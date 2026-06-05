România scapă de recesiune, dar intră într-o altă capcană economică. Avertismentul lui Adrian Negrescu: Ne va fi greu să ieşim

Economia României a reușit să evite intrarea în recesiune tehnică în primul trimestru al anului 2026, însă perspectivele rămân complicate. Economistul Adrian Negrescu consideră că datele publicate de Institutul Național de Statistică demonstrează că economia s-a comportat mai bine decât estimările pesimiste lansate în ultimele luni, însă avertizează că țara traversează o perioadă de stagflație, caracterizată de creștere economică aproape inexistentă, inflație ridicată și consum în scădere.

Datele INS confirmă că România nu a intrat în recesiune tehnică

Potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică, Produsul Intern Brut al României a rămas nemodificat în primul trimestru din 2026 comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut. În schimb, raportat la aceeași perioadă din 2025, economia a înregistrat o scădere de 1,1% pe seria ajustată sezonier și de 1,2% pe seria brută.

Pentru economistul Adrian Negrescu, cifrele arată că economia a rezistat mai bine decât estimau mulți analiști și reprezentanți politici.

„Datele anunţate astăzi de INS vin să confirme ceea ce anticipam, că economia s-a descurcat mult mai bine decât estimările catastrofale ale politicienilor. În esenţă, din punct de vedere tehnic, România nu se află în recesiune”, a declarat economistul.

Acesta amintește că primul trimestru este, de regulă, cel mai slab din punct de vedere economic, ceea ce face ca rezultatul actual să fie unul peste așteptări.

„Se întâmplă ceea ce estimam încă din martie, că marea majoritate a companiilor de impact din economie şi-a restructurat activitatea şi că, având în vedere sezonalitatea, rezultatul din primul trimestru este nesperat de bun. În T1, de obicei, avem cea mai mică activitate economică de peste an”, a explicat Adrian Negrescu.

Statisticile INS arată că principalele motoare ale economiei în primele trei luni ale anului au fost construcțiile și investițiile.

Sectorul construcțiilor a înregistrat o creștere de 7,9% și a avut cea mai importantă contribuție pozitivă la formarea PIB, în timp ce investițiile, reflectate prin formarea brută de capital fix, au avansat cu 4,7%.

Pe de altă parte, sectoare esențiale precum industria, comerțul, transporturile, serviciile IT și activitățile profesionale au continuat să se confrunte cu dificultăți. Consumul populației, unul dintre principalii piloni ai economiei românești în ultimii ani, a scăzut cu 1,8%, contribuind negativ la evoluția PIB.

În opinia economistului, aceste date confirmă faptul că economia nu se află într-o perioadă de dezvoltare sănătoasă, ci într-o etapă de stagnare.

Deși evitarea recesiunii reprezintă o veste bună pentru economie, Adrian Negrescu susține că adevărata problemă este combinația dintre stagnarea economică și inflația foarte ridicată.

„Altfel spus, România se află în prezent într-o zonă de stagflaţie păguboasă, din care ne va fi greu să ieşim fără măsuri de stimulare calibrate pe această realitate”, a afirmat acesta.

Economistul atrage atenția că mulți dintre indicatorii economici importanți continuă să transmită semnale de alarmă.

„Consumul, producţia industrială, serviciile – toate sunt pe minus, blocajul financiar este înfiorător, dobânzile sunt uriaşe, iar inflaţia este cea mai mare din UE, de aproximativ 11% în luna mai”, a subliniat Negrescu.

În acest context, el consideră că simpla menținere a PIB-ului la nivelul trimestrului anterior nu este suficientă pentru a vorbi despre o revenire economică reală.

Economistul afirmă că viitorul Executiv va avea una dintre cele mai dificile misiuni din ultimii ani: să reducă inflația fără a afecta și mai mult economia și să stimuleze consumul fără a adânci dezechilibrele fiscale.

„Că va fi dl. Tomac, că vom avea un alt premier, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria va trebui să insiste pe măsuri menite să reducă inflaţia şi să relanseze consumul”, a declarat acesta.

Negrescu consideră că mediul economic are nevoie în primul rând de predictibilitate și de un mesaj clar privind direcția în care se îndreaptă România.

În opinia sa, investitorii sunt preocupați nu doar de indicatorii economici, ci și de stabilitatea politică și de capacitatea viitorului Guvern de a lua decizii coerente.

„Aseară, în apariţiile de la A3 CNN, România TV şi Prima am spus că discursul dl. Tomac nu m-a convins că are capacitatea de a reda încrederea investitorilor în România, de a reclădi speranţa românilor căzuţi într-o zonă de pesimism cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani”, a afirmat economistul.

Adrian Negrescu susține că următoarele luni vor fi decisive pentru evoluția economiei și pentru percepția investitorilor asupra României.

Potrivit acestuia, viitorul program de guvernare trebuie să conțină măsuri clare, obiective măsurabile și termene precise de implementare.

„Sper ca noul premier va fi capabil să comunice pe înţelesul oamenilor situaţia în care ne aflăm şi ce va face pentru a depăşi această perioadă de stagflaţie. Va fi foarte interesant de văzut cum va arăta programul de guvernare, dacă va fi ceva diferit faţă de ce am văzut până acum, dacă va ceda presiunilor politicienilor, dacă va fi însoţit de un timeline concret de decizii economice menit să repună economia pe un trend crescător”, a declarat economistul.

În concluzie, analiza lui Adrian Negrescu sugerează că economia României a evitat, cel puțin pentru moment, scenariul recesiunii tehnice, însă provocările rămân semnificative. Inflația ridicată, costurile mari de finanțare, consumul în scădere și lipsa încrederii din mediul economic continuă să pună presiune asupra unei economii care caută încă drumul către o creștere sustenabilă.