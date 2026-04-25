În general, un apartament achiziționat prin credit ipotecar poate fi vândut oricând după cumpărare, însă acest lucru se face doar cu acordul scris al băncii care a acordat împrumutul. Nu există o perioadă minimă legală de așteptare pentru creditele ipotecare obișnuite, astfel că proprietatea poate fi vândută chiar imediat după achiziție, dacă instituția creditoare își dă acordul și sunt respectate condițiile impuse de aceasta.

O excepție importantă o reprezintă locuințele cumpărate prin programul Prima Casă, ulterior denumit Noua Casă. În acest caz, imobilele nu pot fi înstrăinate timp de 5 ani de la achiziție, fără posibilitatea de derogare. Există totuși câteva situații speciale în care vânzarea poate fi realizată înainte de acest termen, de exemplu dacă se dovedește incapacitatea de plată și creditul este preluat de o altă persoană eligibilă în program, dacă se achiziționează un alt imobil mai mare sau mai valoros prin același program, ori dacă se achită integral creditul din surse proprii. După expirarea celor 5 ani, vânzarea devine posibilă cu acordul Ministerului Finanțelor, obținut pe baza unei cereri și a documentelor necesare.

În cazul creditelor ipotecare obișnuite, vânzarea este posibilă imediat, însă este obligatoriu acordul băncii. În acest acord, banca stabilește condițiile ridicării ipotecii, de regulă cu mențiunea că din prețul de vânzare va fi achitat soldul creditului. În practică, există două modalități frecvente de realizare a tranzacției. Una dintre ele presupune vânzarea imobilului grevat de ipotecă, urmând ca din suma plătită de cumpărător să fie achitat creditul și radiată ipoteca. Cealaltă variantă implică semnarea unui antecontract prin care vânzătorul primește un avans suficient pentru achitarea creditului, astfel încât la momentul vânzării finale imobilul să fie liber de sarcini.

Un aspect important de luat în calcul este impozitul datorat statului la vânzarea imobilului. Acesta diferă în funcție de perioada de deținere. Pentru proprietățile deținute până la 3 ani inclusiv, impozitul este de 3% din valoarea tranzacției, iar pentru cele deținute mai mult de 3 ani, impozitul scade la 1%, conform prevederilor fiscale în vigoare.

Procesul de vânzare a unui apartament ipotecat presupune mai multe etape. În primul rând, este necesară contactarea băncii și obținerea acordului de înstrăinare. Această etapă este esențială, deoarece banca are dreptul de a refuza tranzacția în anumite situații, mai ales dacă au existat întârzieri la plată. În unele cazuri, emiterea acordului poate dura până la 40 de zile.

Ulterior, se solicită o simulare de rambursare anticipată, pentru a afla suma exactă necesară închiderii creditului și eventualele comisioane. Aceste informații sunt importante pentru stabilirea corectă a prețului de vânzare. Banca poate solicita o cerere formală pentru acordul de vânzare, în care sunt incluse datele proprietarului, informații despre imobil și detalii despre credit.

După găsirea unui cumpărător, se semnează un antecontract la notar, iar banca este notificată prin depunerea documentelor necesare, inclusiv cererea de rambursare anticipată. Odată ce creditul este achitat integral, banca emite documentul de radiere a ipotecii. Conform legii, creditorul este obligat să solicite radierea în termen de 10 zile de la achitarea datoriei. Cu acest document, notarul poate finaliza procedura de radiere la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Există mai multe modalități prin care se poate vinde un apartament ipotecat. Cea mai frecventă este rambursarea anticipată a creditului din suma obținută de la cumpărător, metodă care este avantajoasă deoarece, în cazul creditelor ipotecare, nu se mai percep comisioane de rambursare anticipată. O altă variantă este transferul creditului către cumpărător, cu aprobarea băncii, situație în care noul proprietar preia obligațiile financiare existente, dacă îndeplinește condițiile de eligibilitate.

O soluție alternativă este utilizarea unui credit punte, oferit de bancă pentru situațiile în care se dorește achiziția unei noi locuințe înainte de vânzarea celei actuale. În acest caz, obligațiile financiare sunt consolidate într-un singur credit, cu o rată unică, de obicei pentru o perioadă limitată, de până la 2 ani.

În anumite situații se poate discuta și despre anularea contractului de ipotecă, însă aceasta implică tot achitarea datoriei către bancă și eventuale costuri suplimentare. Dacă prețul de vânzare nu acoperă integral creditul, diferența trebuie suportată din fonduri proprii sau prin refinanțare.

Pentru finalizarea cu succes a vânzării unui apartament ipotecat, este esențială pregătirea corectă a documentelor și respectarea procedurilor legale impuse atât de notar, cât și de bancă sau alte instituții implicate. Fără un dosar complet și actualizat, tranzacția nu poate fi autentificată și finalizată în condiții legale.

Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare la notar, sunt necesare mai multe documente de bază. Printre acestea se află actul de identitate valabil al vânzătorului și actul de proprietate al imobilului, de regulă contractul de vânzare-cumpărare inițial. Este obligatorie documentația cadastrală completă, care include planurile și schițele apartamentului, precum și acordul de înstrăinare emis de bancă în cazul imobilelor achiziționate prin credit ipotecar.

Pe lângă aceste documente, dosarul notarial trebuie să includă și contractul de vânzare-cumpărare redactat de notar și semnat de ambele părți, declarația privind lipsa datoriilor la utilități, precum și declarația privind regimul matrimonial, atunci când vânzătorul este căsătorit. Totodată, este necesară dovada achitării taxelor notariale, stabilite de notar și, de regulă, suportate de cumpărător.

Un document important în procesul de vânzare este extrasul de carte funciară pentru autentificare, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Acesta poate fi solicitat doar de notar și are rolul de a confirma situația juridică a imobilului și dreptul de proprietate al vânzătorului. Extrasul are o valabilitate de 10 zile lucrătoare de la data emiterii și poate fi obținut în regim normal, în aproximativ două zile, sau în regim de urgență, în aproximativ o zi, contra unor taxe diferite.

Un alt document necesar este certificatul fiscal emis de Direcția de Impozite și Taxe Locale, care atestă că proprietarul nu are datorii către bugetul local. Acesta are o valabilitate de 90 de zile de la eliberare și se obține în urma depunerii unei cereri, procesul durând de regulă aproximativ trei zile lucrătoare.

În cazul locuințelor achiziționate prin programul Prima Casă sau Noua Casă, este obligatorie și obținerea unui acord special din partea Ministerului Finanțelor pentru vânzare. Cererea se poate depune online, prin portalul instituției, și trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului, numărul contractului de garantare și adresa completă a imobilului. Acest acord se emite, în mod obișnuit, în termen de până la 30 de zile, nu are o perioadă de valabilitate limitată și rămâne valabil permanent. Din acest motiv, este recomandat să fie solicitat din timp, chiar înainte de scoaterea apartamentului la vânzare.

În procedura de vânzare a unui apartament achiziționat prin credit ipotecar, notarul are un rol esențial în desfășurarea corectă și legală a întregului proces. Acesta nu se limitează doar la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, ci oferă și consultanță juridică pentru corelarea documentelor, astfel încât tranzacția să respecte toate cerințele legale și bancare.

Notarul colaborează cu banca în vederea obținerii documentelor necesare, inclusiv a adresei de radiere a ipotecii după achitarea creditului. În multe situații, notarul poate gestiona și mecanismul de plată al prețului, asigurându-se că sumele sunt direcționate corect, în special către bancă pentru stingerea datoriei și către vânzător pentru diferența rămasă. Acest lucru oferă un plus de siguranță ambelor părți implicate în tranzacție.

Este recomandat ca notarul să fie consultat încă dinainte de inițierea procesului de vânzare, pentru a evita eventualele blocaje sau erori în pregătirea documentelor. Prin experiența sa, acesta poate verifica din timp situația juridică a imobilului și poate indica exact pașii care trebuie urmați.