Blocajul cărții funciare schimbă regulile. Dezvoltatorii pot amâna plata ratelor până la două luni

Dezvoltatorii imobiliari afectați de blocajul sistemului de carte funciară, provocat de recentul atac cibernetic, vor putea beneficia de o perioadă de grație de până la două luni pentru plata ratelor aferente finanțărilor existente. Măsura a fost anunțată de tbi bank și este destinată clienților eligibili care întâmpină dificultăți temporare din cauza imposibilității finalizării tranzacțiilor imobiliare și a încasării sumelor aferente.

Potrivit băncii, indisponibilitatea sistemului de carte funciară a blocat temporar finalizarea tranzacțiilor imobiliare, ceea ce a afectat fluxurile de numerar ale dezvoltatorilor, chiar și în cazul companiilor care au o situație financiară solidă.

Pentru a reduce impactul acestor întârzieri, tbi bank introduce o perioadă de grație de până la două luni pentru dezvoltatorii imobiliari eligibili. Măsura va fi disponibilă exclusiv pe perioada în care sistemul de carte funciară rămâne indisponibil.

Clienții care îndeplinesc condițiile vor putea amâna plata ratelor aferente creditelor existente destinate dezvoltărilor imobiliare. Dobânda acumulată în perioada de grație va fi adăugată la principalul rămas de rambursat și va fi achitată la scadența finală a creditului.

Reprezentanții băncii spun că măsura urmărește să ofere dezvoltatorilor timpul necesar pentru reluarea tranzacțiilor imediat ce sistemul de carte funciară va redeveni funcțional.

„Blocajul actual a oprit temporar tranzacțiile și a întârziat încasările dezvoltatorilor din motive care nu țin în niciun fel de activitatea sau de soliditatea lor financiară. În astfel de momente dificile, în calitatea noastră de partener de finanțare, este important să fim alături de clienți, așa cum am făcut-o mereu: intervenim rapid, cu o soluție concretă, care le oferă dezvoltatorilor imobiliari răgazul necesar pentru a-și finaliza vânzările după revenirea la normal a sistemului de carte funciară”, a declarat Alexandru Cosma, VP Banking For Partners, tbi bank.

tbi bank precizează că fiecare solicitare va fi analizată individual, în funcție de situația financiară și istoricul de plată al clientului.

Perioada de grație va fi acordată prin semnarea unui act adițional la contractul de credit existent, iar dezvoltatorii eligibili sunt invitați să ia legătura cu reprezentantul băncii pentru informații suplimentare și pentru transmiterea solicitărilor.