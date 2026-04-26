Potrivit unui document publicat de Ministerul Finanțelor, autoritățile propun continuarea programului „Noua Casă” în 2026, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, în contextul actual al pieței imobiliare.

Decizia este motivată de creșterea constantă a cererii pentru locuințe, în paralel cu o ofertă limitată, ceea ce face mai dificil accesul la proprietăți pentru o parte importantă a populației, în special pentru cei care nu îndeplinesc condițiile standard de creditare.

În același timp, condițiile favorabile de finanțare, precum disponibilitatea creditelor cu dobândă fixă și creșterea refinanțărilor, susțin necesitatea menținerii programului, pentru a asigura stabilitatea pieței, a preveni dezechilibrele și a sprijini dezvoltarea sustenabilă a sectorului imobiliar.

Prin Legea nr. 42/2026, privind aprobarea plafoanelor unor indicatori din cadrul fiscal-bugetar pentru anul 2026, a fost stabilit un plafon total de 25 de miliarde de lei pentru emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, precum și de către unitățile administrativ-teritoriale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, propunerea de alocare a unui plafon de 500 de milioane de lei pentru acest an are la bază, în principal, tendințele de stabilitate relativă estimate pentru piața imobiliară și cea a creditelor ipotecare în 2026, dar și cererea potențialilor beneficiari.

Nota de fundamentare a proiectului de act normativ citează și o analiză realizată de Imobiliare.ro Finance, bazată pe împrumuturile intermediate în trimestrul al treilea din 2025 de cei peste 250 de brokeri activi din rețea.

Locuitorii din Cluj-Napoca au contractat cele mai mari credite ipotecare pentru achiziții imobiliare, fiind totodată și cei care plătesc cele mai ridicate sume pentru a deveni proprietari. Valoarea medie a împrumuturilor obținute prin brokerii din rețeaua Imobiliare.ro Finance a ajuns la 462.179 lei, în timp ce rata lunară medie a fost de 2.538 lei, în scădere cu aproximativ 7% față de trimestrul III din 2024.

Pe locul al doilea se situează Iași, unde valoarea medie a creditelor ipotecare noi a fost de 435.405 lei, iar rata lunară medie de 2.402 lei, în scădere cu 8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În București, valoarea medie a unui credit ipotecar contractat pentru achiziția unei locuințe, în perioada iulie–septembrie 2025, a fost de 432.395 lei, iar rata lunară medie s-a situat la 2.366 lei, cu aproape 6% mai mică decât în 2024.

Pe locul patru se află Constanța, unde valoarea medie a creditelor a fost de 422.621 lei, iar rata lunară medie de 2.326 lei, în scădere cu aproape 7% față de trimestrul III 2024.

Clasamentul este completat de Timișoara, unde valoarea medie a unui credit ipotecar a fost de 383.245 lei. În acest caz, rata lunară a scăzut de la 2.288 lei în perioada iulie–septembrie 2024 la 2.121 lei în același interval din 2025, adică o reducere de aproximativ 7%.

Peste 334.000 de credite au fost acordate prin programele guvernamentale „Prima Casă” și continuatorul său, „Noua Casă”, care rămân instrumente importante pentru accesul la locuințe.

În Brașov, cumpărătorii care au apelat la finanțare au contractat, prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance, credite cu o valoare medie de 378.125 lei. Rata lunară medie a fost de 2.069 lei, în scădere cu aproape 8% față de trimestrul III din 2024.

Această evoluție indică un acces mai facil și mai avantajos la finanțare imobiliară în marile orașe din România, aspect care poate susține dezvoltarea pieței și poate facilita achiziția de locuințe pentru tot mai mulți români.

Potrivit documentului citat, în contextul tensionat al pieței imobiliare din perioada trimestrul IV 2025 – trimestrul I 2026, marcat de reducerea ofertei cu aproximativ 18%, creșteri de prețuri de peste 15% și presiuni fiscale semnificative (inclusiv majorarea TVA la 21% și creșterea taxelor pe proprietate și chirii), programul „Noua Casă” devine un instrument esențial. Acesta oferă condiții de finanțare mai avantajoase și predictibile într-un mediu restrictiv.

Programul „Noua Casă”, care continuă inițiativa guvernamentală „Prima Casă”, a înregistrat, de la lansarea sa în 2009 și până la finalul lunii februarie 2026, un total de 334.304 garanții și promisiuni de garantare, în valoare cumulată de 31,72 miliarde de lei.