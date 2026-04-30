Grupul BCR a raportat un profit net de 602 milioane de lei, echivalentul a 118 milioane de euro, în primele trei luni din 2026, în timp ce rezultatul operațional a ajuns la 1,044 miliarde de lei. Banca arată că performanța a fost susținută de creșterea volumelor de afaceri cu clienții pe segmentele importante, chiar dacă mediul economic a rămas complicat.

Portofoliul total de credite nete acordate clienților a crescut cu 6,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele fizice și microîntreprinderi, BCR a acordat credite noi în valoare de 3,8 miliarde de lei, în creștere cu 15,7% față de T1 2025. În același timp, stocul creditelor de consum negarantate a urcat cu 11,2%, iar cel al creditelor ipotecare a crescut cu 16,8%. Creditele ipotecare standard Casa Mea au avut un avans de 39,5% față de anul trecut.

Pe segmentul corporate, banca a aprobat credite noi de aproximativ 3 miliarde de lei, dintre care aproape jumătate au fost destinate investițiilor. Stocul de credite corporate a crescut cu 10,1% an la an, iar 1,2 miliarde de lei au fost direcționate către sectoare precum energie, agricultură, infrastructură, real estate și construcții.

Finanțările sustenabile noi, atât retail cât și corporate, au depășit 1,19 miliarde de lei, iar 41% din finanțările corporate noi au mers către investiții în energie regenerabilă.

BCR susține că, în primul trimestru din 2026, unul din trei clienți noi cu credit ipotecar din România a ales această bancă. Totodată, 68% dintre creditele ipotecare noi au fost acordate pentru achiziția de locuințe prin programul Casa Mea Natura. Instituția precizează că este singura bancă din România care oferă în George un flux de aprobare 100% digital pentru creditul ipotecar, inclusiv pentru refinanțări de la alte bănci.

Aplicația George continuă să fie unul dintre principalele instrumente de creștere. BCR are 2,37 milioane de utilizatori activi ai aplicației mobile, iar 95% dintre produsele pentru persoane fizice sunt vândute pe flux complet digital. În T1 2026, peste 500.000 de produse BCR au fost accesate direct din George.

Tot pe zona digitală, banca arată că 98% din tranzacțiile de investiții retail au fost realizate complet online, iar numărul clienților cu cel puțin un produs de investiții a crescut cu 26% față de T1 2025. Planurile de investiții recurente Capital Plan au înregistrat un avans de 57%.

CEO-ul BCR, Sergiu Manea, a declarat că începutul anului 2026 a fost marcat de tensiuni geopolitice, inflație în creștere și perturbări în distribuția globală de petrol și gaze, iar efectele se văd direct în costurile de risc și în scăderea apetitului pentru investiții și consum.

El a explicat că banca are responsabilitatea de a oferi claritate și stabilitate financiară atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii.

Acesta a mai transmis că BCR continuă să finanțeze dezvoltarea infrastructurii, transformarea digitală și investițiile care pot consolida piața muncii și credibilitatea economică a României pe termen lung, subliniind că banca are încredere în economia locală și în noile generații care aleg să rămână și să construiască aici.

„Ne aflăm într-un moment de inflexiune economică, iar primele trei luni din 2026 au purtat greutatea cumulată a escaladării tensiunilor geopolitice, a presiunilor inflaționiste în creștere și a perturbării distribuției globale de petrol și gaze. Impactul direct se vede în creșterea costurilor de risc, dar și în scăderea apetitului investițional și a consumului, care sunt influențate și de volatilitatea fiscală și politică locală. BCR are o responsabilitate față de oameni, de comunitate și companii, față de sănătatea și stabilitatea lor financiară. Avem capitalul, echipa și instrumentele care îi susține, care le oferă claritate și vizibilitate în timp real, pentru a înțelege unde sunt, ce urmează și cum să reacționeze. Pentru antreprenori, George Business, platforma de banking inteligent pentru IMM-uri și companii mari, pornește de la această realitate și de la ce înseamnă să fii pregătit pentru orice azi. Pentru persoane fizice, George FinCoach le oferă 24/7 o imagine clară asupra situației lor financiare și un plan financiar personalizat, care îi ajută să transforme datele în decizii și obiceiuri sănătoase. Împreună putem transforma acest moment provocator într-unul de modernizare structurală a economiei. De aceea, continuăm să finanțăm și să sprijinim dezvoltarea infrastructurii, transformarea digitală, inovația și toate acele investiții care consolidează piața muncii și construiesc credibilitate economică pe termen lung pentru România. Iar mesajul BCR este simplu: avem încredere în România și în oamenii ei! Și avem încredere că România este locul unde noile generații aleg să rămână și să construiască viitor”, a declarat Sergiu Manea.

În paralel, peste 3 milioane de persoane au beneficiat de programele de educație financiară oferite de bancă prin Școala de Bani și Coaching Financiar, iar programul de beneficii George a ajuns la peste 1,4 milioane de clienți care au beneficiat de reduceri și dobânzi preferențiale.

Grupul BRD a raportat credite nete în sold, inclusiv finanțările prin leasing, de 55,9 miliarde de lei la finalul lunii martie 2026, în creștere cu 8,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția a fost susținută atât de segmentul retail, cât și de cel al companiilor, care au avansat cu 8,6%, respectiv 8,2%.

Pe zona de retail, principalul motor de creștere a fost creditarea persoanelor fizice, iar cererea pentru creditele de locuințe a rămas rezilientă, chiar și în condițiile unei puteri de cumpărare afectate de inflație și ale unei creșteri economice mai lente. În același timp, pe segmentul corporate, BRD arată că performanța a fost susținută în special de companiile mari, unde creditarea a crescut cu 10,2% an la an.

Baza totală de depozite a ajuns la 75,7 miliarde de lei, cu 14,3% mai mult față de martie 2025, pe fondul unor intrări mai mari atât din partea companiilor, cât și din partea persoanelor fizice.

Totodată, BRD Asset Management și-a menținut o poziție importantă pe piața fondurilor de investiții, cu active în administrare de 9,4 miliarde de lei, în creștere cu 37% față de anul trecut. Compania administrează 12 fonduri de investiții pentru peste 193.000 de clienți și deține o cotă de piață de 23,8% pe piața OPCVM-urilor.

Banca anunță o creștere susținută a utilizării serviciilor digitale. Numărul utilizatorilor aplicației YouBRD a ajuns la 1,92 milioane la finalul lunii martie 2026, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, volumul tranzacțiilor realizate prin aplicație a urcat cu 24%, până la 10,7 milioane de operațiuni, cu o valoare totală de 17,4 miliarde de lei.

BRD a continuat și ajustarea rețelei fizice, ajungând la 334 de sucursale, cu 24 mai puține față de anul anterior, dar cu 266 de locații care oferă zone self-service 24/7 pentru tranzacțiile cu numerar.

Printre noile funcționalități introduse în YouBRD se află Click to Pay, standardul global de plată creat de Visa și Mastercard pentru plăți online rapide, emiterea cardului de debit direct din aplicația mobilă și posibilitatea de achiziție 100% online a asigurării de călătorie internațională.

CEO-ul Maria Rousseva a transmis că primul trimestru din 2026 a fost marcat de presiuni macroeconomice puternice și de incertitudini geopolitice, accentuate spre finalul perioadei de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, BRD și-a menținut sprijinul pentru clienți și a continuat să urmărească crearea de valoare pe termen lung.

„În primul trimestru al anului, într-un context marcat de intensificarea presiunilor macroeconomice și de incertitudine geopolitică, amplificate spre finalul trimestrului de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, Grupul BRD și-a menținut sprijinul acordat clienților și a continuat să se concentreze pe crearea de valoare pe termen lung, obținând rezultate comerciale în creștere și o performanță financiară rezilientă. Creditele nete în sold, inclusiv finanțările prin leasing, au crescut cu +8% an/an, cu o dinamică apropiată de nivelul superior al intervalului de o singură cifră, pe ambele segmente, retail și companii. Creditarea persoanelor fizice și a clienților companii mari a înregistrat creșteri de +10% an/an, în condițiile unei temperări a cererii, care a rămas însă favorabilă. Având un obiectiv clar de a menține standarde ridicate și a răspunde așteptărilor în continuă evoluție ale clienților, aplicația noastră de mobile banking este îmbogățită constant cu funcționalități noi, contribuind la îmbunătățirea experienței utilizatorilor și la consolidarea relației pe termen lung. Drept urmare, activitatea digitală a clienților a continuat să se extindă, reflectându-se prin creșterea numărului de utilizatori ai aplicației mobile YouBRD, precum și prin majorarea volumelor de tranzacții. BRD a obținut o performanță financiară rezilientă, marcată de temperarea dinamicii veniturilor și de menținerea costurilor sub control strict, în pofida impactului semnificativ al unui mediu fiscal caracterizat de un nivel mai ridicat al taxelor și inflație persistentă, în timp ce indicatorii de calitate a creditelor au rămas solizi. Totodată, pozițiile de capital și lichiditate ale BRD au fost menținute la niveluri confortabile”, a declarat Maria Rousseva.

Profitul net al grupului a ajuns la 369 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 6% față de T1 2025, iar profitul operațional brut a fost de 506 milioane de lei, aproape la același nivel cu anul trecut. Raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 52,4%, iar fără taxa pe cifra de afaceri a coborât la 46%.

În ceea ce privește calitatea portofoliului, rata creditelor neperformante a fost de 2,5%, iar gradul de acoperire a acestora a ajuns la 65,9%. Costul riscului a fost mai redus față de anul trecut, ceea ce reflectă reziliența portofoliilor de credite ipotecare și a celor acordate companiilor.

BRD mai arată că producția de finanțări sustenabile, cumulată din 2021, a ajuns la 2,36 miliarde de euro, iar doar în T1 2026 au fost acordate 34 milioane de euro pentru astfel de proiecte.