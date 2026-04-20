În analiza costurilor pentru certificatul de urbanism în 2026, baza legală rămâne Codul fiscal, care stabilește nivelul taxelor în funcție de suprafața terenului pentru care este emis documentul.

Grila utilizată de majoritatea primăriilor din România este relativ uniformă și arată astfel:

până la 150 mp: aproximativ 5–7 lei

între 151 și 250 mp: 6–8 lei

între 251 și 500 mp: 7–11 lei

între 501 și 750 mp: 9–15 lei

între 751 și 1000 mp: 12–19 lei

peste 1000 mp: 14–22 lei, la care se adaugă 0,01 lei/mp pentru suprafața suplimentară

Aceste valori sunt confirmate de hotărârile consiliilor locale și de tarifele practicate de administrațiile publice, diferențele fiind minore de la un oraș la altul. În mediul rural, legislația prevede că taxa este redusă la jumătate față de nivelul aplicat în mediul urban.

În practică, pentru un teren de 500 mp, taxa percepută de primărie este, de regulă, între 9 și 11 lei, iar pentru un teren de 1000 mp poate ajunge la aproximativ 15–19 lei. Aceste valori arată că, din punct de vedere strict fiscal, certificatul de urbanism este unul dintre cele mai ieftine documente administrative din domeniul imobiliar.

Diferența majoră între percepția publică și realitate apare în momentul în care sunt luate în calcul costurile conexe necesare pentru obținerea certificatului de urbanism.

Pe lângă taxa plătită la primărie, solicitantul trebuie să pregătească un dosar care include mai multe documente, fiecare implicând costuri suplimentare:

extras de carte funciară pentru informare: aproximativ 40–60 lei

plan cadastral sau plan de amplasament: între 100 și 300 lei

copii legalizate sau alte documente administrative: costuri variabile

În cazul în care solicitantul apelează la un arhitect sau la o firmă specializată pentru întocmirea dosarului, costurile cresc semnificativ. În 2026, serviciile de consultanță și intermediere sunt evaluate, în general, între 150 și 400 lei, în funcție de complexitatea situației și de localitate.

Pentru servicii complete, care includ întocmirea dosarului și depunerea acestuia la autorități, costul total poate depăși 500–700 lei, în special în marile orașe, unde cererea este mai ridicată, iar procedurile pot fi mai complexe.

În unele cazuri, autoritățile locale percep taxe suplimentare pentru emiterea documentului în regim de urgență. Acestea pot varia de la câteva zeci la câteva sute de lei, în funcție de administrația locală și de termenul solicitat.

Certificatul de urbanism este un document informativ emis de primărie sau de consiliul județean, care stabilește regimul juridic, economic și tehnic al unui teren sau al unei construcții.

Acesta este obligatoriu în mai multe situații:

înainte de obținerea autorizației de construire

pentru extinderea, modificarea sau renovarea unei construcții

pentru schimbarea destinației unui imobil

pentru realizarea unor lucrări precum împrejmuiri sau branșamente

Rolul certificatului nu este de a acorda dreptul de construire, ci de a informa solicitantul cu privire la regulile de urbanism aplicabile și la documentele necesare pentru autorizare. Practic, acesta reprezintă primul pas în orice proiect imobiliar, fiind necesar înainte de inițierea procedurilor propriu-zise de construcție.

Certificatul are, de regulă, o valabilitate de 12 luni, perioadă în care solicitantul trebuie să obțină autorizația de construire sau să demareze pașii necesari. În cazul în care termenul expiră, documentul poate fi prelungit, contra unei taxe suplimentare care reprezintă aproximativ 30% din valoarea inițială.

Pentru a înțelege diferența dintre taxa oficială și costul real, pot fi analizate câteva scenarii frecvente.

Pentru un teren de 500 mp, situat într-un oraș:

taxa la primărie: aproximativ 10 lei

extras de carte funciară: 50 lei

plan cadastral: 150 lei

Cost total estimat: aproximativ 200–250 lei

Pentru un teren de 1000 mp, cu documentație realizată printr-o firmă specializată:

taxa la primărie: aproximativ 15–19 lei

documentație completă: 300–500 lei

Cost total estimat: între 350 și 600 lei

Aceste exemple arată că diferența dintre taxa oficială și costul efectiv este semnificativă, iar cea mai mare parte a cheltuielilor nu este generată de administrația publică, ci de documentația necesară.

În 2026, certificatul de urbanism rămâne un document cu taxă administrativă redusă, însă costurile reale sunt influențate de complexitatea procedurilor și de documentele necesare.

Această diferență explică de ce, în percepția publică, obținerea certificatului este asociată cu costuri mai ridicate decât cele prevăzute de lege. În realitate, nu taxa în sine generează cheltuiala, ci întregul proces administrativ necesar pentru obținerea documentului.