internaționale de elită. Prin aceste măsuri, inițiativa „7000 de ani sub vin” își propune să facă istoria să lucreze în beneficiul țării, transformând trecutul într-un motor de creștere pentru industria viticolă contemporană.