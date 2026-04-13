Mulți proprietari cred că un garaj în curte poate fi construit fără acordul primăriei, mai ales dacă este o structură simplă. În realitate, lucrurile sunt diferite.

În cele mai multe cazuri, garajul este considerat o construcție cu caracter permanent, ceea ce înseamnă că intră sub incidența Legea nr. 50/1991.

Este nevoie de autorizație de construire atunci când garajul este realizat din materiale precum beton, cărămidă sau BCA, are fundație, este ancorat permanent ori modifică în mod ireversibil terenul. Nu contează dacă este lipit de casă sau construit separat. Important este caracterul său permanent.

În aceste situații, trebuie obținute mai multe documente esențiale. Este vorba despre certificatul de urbanism, proiectul tehnic realizat de un specialist și autorizația de construire emisă de primărie.

Fără aceste acte, construcția este considerată ilegală și poate fi sancționată.

Legea permite însă și anumite excepții. Potrivit prevederilor din Legea nr. 50/1991, anumite construcții pot fi realizate fără autorizație dacă sunt amplasate direct pe sol, fără fundație și fără racorduri la utilități, cu excepția energiei electrice.

Asta înseamnă că poți construi un garaj fără autorizație doar dacă este o structură provizorie. De exemplu, un carport, o copertină sau o pergolă.

Construcția nu trebuie să aibă fundație, trebuie să poată fi demontată rapid și nu trebuie să fie racordată la apă, canalizare sau gaze. Conectarea la electricitate este permisă.

Dacă însă faci chiar și o fundație simplă, construcția devine automat permanentă și intră în categoria celor care necesită autorizație.

Indiferent dacă ai sau nu nevoie de autorizație, trebuie să respecți regulile urbanistice locale.

Distanța față de proprietatea vecină trebuie să fie, de regulă, de cel puțin un metru, însă poate varia în funcție de localitate. Regimul de înălțime trebuie să respecte Planul Urbanistic General, iar procentul de ocupare a terenului nu trebuie să depășească limitele stabilite, de obicei între 20 și 30%.

În unele zone, mai ales cele protejate sau cu reglementări speciale, pot exista cerințe suplimentare legate de aspect și integrare.

Aceste reguli există pentru a preveni problemele de siguranță și pentru a limita impactul asupra mediului și vecinilor. O construcție realizată necorespunzător poate deveni periculoasă, mai ales în condiții de vânt sau utilizare intensă.

Dacă ridici un garaj fără autorizație, în situațiile în care aceasta este obligatorie, sancțiunile pot fi foarte mari.

Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, în funcție de gravitatea situației. În plus, autoritățile pot impune fie intrarea în legalitate, fie demolarea construcției.

În practică, diferența între un garaj legal și unul ilegal ține de detalii precum fundația, modul de fixare și racordarea la utilități. Aceste aspecte sunt cele care determină dacă ai sau nu nevoie de autorizație.