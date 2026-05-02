Piața globală a serviciilor cloud a intrat într-o nouă eră de expansiune accelerată, marcată de rezultate financiare care au depășit până și cele mai optimiste prognoze ale analiștilor pentru primul trimestru al anului.

Într-un peisaj dominat de competiția acerbă pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale (AI), marile companii tehnologice au raportat creșteri impresionante, confirmând faptul că infrastructura digitală a devenit coloana vertebrală a noii revoluții industriale.

Google s-a poziționat ca lider incontestabil al ritmului de creștere în acest interval, transmite CNBC. Divizia Google Cloud a uimit piața cu o ascensiune a veniturilor de 63%, atingând pragul de 20,03 miliarde de dolari.

Această performanță reprezintă cea mai rapidă expansiune înregistrată de divizie de când Alphabet a început raportarea separată a acestor date.

Directorul general Sundar Pichai a explicat că succesul se datorează în special soluțiilor enterprise bazate pe AI, subliniind că veniturile generate de produsele construite pe modele generative au crescut de opt ori.

Nici ceilalți mari jucători nu s-au lăsat mai prejos. Amazon Web Services (AWS) a raportat venituri de 37,6 miliarde de dolari, în creștere cu 28%, susținute de platforma Bedrock.

Cheltuielile clienților AWS pentru serviciul Bedrock, destinat creării de agenți și aplicații de AI, au crescut cu 170% față de trimestrul al patrulea, consumând mai multe token-uri în primul trimestru decât în întreaga sa istorie, care datează din 2023, a declarat Andy Jassy, CEO-ul Amazon, în cadrul conferinței privind rezultatele financiare ale companiei.

Rezultatele au fost anunțate la o zi după ce AWS a declarat că modelele OpenAI vor fi disponibile pe Bedrock, iar un nou serviciu Bedrock va permite clienților să creeze agenți sofisticați integrați cu infrastructura lor existentă.

„OpenAI a declarat că observă deja o cerere fără precedent pentru acest nou produs, iar noi observăm, de asemenea, un interes puternic din partea clienților”, a spus Jassy.

În paralel, Microsoft Azure a înregistrat un avans de 40%, beneficiind de dublarea numărului de clienți care utilizează modelele OpenAI și Anthropic.

Potrivit Synergy Research Group, cheltuielile totale pentru infrastructura cloud la nivel mondial au atins suma colosală de 129 de miliarde de dolari doar în primul trimestru.

„Wow, ce trimestru a fost! Previziunile noastre indică o creștere puternică și susținută în anii următori, AI continuând să stimuleze utilizarea, să deschidă noi cazuri de utilizare și să stimuleze veniturile furnizorilor de servicii cloud” , a declarat John Dinsdale, analist la Synergy Research.

Totuși, această creștere fulminantă vine cu costuri pe măsură. Alphabet, Amazon și Microsoft estimează cheltuieli de capital cumulate de aproximativ 600 de miliarde de dolari pentru acest an, fonduri destinate extinderii centrelor de date.

În timp ce giganții își dispută primele poziții, piața devine tot mai diversificată prin ascensiunea furnizorilor de tip „neocloud”, precum CoreWeave sau Nebius, care au reușit deja să captureze o cotă de 5% din piață, oferind soluții specializate pentru procesarea sarcinilor complexe de inteligență artificială.