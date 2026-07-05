OPEC+ a decis o nouă majorare a producției de petrol începând din august. Prețurile au revenit la nivelurile de dinaintea conflictului cu Iranul

Grupul OPEC+ a decis duminică o nouă majorare a țintelor de producție de petrol începând cu luna august, într-un context în care prețurile petrolului continuă să scadă pe fondul reluării treptate a exporturilor prin Strâmtoarea Hormuz.

Potrivit deciziei adoptate în cadrul unei reuniuni desfășurate online, statele participante au convenit să majoreze cotele de producție cu 188.000 de barili pe zi începând din august, după creșteri similare aprobate pentru lunile iunie și iulie. Cele șapte state de bază din OPEC+, organizație care reunește membrii OPEC și producători aliați, inclusiv Rusia, și-au majorat deja cotele de producție cu aproape 800.000 de barili pe zi în perioada aprilie-iulie.

Cu toate acestea, majorările de producție au rămas în mare parte la nivel teoretic din cauza conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a determinat închiderea traficului petrolier prin Strâmtoarea Hormuz pentru unii dintre cei mai importanți membri OPEC+, inclusiv Arabia Saudită, Kuweit și Irak, conform informațiilor publicate de Reuters.

Datele OPEC arată că producția totală a organizației a scăzut la 33,13 milioane de barili pe zi în luna mai, comparativ cu 42,77 milioane de barili pe zi în februarie. Producția a început să își revină în luna iunie, în urma eforturilor Statelor Unite de a facilita exporturile de petrol ale Emiratelor Arabe Unite și ale altor state membre OPEC+, însă nivelurile de producție rămân sub cele înregistrate înainte de izbucnirea conflictului.

În pofida dificultăților persistente privind aprovizionarea, prețurile petrolului au revenit la nivelurile anterioare războiului, pe fondul reducerii importurilor Chinei, al creșterii exporturilor din afara Orientului Mijlociu și al unei eliberări record de rezerve strategice coordonate de Agenția Internațională a Energiei (AIE).

Analiștii consideră că atenția piețelor se va concentra în perioada următoare asupra capacității petroliere de a traversa Strâmtoarea Hormuz, precum și asupra ritmului de recuperare a cererii globale și a importurilor de petrol ale Chinei.

Totodată, un memorandum de înțelegere încheiat între Washington și Teheran pentru încheierea conflictului a contribuit la consolidarea încrederii investitorilor că aprovizionarea cu petrol va reveni în cele din urmă la normal.

Prețul petrolului Brent era tranzacționat vineri în jurul valorii de 72 de dolari pe baril, în scădere semnificativă față de maximele recente de peste 120 de dolari pe baril și revenind la nivelurile înregistrate înaintea atacurilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, la 28 februarie.

În paralel cu stabilirea noilor ținte de producție, OPEC+ se confruntă și cu alte provocări, după retragerea Emiratelor Arabe Unite din alianță și după ce Irakul a semnalat că dorește cote de producție mai ridicate.

Deși OPEC+ include 21 de state membre, inclusiv Iranul, în ultimii ani doar șapte țări – iar până recent și Emiratele Arabe Unite – au participat la gestionarea lunară a producției. Cele șapte state sunt Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman.

Aceste state continuă să majoreze producția în cadrul eliminării treptate a reducerii de 1,65 milioane de barili pe zi convenite în anul 2023, perioadă în care Emiratele Arabe Unite făceau încă parte din alianță.

Emiratele Arabe Unite s-au retras din OPEC+ la sfârșitul lunii aprilie, argumentând că doresc să își alinieze mai bine capacitatea de producție cu nivelul efectiv al extracției, fără restricțiile impuse de grup.

Potrivit calculelor Reuters, după retragerea Emiratelor Arabe Unite, cele șapte state principale ale OPEC+ mai au de reintrodus pe piață aproximativ 379.000 de barili pe zi din reducerea inițială convenită în 2023. Dacă la reuniunea programată pentru 2 august va fi aprobată o nouă majorare de dimensiuni similare pentru luna septembrie, reducerea de producție adoptată în 2023 va fi eliminată complet.