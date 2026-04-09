Guvernul României a făcut un pas decisiv joi, 9 aprilie 2026, prin aprobarea unui proiect de lege care vizează modificarea Legii nr. 340/2009. Această inițiativă legislativă are scopul principal de a actualiza cadrul juridic penal, asigurând o sincronizare strictă între legislația națională, deciziile recente ale Curții Constituționale și normele Uniunii Europene impuse după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Obiectivul central al acestor schimbări este crearea unui sistem juridic transparent și clar, conform unui comunicat oficial emis de Executiv. Noile reglementări sunt menite să garanteze drepturile fundamentale ale tuturor părților implicate în procese penale, în special în cazurile care necesită adresarea unor întrebări preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Reprezentanții Guvernului au explicat că această inițiativă legislativă vine ca un răspuns direct la Decizia Curții Constituționale nr. 219/2024. Aceasta a identificat elemente de neconstituționalitate în vechea formă a legii, care permitea soluționarea recursurilor fără citarea părților.

Astfel, prin modificările propuse, se asigură respectarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității în toate procedurile penale desfășurate pe teritoriul țării.

O noutate majoră prevăzută în proiect este simplificarea comunicării cu forurile europene. Mai exact, toate instanțele din România vor putea sesiza direct CJUE, eliminând necesitatea unei declarații speciale din partea statului.

Pe lângă restructurarea legii pentru o mai bună coerență, textul elimină dispozițiile redundante și actualizează terminologia juridică pentru a reflecta normele UE, asigurând totodată corelarea cu prevederile Codului de procedură civilă și ale celui penal. Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare finală.