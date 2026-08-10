EXCLUSIV. Proprietarii de trotinete electrice se lovesc de reguli contradictorii. Dan Rotaru explică dacă este sau nu obligatoriu RCA-ul: Am scris celor de la RAR

Luni, 10 august, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”, în cadrul căreia Radu Preda a discutat cu Dan Rotaru, Managing Partner Segway-Ninebot România, despre propunerea care ar putea introduce RCA obligatoriu pentru trotinetele electrice și despre modul în care legislația actuală tratează acest subiect.

Discuția din cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” a pornit de la întrebarea dacă RCA-ul este sau nu obligatoriu pentru trotinetele electrice. Potrivit lui Dan Rotaru, după analizarea legislației în vigoare, atât din perspectivă personală, cât și din poziția de distribuitor al unui brand de trotinete electrice în România, concluzia este că există o confuzie legislativă.

„Este sau nu obligatoriu RCA-ul pentru trotinetele electrice?”, a întrebat Radu Preda la începutul podcastului.

Acesta a explicat că neclaritatea este generată de existența a două legi care funcționează în paralel, dar care nu conduc la aceeași concluzie.

Conform legii RCA revizuite în decembrie 2025, trotineta electrică este introdusă în categoria vehiculelor și se prevede necesitatea unei asigurări RCA în cazul în care aceasta are o viteză de deplasare de peste 25 km/h și o masă proprie de peste 25 kg.

În același timp, Codul rutier tratează trotineta electrică separat și distinct, fără a o încadra în categoria vehiculelor în același mod în care o face legea RCA. Codul rutier prevede că trotineta electrică poate circula pe drumurile publice doar dacă are o viteză maximă de 25 km/h. Dacă depășește această limită, circulația pe drumurile publice nu este permisă. Din această interpretare rezultă că, neavând drept de circulație pe drumurile publice, nu ar exista nici obligația de a avea RCA.

„Ideea este în felul următor. În momentul acesta, din punctul meu de vedere, atât personal cât și ca distribuitor de un brand de trotinete electrice în România, după ce am studiat legislația în vigoare, am concluzionat că este o confuzie. Se creează o confuzie și această confuzie este creată din două legi care merg acum în paralel, dar care nu duc în același punct. Pe scurt, avem în decembrie 2025 legea RCA-ului, să-i spunem așa, fost revizuită și a introdus trotineta ca vehicul, spunând că vehiculul trotinetă electrică are nevoie de RCA, în cazul în care viteza lui de deplasare este peste 25 km pe oră și greutatea masa propriu este peste 25 de kg. În același timp există codul rutier. Codul rutier nu mai spune că trotineta este vehicul. O tratează separat, distinct. Și vorbește despre ea ca trotinetă electrică, nu ca vehicul, cum o face legea cealaltă. Și spune trotineta electrică, poți să mergi cu ea pe drumuri publice, dacă merge cu 25 de km pe oră, viteză maximă. Iar dacă nu… Nu ai voie cu ea pe drumuri publice. Punct. Dacă nu ai voie cu ea pe drumuri publice, rezultă nu ai nevoie de RCA. Am mers mai departe. Deja aici aveam o confuzie”, a subliniat Dan Rotaru.

Pentru a clarifica situația, Dan Rotaru a adresat o solicitare către Registrul Auto Român (RAR), întrebând dacă trotinetele electrice sunt omologate.

Răspunsul primit a fost că RAR nu omologhează trotinete electrice. În lipsa omologării nu există carte de identitate a vehiculului (CIV), iar fără CIV nu se poate realiza înmatricularea sau înregistrarea la primărie. În consecință, autoritățile locale nu au baza necesară pentru emiterea documentelor aferente, iar RCA-ul nu poate fi încheiat.

RAR a precizat însă că omologhează și impune omologarea pentru vehiculele cu două roți care au loc de șezut, acestea fiind încadrate în categoria mopedelor. Astfel, o trotinetă electrică dotată cu șa este considerată moped, trebuie omologată și poate avea RCA. În schimb, în cazul trotinetelor electrice fără șa, această procedură nu există, ceea ce alimentează în continuare confuzia dintre prevederile legii RCA și cele ale Codului rutier.

„Și am mers mai departe și am scris celor de la RAR cu o întrebare simplă, într-un final, după ce mi-am expus un punct de vedere. Și am spus, omologăm trotinete electrice? Și au spus, nu omologăm trotinete electrice. Nu trotinete electrice, rezultă nu avem CIV, nu avem CIV, rezultă nu mergem la primărie. Primăria nu are ce să facă, pe cale de consecință RCA-ul nu se poate face. În schimb, RAR-ul a spus așa, omologăm și este nevoie de omologare pentru orice vehicul cu două roți care are loc șezut, adică se transformă în moped. Deci o trotinetă electrică cu șezut, cu șa, este un moped și acela trebuie omologat, este omologat, se poate face RCA și se face RCA. La trotinete electrice nu avem asta”, a conchis Dan Rotaru.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.