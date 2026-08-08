Ieftinirea carburanților aprinde scena politică. Marius Budăi:,,Bolojan a descoperit o nouă formă de guvernare: ieftinirea prin telepatie.”

Marius Budăi lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe fondul evoluției prețurilor carburanților și al măsurilor adoptate pentru limitarea scumpirilor. Fostul ministru al Muncii susține că PSD ar fi fost partidul care a propus soluțiile pentru reducerea presiunii asupra prețurilor, în timp ce Ilie Bolojan ar încerca acum să își asume meritele pentru ieftiniri.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Budăi îl numește ironic pe Bolojan „campionul mondial la ieftinit prin telepatie” și îi reproșează modul în care a gestionat problema carburanților.

Marius Budăi își începe mesajul pornind de la scăderea prețurilor carburanților și de la declarațiile făcute de Ilie Bolojan pe această temă.

Fostul ministru susține că apariția publică a lui Bolojan nu ar fi fost însoțită de anunțarea unei noi măsuri guvernamentale și îl acuză că încearcă să profite politic de evoluția favorabilă a prețurilor.

„Avem o veste bună: se ieftinesc carburanții! Și, cum era de așteptat, domnul Bolojan a apărut imediat în fața camerelor. Nu ca să anunțe o măsură nouă. Nu ca să explice ce a făcut Guvernul. Ci ca să ne povestească, cu aerul omului care tocmai a mutat munții din loc, despre cum… se ieftinesc carburanții. Un moment istoric, într-adevăr. Pentru că domnul Bolojan a descoperit o nouă formă de guvernare: ieftinirea prin telepatie.”

În continuarea mesajului, social-democratul face o retrospectivă a evoluției situației începând cu 1 iulie și susține că expirarea unor măsuri de intervenție asupra pieței ar fi contribuit la creșterea prețurilor carburanților.

Potrivit afirmațiilor lui Budăi, motorina a depășit pragul de 10,5 lei pe litru, iar benzina a trecut de 9,5 lei pe litru.

„Să recapitulăm. Pe 1 iulie, Guvernul demis Bolojan a lăsat să expire măsurile care țineau prețurile sub control. Plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei au dispărut, iar rezultatul nu s-a lăsat așteptat. Motorina a trecut de 10,5 lei/litru. Benzina a trecut de 9,5 lei/litru. Românii au primit nota de plată pentru „reforma” care trebuia să facă bine economiei, dar și pentru indiferența guvernamentală.”

Afirmațiile reprezintă poziția politică exprimată de Marius Budăi în disputa privind responsabilitatea pentru evoluția prețurilor carburanților.

Fostul ministru afirmă că PSD ar fi intervenit ulterior cu propuneri pentru temperarea prețurilor. Printre acestea, Budăi enumeră plafonarea, introducerea unui mecanism de ajustare a accizei și măsuri destinate protejării pieței interne.

El susține, de asemenea, că reprezentanții PNL și USR ar fi încercat să blocheze legea în comisie, însă proiectul a trecut de Parlament și a fost promulgat de președinte pe 4 august.

„Apoi, prețurile au început să doară serios. PSD a venit cu soluții: plafonarea, mecanismul de ajustare a accizei și măsuri pentru protejarea pieței interne. PNL și USR au încercat să blocheze legea în comisie. Legea a trecut. Președintele a promulgat-o pe 4 august. Iar acum, după ce măsurile au intrat în vigoare și prețurile au început să coboare, avem parte de un mic miracol politic – a apărut și domnul Bolojan.”

Marius Budăi continuă seria criticilor și afirmă că Ilie Bolojan nu ar fi contribuit la elaborarea sau susținerea măsurilor respective, dar ar încerca să profite de momentul în care prețurile carburanților au început să scadă.

„Nu a inventat măsura. Nu a venit cu soluția. Nu a susținut-o când PSD a propus-o. Dar, când nota de plată a început să scadă, a găsit rapid microfonul. Asta da performanță! Să nu faci nimic când problema crește, dar să fii primul la televizor când problema începe să se rezolve. Dacă exista un premiu pentru această disciplină, probabil că domnul Bolojan ar cere și o comisie de specialitate care să-i certifice recordul.”

Criticile fostului ministru nu se limitează la carburanți. Budăi enumeră o serie de probleme economice pe care le pune în legătură cu guvernarea lui Ilie Bolojan, printre acestea fiind recesiunea, diminuarea consumului, investițiile, fiscalitatea, veniturile populației, scumpirile și situația din sectorul energetic.

„Și, dacă tot suntem la capitolul performanțe, poate ne explică domnul prim-ministru demis și celelalte „succese” pe care le-am putea atribui aceleiași metode revoluționare de guvernare prin așteptare: recesiunea economică, scăderea consumului, tăierea investițiilor, creșterea poverii fiscale, scăderile de venituri ale populației, scumpirile suportate de români, cea mai mare criză energetică. Acolo nu mai apare telepatia? Sau telepatia funcționează doar când lucrurile încep să meargă bine? Pentru că atunci când românii plăteau peste 10 lei pe litrul de motorină, soluția dumnealui era…indiferența.”

Social-democratul insistă asupra ideii că PSD ar fi promovat măsurile pentru reducerea presiunii asupra prețurilor, în timp ce acestea s-ar fi lovit inițial de opoziție.

Budăi îl acuză pe Bolojan că ar încerca acum să revendice rezultatele unor decizii pe care, potrivit fostului ministru, nu le-ar fi susținut.

„Când PSD a venit cu măsuri pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, soluția era să fie blocate. Iar când prețurile au început să scadă…minune! A apărut și meritul domnului prim-ministru demis.”

Disputa privind carburanții capătă astfel și o dimensiune politică, fiecare tabără încercând să stabilească responsabilitatea pentru măsurile adoptate și pentru evoluția ulterioară a prețurilor la pompă.

Finalul postării este construit sub forma unui mesaj adresat direct lui Ilie Bolojan. Budăi susține că traseul măsurilor este clar: PSD ar fi elaborat legea, Parlamentul ar fi adoptat-o, iar președintele ar fi promulgat-o.

În acest context, fostul ministru îi atribuie lui Bolojan doar comunicarea publică realizată ulterior.