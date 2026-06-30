Rezervele strategice de petrol ale SUA au coborât la cel mai redus nivel din ultimii peste 40 de ani

Rezervele strategice de petrol ale Statelor Unite au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele peste patru decenii, după noi eliberări de țiței destinate echilibrării pieței globale. În același timp, investitorii urmăresc cu atenție evoluția relațiilor dintre Washington și Teheran, care continuă să influențeze prețul petrolului.

Stocurile de țiței din Rezerva Strategică de Petrol (Strategic Petroleum Reserve – SPR) a Statelor Unite au scăzut cu 5,5 milioane de barili, până la 325,7 milioane de barili. Potrivit Departamentului Energiei al SUA, acesta este cel mai redus nivel înregistrat din mai 1983.

Reducerea face parte din acordul prin care Statele Unite au decis să elibereze 172 de milioane de barili din rezerva strategică, pentru a acoperi deficitul apărut pe piața mondială după conflictul cu Iranul și pentru a contribui la temperarea prețurilor la carburanți.

În paralel, stocurile totale de petrol ale Statelor Unite au continuat să scadă în ultimele săptămâni, pe fondul cererii ridicate pentru exporturi și al activității intense a rafinăriilor americane.

De la izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie, rezervele totale ale SUA, care includ atât stocurile comerciale, cât și rezerva strategică, s-au diminuat cu 111,4 milioane de barili, până la 743,3 milioane de barili, cel mai redus nivel din 1984, potrivit Reuters.

Marți, cotațiile petrolului au evoluat mixt, în timp ce piețele au urmărit informațiile privind posibile discuții între Statele Unite și Iran la Doha, în Qatar.

Contractele Brent cu livrare în august au coborât ușor, cu 0,1%, la 73,13 dolari pe baril, în timp ce contractele pentru luna septembrie au înregistrat un avans de 0,2%, până la 74,08 dolari pe baril.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în august, a crescut cu 0,2%, până la 70,89 dolari pe baril.

Președintele american Donald Trump a anunțat că reprezentanți ai Statelor Unite și Iranului ar urma să se întâlnească marți la Doha, susținând că partea iraniană ar fi solicitat organizarea discuțiilor după schimburile de atacuri din weekend.

Ministerul iranian de Externe a respins însă informațiile, precizând că nu sunt programate negocieri în perioada următoare și că deplasarea unei delegații tehnice iraniene în Qatar nu are legătură cu oficialii americani.

Informațiile contradictorii privind reluarea dialogului dintre Washington și Teheran evidențiază fragilitatea acordului provizoriu de încetare a ostilităților încheiat în această lună.

Cele două state au convenit pe 17 iunie asupra unui memorandum cu 14 puncte pentru suspendarea luptelor, după ce conflictul afectase puternic transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Situată între Oman și Iran, Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru energia mondială, aproximativ 20% din transporturile globale de petrol trecând prin această rută.

Analiștii din piață spun că ritmul scăderii prețului petrolului a fost mai accentuat decât se anticipa. Potrivit ING, piața tratează armistițiul temporar dintre Statele Unite și Iran ca pe o soluție definitivă, însă situația rămâne volatilă și se poate schimba rapid. De asemenea, experții consideră că încheierea unui acord permanent privind programul nuclear iranian într-un interval de 60 de zile ar fi un obiectiv foarte ambițios, chiar dacă actualul armistițiu ar putea fi prelungit.