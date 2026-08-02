OPEC+ mărește din nou producția de petrol. Decizia vine în plin conflict în Orientul Mijlociu

OPEC+ a decis duminică majorarea producției de petrol pentru luna septembrie, în cadrul unei reuniuni virtuale la care au participat Arabia Saudită, Rusia și alți cinci membri ai alianței. Hotărârea vine într-un context marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile care afectează transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. Deși analiștii anticipau o posibilă pauză în ritmul de creștere a producției, organizația a ales să continue politica de majorare a cotelor.

OPEC+ a hotărât să mențină ritmul de majorare a producției de petrol și pentru luna septembrie, în pofida incertitudinilor generate de situația de securitate din Orientul Mijlociu și a dificultăților logistice din regiune. Decizia a fost adoptată în cadrul unei reuniuni virtuale desfășurate duminică, la care au participat Arabia Saudită, Rusia și alți cinci membri ai alianței.

„Cele şapte ţări participante au decis să aplice o ajustare a producţiei de 188.000 de barili pe zi”, un volum similar cu cel din lunile anterioare, a anunţat Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), fără a menţiona o pauză în ciclul de creştere, deşi analiştii anticipau o astfel de măsură, relatează AFP.

Hotărârea confirmă strategia alianței de a continua majorarea graduală a ofertei de petrol, în condițiile în care piața energetică rămâne influențată atât de cererea globală, cât și de evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne unul dintre principalii factori care influențează deciziile privind producția de petrol, deoarece conflictele din regiune afectează atât extracția, cât și transportul maritim prin rutele esențiale pentru comerțul mondial.

Potrivit AFP, războiul din Orientul Mijlociu a redus producția statelor din Golf, care au fost nevoite să diminueze extracția din cauza blocajului produs în strâmtoarea Ormuz.

În luna iunie, după semnarea memorandumului de înțelegere dintre Iran și Statele Unite, traficul maritim din zonă și-a revenit, ceea ce a permis o creștere a producției comparativ cu nivelurile înregistrate în luna mai, conform datelor OPEC, citate de AFP.

Reluarea confruntărilor militare în luna iulie a schimbat însă din nou situația din teren. Potrivit AFP, intensificarea ostilităților a dus la reducerea traficului prin strâmtoarea Ormuz și la amplificarea riscurilor de securitate în Marea Roșie, evoluții care pot limita din nou producția de petrol din regiune.

În paralel cu problemele din Orientul Mijlociu, unul dintre principalii producători ai alianței se confruntă cu propriile dificultăți în menținerea nivelului de extracție planificat.

Potrivit Reuters, infrastructura petrolieră a Rusiei este vizată frecvent de atacuri cu drone ucrainene, ceea ce afectează capacitatea țării de a produce aproape 9,8 milioane de barili pe zi, nivelul stabilit ca obiectiv. În prezent, producția este estimată la aproximativ 9 milioane de barili zilnic.

În acest context, specialiștii consideră că impactul majorării producției decise de alianță nu este încă vizibil în totalitate, deoarece evoluțiile geopolitice continuă să domine piața.