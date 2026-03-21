Într-o perioadă marcată de incertitudine economică și inflație ridicată, românii se întreabă cum să își păstreze economiile în siguranță în 2026. Am discutat cu Iuliana Radu, Manager Dezvoltare Strategie Produs ING Bank România, pentru a afla care sunt soluțiile cele mai prudente.

Află, în rândurile următoare, cum să echilibrezi siguranța și profitabilitatea economiilor tale și ce greșeli trebuie evitate.

Iuliana Radu, Manager Dezvoltare Strategie Produs ING Bank România: – În 2026, soluțiile sigure rămân depozitele garantate și conturile de economii, instrumente de economisire caracterizate prin risc redus, lichiditate bună și protecție într-un context economic cu volatilitate ridicată. ING Bank România oferă depozite cu dobândă fixă pe întreaga perioadă, cu o dobândă de până la 5,5% pe an pentru economiile noi, ceea ce asigură randamente stabile și previzibile pentru economii.

În cazul sumelor disponibile pe termen mediu și lung, o alternativă poate fi investiția în fondurile mutuale administrate de Goldman Sachs Asset Management, pe care clienții ING Bank le pot cumpăra direct din aplicația Home’Bank. Aceste fonduri mutuale, datorită strategiilor lor investiționale, sunt adaptate diferitelor profile de risc ale clienților și au randamente potențiale foarte diferite. Investiția în astfel de instrumente financiare comportă, însă, un grad mai mare de risc față de instrumentele de economisire.

Iuliana Radu, Manager Dezvoltare Strategie Produs ING Bank România: – O investiție poate fi considerată prea riscantă atunci când nu este aliniată cu obiectivele financiare și orizontul de timp al investitorului. Dacă volatilitatea pieței financiare îți poate afecta stabilitatea fondului de urgență sau planurile pe termen scurt (sub 1 an), atunci riscul este considerat prea mare. În plus, investițiile care promit câștiguri rapide sau randamente mult peste media pieței sunt, de regulă, asociate cu un nivel ridicat de risc.

Iuliana Radu, Manager Dezvoltare Strategie Produs ING Bank România: – Da, recomandăm sa existe un fond de urgență care să acopere minim 3-6 luni de cheltuieli esențiale și să fie păstrat în instrumente de economisire cu disponibilitate imediată a fondurilor, precum conturile de economii sau depozitele.

În perioadele de incertitudine economică, un fond de rezervă mai consistent oferă un grad suplimentar de protecție financiară.

Iuliana Radu, Manager Dezvoltare Strategie Produs ING Bank România: – Păstrarea numerarului în afara sistemului bancar implică mai multe dezavantaje, precum lipsa dobânzii, deteriorare fizică a numerarului și, mai ales, riscuri de securitate.

Recomandarea ING Bank România este ca majoritatea sumelor să fie depozitate în instituții bancare, unde sunt protejate și au posibilitatea de a crește în valoare, generând randament. Numerarul (bani cash) recomandăm să fie păstrat doar pentru nevoi imediate sau situații ocazionale.

Iuliana Radu, Manager Dezvoltare Strategie Produs ING Bank România: – Este bine ca păstrarea economiilor să fie făcută în produse bancare garantate în limitele legii, precum depozitele la termen sau conturile de economii, în instrumente financiare garantate de statul român (titlurile de stat), dar și cu posibila diversificare în alte instrumente financiare, precum fonduri mutuale care, în timp, pot genera randamente superioare, dar au și riscuri asociate. Banii menținuți în afara sistemului bancar nu beneficiază de protecție, nu generează dobândă și își pot pierde valoarea în timp din cauza inflației.

Diversificarea este esențială, economiile pot fi distribuite între diferite instrumente, valute și tipuri de investiții, în funcție de obiective și orizontul de timp. Sumele depozitate în bănci sunt garantate până la 100.000 EUR/ persoană. În cazul ING Bank, acestea sunt protejate prin Schema de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos.

Este recomandat să existe un fond de urgență echivalent cu 3-6 luni de cheltuieli curente, păstrat în produse cu disponibilitate imediată a fondurilor, precum conturile de economii, completat de o sumă moderată în numerar pentru nevoi imediate. Această strategie asigură protecție, acces rapid la lichidități și posibilitatea de a obține câștiguri din dobânzi.