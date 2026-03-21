Deși conștienți de importanța prevenției, mulți români amână deciziile legate de sănătate din cauza costurilor. Doar 13,7% spun că se ocupă la timp de analize, controale sau tratamente pe care nu le consideră urgente, în timp ce peste 42% recunosc că se gândesc frecvent la ce ar trebui să facă pentru prevenție sau tratarea unor afecțiuni, dar amână pentru „cândva”, arată un sondaj realizat de tbi bank.

Pentru majoritatea românilor, presiunea financiară influențează momentul în care ajung la medic. Cu toate acestea, peste 80% spun că s-ar ocupa mai rapid de sănătatea lor dacă ar avea posibilitatea să eșaloneze plata cheltuielilor medicale asociate, potrivit unui sondaj realizat la inițiativa tbi bank, pe un eșantion de 1.072 respondenți din toată țara.

Românii ar apela la plata în rate în special pentru servicii medicale esențiale. Tratamentele stomatologice necesare sunt menționate de 56,9% dintre respondenți, investigațiile medicale complexe de 55,1%, iar intervențiile medicale recomandate de medic de 33,8%. Datele arată că nevoia de finanțare flexibilă vizează în primul rând servicii esențiale, nu opționale.

Pentru mulți români, lipsa banilor rămâne un obstacol major care influențează momentul în care ajung la medic. Astfel, 16,25% indică lipsa banilor drept principalul obstacol în îngrijirea sănătății, 20,6% o evaluează ca având o importanță foarte mare, iar 30,75% o consideră un impediment de intensitate moderată.

„Vedem tot mai clar că, pentru mulți români, sănătatea ajunge prea des pe lista de «cândva», nu pentru că nu este importantă, ci pentru că presiunea financiară schimbă ordinea priorităților. Când costurile devin o barieră, oamenii amână controale, investigații sau intervenții necesare, chiar dacă știu că decizia corectă ar fi să acționeze la timp. Soluțiile de plată flexibilă pot face diferența dintre intenție și acțiune, oferind posibilitatea de a începe tratamentele atunci când este nevoie, nu atunci când situația financiară o permite”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

În fața costurilor medicale, românii spun că apelează în principal la economiile personale (43%), amână accesarea serviciilor medicale până când reușesc să strângă banii necesari (38,5%) sau cer sprijinul familiei și al prietenilor (18,9%).

În același timp, datele arată o deschidere clară către alternative care reduc presiunea financiară imediată: peste 76% dintre respondenți nu resping ideea plății în rate pentru servicii medicale, ci o văd ca pe o soluție care le-ar permite să acționeze mai rapid atunci când au nevoie de îngrijire medicală.

Deși aproape 24% dintre români spun că își prioritizează sănătatea indiferent de costuri, majoritatea recunoaște că amână anumite controale.

Astfel, 36% declară că tind să amâne frecvent deciziile legate de sănătate, iar 25,5% spun că amână într-o anumită măsură, chiar dacă sunt conștienți de importanța prevenției.

În contrast, doar aproximativ 10% dintre respondenți afirmă că acționează proactiv și se ocupă din timp de sănătatea lor.

Lipsa soluțiilor de plată flexibile influențează, într-o formă sau alta, decizia de a merge la medic.

Aproximativ 30,4% dintre români spun că această lipsă contribuie frecvent la amânarea vizitelor medicale, 24,5% afirmă că îi influențează uneori, iar 25% spun că reușesc să găsească soluții indiferent de context.

Sondajul tbi bank a analizat modul în care românii au grijă de sănătatea lor și a fost desfășurat în la începutul acestui an, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.072 utilizatori de internet din România.

Peste 54% dintre participanți sunt de sex masculin, iar aproape 25% dintre respondenți câștigă mai mult de 6000 de lei net lunar.