Cum își protejează europenii economiile de inflație? Tensiunile din Orientul Mijlociu mută economiile către depozite bancare și investiții protejate

Europenii își protejează economiile de inflația, alegând depozite bancare, ETF-uri, obligațiuni indexate și aur pentru a evita pierderea puterii de cumpărare.

Cum își protejează europenii economiile de inflație? Creșterea din nou a inflației, tensiunile din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind evoluția dobânzilor practicate de băncile centrale determină pe tot mai mulți europeni să caute alternative pentru economiile lor. În contextul în care banii păstrați în conturile curente își pierd treptat valoarea din cauza scumpirilor, investitorii caută soluții care să le protejeze puterea de cumpărare.

Pe fondul temerilor că inflația ar putea accelera din nou în lunile următoare, tot mai multe persoane își îndreaptă atenția către depozitele bancare, ETF-uri și titlurile de stat indexate la inflație. Aceste instrumente sunt considerate opțiuni mai eficiente pentru conservarea valorii economiilor într-un mediu economic marcat de incertitudine.

O persoană care avea economisiți 10.000 de euro înainte de pandemia provocată de coronavirus și nu a investit această sumă între timp a pierdut deja o parte semnificativă din puterea de cumpărare. Inflația cumulată din ultimii ani a redus considerabil valoarea reală a economiilor, iar evoluțiile geopolitice recente amplifică îngrijorările. Războiul din Orientul Mijlociu începe să exercite din nou presiuni asupra prețurilor energiei și ale transportului internațional, în timp ce tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz și scumpirea petrolului au reaprins temerile privind apariția unui nou val inflaționist atât în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii.

Printre cele mai accesibile opțiuni analizate de investitori se numără depozitele bancare, care au redevenit atractive după o perioadă îndelungată în care dobânzile s-au menținut la niveluri foarte scăzute. În prezent, mai multe bănci europene oferă dobânzi apropiate sau chiar peste pragul de 3% pentru depozitele la termen, iar anumite oferte promoționale destinate clienților noi depășesc temporar acest nivel. Creșterea randamentelor este rezultatul politicilor monetare adoptate de marile bănci centrale, inclusiv Banca Centrală Europeană și Federal Reserve, care au majorat agresiv dobânzile în ultimii ani pentru a combate inflația.

Pe lângă depozitele bancare, tot mai mulți investitori europeni își îndreaptă atenția către ETF-urile monetare și obligațiunile de stat indexate la inflație.

Aceste instrumente financiare urmăresc evoluția ratelor dobânzilor și pot genera randamente mai atractive în perioadele în care băncile centrale mențin costul creditării la niveluri ridicate. În contextul incertitudinilor economice și al riscului reapariției presiunilor inflaționiste, ele sunt considerate soluții eficiente pentru protejarea valorii economiilor.

În același timp, aurul continuă să stârnească un interes puternic din partea investitorilor. Prețul aurului a crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul tensiunilor geopolitice și al temerilor privind o posibilă încetinire a economiei mondiale. În contextul incertitudinilor tot mai mari, numeroase bănci centrale și-au majorat rezervele de aur, în timp ce investitorii se orientează către active considerate „safe haven”, adică investiții percepute ca fiind mai stabile în perioade de criză și volatilitate.

Economiștii atrag atenția că păstrarea economiilor în conturi curente fără dobândă poate deveni una dintre cele mai costisitoare decizii într-un mediu caracterizat de inflație ridicată. Pe măsură ce prețurile cresc, valoarea reală a banilor scade, iar puterea de cumpărare este erodată în timp. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că nu există investiții perfecte și că diversificarea rămâne una dintre cele mai importante reguli pentru protejarea capitalului.