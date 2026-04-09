Guvernul României aliniază legislația penală la standardele europene și constituționale
Guvernul României a făcut un pas decisiv joi, 9 aprilie 2026, prin aprobarea unui proiect de lege care vizează modificarea Legii nr. 340/2009. Această inițiativă legislativă are scopul principal de a actualiza cadrul juridic penal, asigurând o sincronizare strictă între legislația națională, deciziile recente ale Curții Constituționale și normele Uniunii Europene impuse după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
Obiectivul central al acestor schimbări este crearea unui sistem juridic transparent și clar, conform unui comunicat oficial emis de Executiv. Noile reglementări sunt menite să garanteze drepturile fundamentale ale tuturor părților implicate în procese penale, în special în cazurile care necesită adresarea unor întrebări preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).
Garanții procesuale și acces direct la instanțele europene
Reprezentanții Guvernului au explicat că această inițiativă legislativă vine ca un răspuns direct la Decizia Curții Constituționale nr. 219/2024. Aceasta a identificat elemente de neconstituționalitate în vechea formă a legii, care permitea soluționarea recursurilor fără citarea părților.
Astfel, prin modificările propuse, se asigură respectarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității în toate procedurile penale desfășurate pe teritoriul țării.
O noutate majoră prevăzută în proiect este simplificarea comunicării cu forurile europene. Mai exact, toate instanțele din România vor putea sesiza direct CJUE, eliminând necesitatea unei declarații speciale din partea statului.
Pe lângă restructurarea legii pentru o mai bună coerență, textul elimină dispozițiile redundante și actualizează terminologia juridică pentru a reflecta normele UE, asigurând totodată corelarea cu prevederile Codului de procedură civilă și ale celui penal. Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare finală.
Comunicatul Executivului legat de acest proiect
„1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 340/2009 din 11 noiembrie 2009 privind formularea de către România a unei declarații în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană
Prin acest proiect de modificare a Legii nr. 340/2009, Guvernul actualizează cadrul legislativ existent în materie penală pentru a alinia legislația națională atât cu deciziile Curții Constituționale, cât și cu normele Uniunii Europene rezultate în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
Scopul principal este de a asigura un cadru juridic clar, transparent și conform cu principiile constituționale și europene, garantând drepturile părților implicate în cauze penale care implică întrebări preliminare adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Această inițiativă legislativă răspunde Deciziei Curții Constituționale nr. 219/2024, care a constatat neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr. 340/2009 privind soluționarea recursurilor fără citarea părților. Modificarea asigură respectarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității în procedurile penale.
Proiectul de lege mai aduce și adaptarea legislației naționale la evoluțiile dreptului Uniunii Europene, astfel încât toate instanțele naționale să poată sesiza direct Curtea de Justiție a Uniunii Europene, fără a mai fi necesară o declarație specială a statului român.
Alte modificări includ:
– actualizarea terminologiei juridice pentru a reflecta normele UE;
– restructurarea legii pentru claritate și coerență;
– eliminarea dispozițiilor redundante sau deja reglementate la nivel european;
– corelarea cu prevederile Codului de procedură civilă și ale Codului de procedură penală.
Adoptarea acestui proiect contribuie la consolidarea unui cadru juridic previzibil și compatibil cu standardele europene, precum și la întărirea garanțiilor procesuale în materie penală.
Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului”, transmite Guvernul României.
