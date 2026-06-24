Nicușor Dan contestă la CCR legea care blochează vânzarea participațiilor statului. Președintele invocă probleme de constituționalitate și incompatibilități cu legislația europeană

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Legea privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică, act normativ care prevede interzicerea până la finalul anului 2027 a vânzării participațiilor deținute de stat în companii și societăți comerciale. Șeful statului susține că legea ridică numeroase probleme de constituționalitate și poate intra în conflict atât cu legislația națională, cât și cu obligațiile asumate de România la nivel european.

Sesizarea transmisă Curții Constituționale are în vedere mai multe articole ale legii și argumentează că acestea afectează claritatea normelor, securitatea raporturilor juridice, dreptul de proprietate și libera circulație a capitalurilor în Uniunea Europeană.

Potrivit documentului transmis Curții Constituționale, legea adoptată de Parlament instituie o interdicție privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, instituțiile de credit și alte societăți la care statul este acționar. Interdicția ar urma să fie aplicată până la 31 decembrie 2027.

Actul normativ prevede și suspendarea operațiunilor de vânzare aflate deja în desfășurare, precum și suspendarea unor prevederi din legislația privind privatizarea. În același timp, introduce noi reguli privind emisiunea de obligațiuni convertibile în acțiuni și majorarea capitalului social la întreprinderile publice.

Nicușor Dan susține însă că forma adoptată de Parlament conține numeroase neclarități și contradicții care fac dificilă aplicarea sa în practică.

În sesizare se arată că legea intră în contradicție cu alte acte normative adoptate în ultimii ani, inclusiv cu Legea nr. 48/2025 privind politica publică de proprietate privată a statului și cu măsurile recente care încurajează listarea companiilor pe piața de capital și participarea fondurilor de pensii la investiții în societăți cu capital de stat.

Potrivit președintelui, noua lege se află în contradicție cu direcția legislativă adoptată recent de statul român și creează dificultăți în interpretare prin modul în care sunt formulate excepțiile și procedurile aplicabile.

Șeful statului susține că anumite prevederi referitoare la majorarea capitalului social și la emisiunea de acțiuni sau părți sociale noi sunt insuficient reglementate și pot genera incertitudine juridică pentru companii și investitori.

Un alt argument invocat de Nicușor Dan vizează suspendarea automată a operațiunilor de vânzare aflate deja în desfășurare.

Președintele arată că legea nu conține dispoziții tranzitorii care să stabilească modul în care sunt tratate procedurile începute înainte de intrarea sa în vigoare. În opinia sa, acest lucru poate genera incertitudine pentru investitori, intermediari financiari și alte entități implicate în astfel de operațiuni.

Sesizarea menționează că anumite proceduri de privatizare sau listare pot include deja hotărâri ale adunărilor generale, mandate acordate intermediarilor, aprobări ale Autorității de Supraveghere Financiară sau contracte aflate în executare, fără ca legea să precizeze efectele suspendării asupra acestora.

Nicușor Dan susține că unele prevederi ale legii pot intra în conflict cu regulile Uniunii Europene privind libera circulație a capitalurilor. Un punct criticat este obligația ca o parte dintre acțiunile oferite investitorilor să fie alocate fondurilor care au investit minimum 90% din active în România sau în entități românești.

Potrivit sesizării, această condiție poate avea efecte discriminatorii indirecte asupra fondurilor de investiții din alte state membre ale Uniunii Europene și ar putea reprezenta o restricție a circulației capitalurilor.

Președintele mai arată că legea poate afecta flexibilitatea României în îndeplinirea unor angajamente asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv în ceea ce privește reformele și operațiunile care vizează companiile de stat.

În finalul documentului transmis Curții Constituționale, Nicușor Dan solicită admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității Legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică.