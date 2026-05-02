Relațiile diplomatice și economice dintre Republica Moldova și Japonia au marcat sâmbătă, 2 mai 2026, un punct de cotitură istoric, odată cu vizita oficială la Chișinău a ministrului japonez al Afacerilor Interne și Comunicațiilor, Hayashi Yoshimasa.

Această întrevedere cu viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, a culminat cu semnarea unui Memorandum de cooperare în domeniul digital, un document strategic menit să accelereze transformarea tehnologică a țării noastre.

Vizita oficialului nipon este una cu o încărcătură simbolică deosebită, Hayashi Yoshimasa fiind printre primii miniștri din Japonia care vizitează Republica Moldova de la proclamarea independenței.

În calitatea sa de președinte al grupului parlamentar de prietenie Japonia–Moldova, acesta a subliniat că parteneriatul nu este doar unul diplomatic, ci unul orientat spre soluții practice.

Memorandumul semnat vizează arii critice pentru secolul XXI:

inteligența artificială,

securitatea cibernetică,

implementarea tehnologiilor avansate în serviciul cetățeanului.

Discuțiile dintre cei doi oficiali au scos în evidență vulnerabilitățile cu care se confruntă statele democratice în contextul geopolitic actual. Un punct central al dialogului a fost impactul conflictului din regiune asupra stabilității Republicii Moldova, în special intensificarea atacurilor cibernetice în perioadele electorale.

Ministrul Hayashi a avertizat că infrastructurile critice sunt ținte constante în statele cu alegeri libere, subliniind necesitatea unei cooperări internaționale strânse pentru a proteja procesele democratice.

În replică, viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a prezentat viziunea Guvernului din Republica Moldova de a transforma sectorul TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) într-un pilon central al dezvoltării industriale. Oficialul moldovean a explicat că digitalizarea nu poate exista fără o securitate cibernetică robustă, domeniu gestionat strategic prin intermediul Agenției pentru Securitate Cibernetică.

Mai mult, a fost evidențiat rolul crucial al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) în facilitarea proiectelor comune dintre Tokyo și Chișinău, în special în contextul eforturilor regionale de reconstrucție.

Dincolo de componenta tehnică, acordul pune accent pe utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și pe schimbul de bune practici. Japonia și-a exprimat disponibilitatea de a ajuta societatea moldovenească să se adapteze rapid la noile paradigme tehnologice, facilitând astfel creșterea competitivității economiei naționale.

Prin semnarea acestui Memorandum, Republica Moldova își securizează un aliat tehnologic de prim rang. Angajamentul comun reconfirmat la Chișinău promite nu doar o infrastructură digitală mai sigură, ci și un mediu inovator care să atragă investiții și să asigure o dezvoltare durabilă pentru ambele state.

„La Chișinău a fost semnat Memorandumul de cooperare în domeniul digital dintre Republica Moldova și Japonia. Semnarea documentului a avut loc în cadrul întrevederii dintre viceprim-ministrul, Eugeniu Osmochescu, și ministrul japonez al Afacerilor Interne și Comunicațiilor, Hayashi Yoshimasa, aflat în vizită oficială în Republica Moldova. Acordul va consolida parteneriatul bilateral în domenii precum inteligența artificială și securitatea cibernetică, facilitând schimbul de experiență și bune practici între cele două state. Ministrul japonez a declarat că este onorat să viziteze Republica Moldova și a exprimat deschiderea de a consolida în continuare relațiile bilaterale. Totodată, oficialul a evidențiat potențialul Memorandumului de a aduce beneficii concrete cetățenilor prin promovarea utilizării responsabile a tehnologiilor digitale și adaptarea societății la noile transformări tehnologice. La rândul său, vicepremierul Eugeniu Osmochescu a evidențiat rolul strategic al sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor ca pilon al dezvoltării economice și industriale a Republicii Moldova, precum și importanța consolidării securității cibernetice în contextul procesului de digitalizare, domeniu coordonat la nivel guvernamental prin Agenția pentru Securitate Cibernetică. De asemenea, a fost subliniat rolul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) în sprijinirea aprofundării cooperării moldo-japoneze, inclusiv în contextul eforturilor de reconstrucție a Ucrainei și al susținerii dezvoltării industriale și economice a Republicii Moldova. Oficialii au reafirmat deschiderea pentru extinderea cooperării bilaterale și în alte domenii de interes comun, în vederea consolidării parteneriatului moldo-japonez și promovării unei economii digitale sigure, inovatoare și sustenabile”, a scris demnitarul din Republica Moldova, sâmbătă după-amiază.