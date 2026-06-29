Moody’s avertizează asupra riscurilor pentru economia României. Incertitudinea politică și întârzierea reformelor pot afecta consolidarea fiscală

Instabilitatea politică și dificultățile în formarea unei majorități parlamentare funcționale pot avea efecte asupra economiei României și asupra eforturilor de reducere a deficitului bugetar. Agenția internațională de rating Moody’s atrage atenția, într-un comentariu publicat la finalul săptămânii trecute, că prelungirea incertitudinii politice poate pune presiune atât pe consolidarea fiscală, cât și pe implementarea reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Analiza vine într-un moment în care autoritățile încearcă să mențină echilibrul finanțelor publice și să respecte angajamentele asumate în fața partenerilor europeni, în timp ce investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile politice și economice.

În comentariul publicat pe 26 iunie 2026, Moody’s subliniază că existența unui guvern stabil și a unei majorități parlamentare capabile să adopte măsurile necesare reprezintă un element important pentru continuarea procesului de consolidare fiscală.

Potrivit agenției, menținerea unei direcții clare în politica economică și capacitatea instituțiilor statului de a implementa reformele asumate sunt factori care contribuie la păstrarea încrederii investitorilor și la respectarea obiectivelor bugetare stabilite pentru următorii ani.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că România trebuie să continue măsurile de disciplină fiscală pentru a evita deteriorarea percepției investitorilor și a agențiilor de rating.

„Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară. Am mai fost într-un punct vulnerabil și am reușit, prin măsuri dificile și printr-o direcție fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilității trebuie păstrată. Agențiile de rating nu se uită doar la cifre. Se uită și la capacitatea unei țări de a-și respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe și de a rămâne predictibilă pentru investitori și partenerii europeni”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Declarația vine în contextul în care România încearcă să reducă deficitul bugetar și să continue reformele convenite cu instituțiile europene.

Moody’s arată că, în scenariul avut în vedere până în prezent, România ar trebui să continue reducerea deficitului bugetar în următorii ani.

Potrivit estimărilor agenției, deficitul ar urma să coboare de la 7,9% din PIB în 2025 la aproximativ 6,5% în 2026 și la 5,9% în 2027.

Totuși, experții avertizează că atingerea acestor obiective depinde de capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și de a adopta măsurile necesare inclusiv după anul 2026.

În lipsa unui cadru politic stabil și a unei majorități capabile să susțină reformele, această traiectorie ar putea deveni mai dificil de respectat.

Raportul evidențiază și presiunea exercitată de costurile tot mai ridicate ale finanțării datoriei publice.

Potrivit Moody’s, plățile cu dobânzile ar putea ajunge la aproximativ 9,2% din veniturile bugetare în 2026 și la 9,6% în 2027.

Această evoluție este explicată prin nivelul ridicat al randamentelor la care statul se împrumută și prin creșterea datoriei publice din ultimii ani.

În același timp, agenția atrage atenția asupra expunerii României la fluctuațiile cursului valutar, în condițiile în care puțin peste jumătate din datoria publică este denominată în valută. O depreciere a monedei naționale ar putea majora costurile de rambursare și de finanțare.

Moody’s acordă o atenție deosebită și implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, considerând că finalizarea reformelor și investițiilor reprezintă un element esențial pentru economia României.

Agenția amintește că termenul-limită pentru implementarea proiectelor finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență este 31 august 2026.

Potrivit analizei, România a accelerat în ultimele luni implementarea PNRR, iar gradul de realizare a ajuns la aproximativ 70% după cea mai recentă tranșă aprobată de Comisia Europeană.

Cu toate acestea, Moody’s avertizează că întârzierile în constituirea unui guvern stabil și funcțional pot afecta ritmul reformelor și al investițiilor care trebuie finalizate până la expirarea termenului.

În finalul comentariului, agenția subliniază că documentul publicat nu reprezintă o decizie privind ratingul suveran al României și nici nu anticipează o modificare imediată a acestuia.

Analiza are rolul de a evidenția principalele riscuri economice și fiscale pe care investitorii și autoritățile trebuie să le aibă în vedere în perioada următoare.

Cele mai recente informații privind ratingul de țară și eventualele decizii oficiale rămân disponibile pe pagina dedicată României de pe site-ul Moody’s Ratings.