Blocajul cărții funciare schimbă regulile. Dezvoltatorii pot amâna plata ratelor până la două luni
SURSA FOTO: Dreamstime
Dezvoltatorii imobiliari afectați de blocajul sistemului de carte funciară, provocat de recentul atac cibernetic, vor putea beneficia de o perioadă de grație de până la două luni pentru plata ratelor aferente finanțărilor existente. Măsura a fost anunțată de tbi bank și este destinată clienților eligibili care întâmpină dificultăți temporare din cauza imposibilității finalizării tranzacțiilor imobiliare și a încasării sumelor aferente.
Dezvoltatorii pot amâna plata ratelor până la repornirea sistemului de carte funciară
Potrivit băncii, indisponibilitatea sistemului de carte funciară a blocat temporar finalizarea tranzacțiilor imobiliare, ceea ce a afectat fluxurile de numerar ale dezvoltatorilor, chiar și în cazul companiilor care au o situație financiară solidă.
Pentru a reduce impactul acestor întârzieri, tbi bank introduce o perioadă de grație de până la două luni pentru dezvoltatorii imobiliari eligibili. Măsura va fi disponibilă exclusiv pe perioada în care sistemul de carte funciară rămâne indisponibil.
Clienții care îndeplinesc condițiile vor putea amâna plata ratelor aferente creditelor existente destinate dezvoltărilor imobiliare. Dobânda acumulată în perioada de grație va fi adăugată la principalul rămas de rambursat și va fi achitată la scadența finală a creditului.
Alexandru Cosma: „Intervenim rapid, cu o soluție concretă”
Reprezentanții băncii spun că măsura urmărește să ofere dezvoltatorilor timpul necesar pentru reluarea tranzacțiilor imediat ce sistemul de carte funciară va redeveni funcțional.
„Blocajul actual a oprit temporar tranzacțiile și a întârziat încasările dezvoltatorilor din motive care nu țin în niciun fel de activitatea sau de soliditatea lor financiară. În astfel de momente dificile, în calitatea noastră de partener de finanțare, este important să fim alături de clienți, așa cum am făcut-o mereu: intervenim rapid, cu o soluție concretă, care le oferă dezvoltatorilor imobiliari răgazul necesar pentru a-și finaliza vânzările după revenirea la normal a sistemului de carte funciară”, a declarat Alexandru Cosma, VP Banking For Partners, tbi bank.
Cine poate beneficia de măsură
tbi bank precizează că fiecare solicitare va fi analizată individual, în funcție de situația financiară și istoricul de plată al clientului.
Perioada de grație va fi acordată prin semnarea unui act adițional la contractul de credit existent, iar dezvoltatorii eligibili sunt invitați să ia legătura cu reprezentantul băncii pentru informații suplimentare și pentru transmiterea solicitărilor.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.