Adrian Veștea promite un Guvern fără improvizații: „Fără decizii dictate de emoție sau de grabă”

Premierul desemnat Adrian Ioan Veștea afirmă că formarea noului Guvern trebuie făcută cu responsabilitate și fără decizii luate sub presiunea timpului. Într-un mesaj publicat joi, acesta a transmis că va folosi perioada următoare pentru a ajunge la un acord privind programul de guvernare și componența viitorului Executiv.

Veștea susține că prioritatea este construirea unui program care să sprijine relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și reducerea dezechilibrelor bugetare.

Premierul desemnat afirmă că actualul context politic impune prudență și dialog, iar deciziile privind viitorul Executiv trebuie luate doar după consultări ample cu partidele politice.

„Seriozitatea și echilibrul sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar.”

Adrian Ioan Veștea spune că este conștient de așteptările populației după perioada de instabilitate politică, însă consideră că viitorul Guvern trebuie construit pe baze solide, având în vedere impactul pe termen lung al deciziilor care urmează să fie luate.

„Înțeleg așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României.”

Premierul desemnat anunță că dialogul cu formațiunile politice va continua până la stabilirea programului de guvernare și a echipei ministeriale care va solicita votul de învestitură în Parlament.

„Îmi asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale.”

În încheiere, Adrian Ioan Veștea a transmis că viitorul Executiv va fi construit pe baza unor principii pe care le consideră esențiale pentru actul de guvernare.

„Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție sau de grabă. Cu seriozitate și echilibru – valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului.”

Tribunalul Ilfov a dispus suspendarea provizorie a două hotărâri adoptate luni de Biroul Politic Național al PNL, prin care conducerea partidului și-a stabilit poziția față de învestirea Guvernului Veștea. Decizia instanței vine după ce 16 membri ai PNL au contestat în justiție măsurile adoptate de conducerea formațiunii.

Instanța a decis suspendarea efectelor celor două hotărâri până la soluționarea definitivă a procesului.

„Admite cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 22 din 15.06.2026 şi ale Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în hotărârea Tribunalului Ilfov.

Acțiunea a fost înregistrată joi și este semnată de Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Rusu și Eduard Mititelu.

Potrivit contestatarilor, cele două decizii adoptate de Biroul Politic Național îi obligă pe parlamentarii liberali să voteze într-un anumit mod la învestirea Guvernului Veștea și îi amenință cu excluderea din partid dacă aleg să voteze potrivit propriei conștiințe.

În acțiunea depusă la instanță, aceștia susțin că hotărârile sunt nelegale din mai multe motive. În primul rând, afirmă că instituie un mandat imperativ, interzis de Constituție, invocând articolul 69 alineatul (2) și Decizia nr. 445/2022 a Curții Constituționale, care consacră principiul potrivit căruia parlamentarii își exercită mandatul în mod liber, fără a fi subordonați unui partid politic.

De asemenea, reclamanții susțin că Biroul Politic Național și-ar fi depășit atribuțiile, deoarece, potrivit Statutului PNL, competența de a decide pierderea calității de membru aparține Consiliului Național, nu Biroului Politic Național.

Un alt argument este că sancțiunile ar fi fost stabilite automat, fără respectarea procedurilor disciplinare prevăzute de statut, respectiv fără audierea persoanelor vizate și fără posibilitatea exercitării dreptului la apărare.

Contestatarii mai susțin că hotărârile îi pun pe parlamentari în situația de a încălca legea și regulamentele Parlamentului.

„Învestitura se votează secret, cu bile. Formula „prezent, nu votez” nu există la votul secret — ne-ar forţa fie să lipsim de la lucrări, încălcând obligaţia legală de prezenţă, fie să ne afişăm public poziţia, distrugând tocmai secretul votului pe care legea îl protejează. Mai mult decât atât: ca parlamentari, suntem purtători ai autorităţii de stat. A ni se interzice să votăm nu este doar o constrângere asupra noastră — este o lovitură dată autorităţii pe care ne-a încredinţat-o poporul. Nimeni, niciun for de partid, nu are dreptul să confişte votul unui ales al naţiunii”, arată aceștia în acțiunea depusă la Tribunalul Ilfov.

Totodată, cei 16 liberali critică și proiectul noului Statut al PNL, despre care afirmă că a fost transmis filialelor cu doar câteva ore înainte de vot și că introduce reguli mai restrictive privind convocarea ședințelor, aplicarea sancțiunilor și contestarea acestora.

În opinia lor, toate aceste modificări urmăresc limitarea libertății de exprimare în interiorul partidului.