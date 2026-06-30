Yenul japonez, la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Autoritățile sunt pregătite să intervină pe piața valutară
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Moneda Japoniei continuă să se deprecieze în raport cu dolarul american, atingând cel mai redus nivel din ultimele patru decenii. Evoluția a readus în atenție posibilitatea unei intervenții din partea autorităților japoneze pentru a limita volatilitatea de pe piața valutară.
Yenul a coborât la cel mai slab curs față de dolar din 1986
Yenul japonez s-a depreciat marți până la 162,19 yeni pentru un dolar american, cel mai redus nivel înregistrat din 1986, potrivit datelor LSEG.
Scăderea monedei naționale a amplificat îngrijorările investitorilor, care urmăresc cu atenție dacă Guvernul Japoniei va interveni din nou pe piața valutară pentru a susține yenul, transmite CNBC.
Ministrul japonez al Finanțelor, Satsuki Katayama, a declarat că autoritățile sunt pregătite să ia măsuri împotriva fluctuațiilor excesive ale cursului de schimb. Oficialul a precizat că Guvernul este pregătit să acționeze decisiv, în conformitate cu înțelegerile existente între Japonia și Statele Unite.
La rândul său, secretarul-șef al Cabinetului, Minoru Kihara, a afirmat că Executivul urmărește construirea unei economii mai puțin vulnerabile la volatilitatea cursului valutar, fără a exclude intervenții pe piață atunci când situația o va impune.
Analiștii spun că o intervenție este posibilă, dar efectele ar putea fi limitate
Julia Wang, director de investiții pentru Asia de Nord la Nomura, consideră că atingerea unui nou minim multianual al yenului crește probabilitatea unei intervenții oficiale.
Potrivit acesteia, autoritățile nu reacționează neapărat la un anumit nivel al cursului de schimb, ci la ritmul și caracterul mișcărilor de pe piață. Totuși, noul minim istoric poate alimenta îngrijorările interne privind slăbiciunea monedei și poate determina autoritățile să intervină.
Analista apreciază însă că o eventuală intervenție nu ar modifica tendința pe termen lung, deoarece diferențele mari dintre dobânzile din Japonia și cele din Statele Unite continuă să favorizeze operațiunile de tip carry trade. Acestea presupun împrumuturi în yeni, la costuri reduse, și plasarea fondurilor în active cu randamente mai ridicate din alte piețe, ceea ce exercită presiune suplimentară asupra monedei japoneze.
Japonia a intervenit deja cu zeci de miliarde de dolari
Între aprilie și mai, autoritățile japoneze au utilizat peste 11.700 de miliarde de yeni, echivalentul a aproximativ 72,8 miliarde de dolari, din rezervele valutare pentru a susține moneda națională.
Pe 30 aprilie, yenul s-a apreciat brusc de la 160,39 la 156,6 unități pentru un dolar, alimentând speculațiile privind o intervenție a autorităților. Moneda a continuat să se întărească până în jurul nivelului de 155 yeni pentru un dolar, înainte de a-și relua deprecierea.
Banca Japoniei a majorat dobânda la cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani
Recent, Banca Japoniei a majorat dobânda de politică monetară la 1%, cel mai ridicat nivel din 1995. Creșterea cu 0,25 puncte procentuale a venit după majorarea din decembrie, când dobânda fusese ridicată la 0,75%.
Decizia face parte din procesul de normalizare a politicii monetare început în 2024 și vine în contextul presiunilor inflaționiste alimentate, printre altele, de creșterea prețurilor la energie în timpul conflictului cu Iranul.
În urma acestei decizii, randamentele obligațiunilor guvernamentale japoneze pe termen foarte lung au crescut semnificativ. Randamentul titlurilor pe 40 de ani a urcat la 3,779%, iar cel al obligațiunilor pe 30 de ani a ajuns la 3,914%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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