Deficitul comercial rămâne la 16,46 miliarde de euro. IMM România avertizează asupra presiunilor tot mai mari pentru firme

Comerțul exterior al României a accelerat în trimestrul al doilea din 2026, însă diferența dintre importuri și exporturi rămâne foarte mare. IMM România avertizează că deficitul comercial continuă să fie una dintre principalele vulnerabilități ale economiei și pune presiune în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

În primele șase luni ale anului 2026, exporturile României au ajuns la 49,04 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 65,50 miliarde de euro, potrivit datelor Institutului Național de Statistică prezentate de IMM România.

Deficitul comercial rezultat a fost de 16,46 miliarde de euro, în scădere cu 2% față de aceeași perioadă din 2025.

Trimestrul al doilea a adus o accelerare a schimburilor comerciale comparativ cu primele trei luni ale anului. Tendința a devenit vizibilă mai ales în iunie, când exporturile au crescut cu 5,9% față de aceeași lună din 2025. Importurile au avansat însă mai rapid, cu 9,9%.

IMM România consideră că evoluția indică o revenire a cererii externe și o activitate mai intensă în sectoarele industriale și de producție.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii, intensificarea schimburilor comerciale poate aduce noi oportunități de export. În același timp, dependența multor firme de materiile prime, componentele și echipamentele importate menține presiunea asupra costurilor.

Organizația atrage atenția că ritmul mai rapid de creștere a importurilor arată că economia românească rămâne dependentă într-o măsură importantă de bunurile provenite din exterior.

Pentru IMM-uri, această situație poate însemna marje de profit mai mici, un necesar mai mare de finanțare pentru capitalul de lucru și o expunere crescută la variațiile cursului de schimb și ale costurilor logistice.

Uniunea Europeană continuă să domine comerțul exterior al României. Peste 72% din exporturi și 73% din importuri sunt realizate în relația cu celelalte state membre.

IMM România arată că aceste cifre confirmă integrarea puternică a companiilor românești în lanțurile europene de producție și aprovizionare. Legăturile oferă acces la piețe și parteneriate stabile, dar fac performanța firmelor românești dependentă și de evoluția economiilor principalilor parteneri europeni.

Mașinile și echipamentele de transport ocupă cea mai importantă poziție în structura comerțului exterior. Acestea reprezintă 46,8% din exporturi și 36,5% din importuri.

IMM România atrage atenția că evoluția comerțului exterior trebuie privită și în contextul încetinirii economiei și al costurilor suportate de companii.

Majorarea salariului minim brut a crescut direct cheltuielile cu forța de muncă, într-o perioadă în care firmele se confruntă deja cu reducerea consumului și menținerea unor costuri operaționale ridicate.

Organizația avertizează că, în lipsa unor măsuri care să stimuleze investițiile și productivitatea, creșterea cheltuielilor salariale poate afecta competitivitatea IMM-urilor și capacitatea acestora de a se extinde pe piețele externe.

Organizația consideră că reducerea deficitului comercial necesită măsuri care să ajute firmele românești să producă și să exporte mai mult.

Printre soluțiile propuse se numără facilitarea accesului la finanțare pentru investiții în capacități de producție și internaționalizare, extinderea programelor de promovare a exporturilor și participarea la târguri și misiuni economice. IMM România solicită și sprijin pentru digitalizare și inovare, precum și reducerea costurilor administrative și logistice suportate de companii.

Președintele IMM România, Florin Jianu, arată că firmele românești, în special IMM-urile integrate în lanțurile europene de producție, și-au consolidat activitatea externă în trimestrul al doilea. El avertizează însă că avansul mai rapid al importurilor în raport cu exporturile arată că presiunile asupra competitivității și balanței comerciale nu au dispărut.

„Datele din trimestrul II 2026 arată că firmele românești, în special întreprinderile mici și mijlocii integrate în lanțurile europene de producție, au reușit să își consolideze activitatea externă. Totuși, ritmul mai rapid de creștere al importurilor față de exporturi în trimestrul II indică faptul că presiunile asupra competitivității și asupra balanței comerciale persistă”, a declarat Florin Jianu, Președinte IMM România.

IMM România susține că dinamizarea activității economice din trimestrul al doilea trebuie însoțită de politici care să crească valoarea adăugată a exporturilor, să dezvolte producția internă și să consolideze prezența companiilor românești pe piețele externe.