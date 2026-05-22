Modificările propuse ar putea schimba semnificativ modul în care sunt utilizate trotinetele electrice în România, mai ales în marile orașe, unde aceste vehicule au devenit tot mai populare în ultimii ani.

Proiectul depus în Parlament prevede introducerea unui curs obligatoriu de legislație rutieră pentru persoanele care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice. Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru reducerea accidentelor și pentru creșterea gradului de responsabilizare în trafic.

În prezent, legislația permite circulația cu trotineta electrică fără permis auto și fără examinare teoretică, dacă utilizatorul are minimum 14 ani. Noua propunere legislativă schimbă însă această abordare și introduce obligativitatea unei pregătiri minime privind regulile de circulație.

Potrivit proiectului, cursurile ar urma să fie organizate de unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.

Conform documentului aflat în procedură parlamentară, utilizatorii trotinetelor electrice vor trebui să învețe regulile esențiale de circulație, semnele rutiere și normele privind deplasarea pe drumurile publice.

Scopul noii măsuri nu este introducerea unui permis special pentru trotinete electrice, ci crearea unui sistem prin care utilizatorii să demonstreze că au cunoștințe minime despre siguranța rutieră.

Parlamentarii susțin că mulți dintre cei care folosesc trotinete electrice nu cunosc regulile de circulație și ajung să circule periculos, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Proiectul legislativ prevede și o excepție importantă. Persoanele care dețin deja permis de conducere nu vor mai fi obligate să urmeze cursul de legislație rutieră pentru trotinete electrice.

Inițiatorii argumentează că șoferii au trecut deja printr-un proces de pregătire și examinare, astfel că dețin cunoștințele necesare privind regulile de circulație și conduita preventivă în trafic.

Excepția se aplică indiferent de categoria permisului de conducere.

O altă schimbare importantă propusă de parlamentari este crearea unui registru electronic național administrat de Autoritatea Rutieră Română.

În această bază de date vor fi introduse informațiile privind absolvirea cursului de legislație rutieră, iar autoritățile vor putea verifica rapid dacă o persoană are dreptul să circule legal cu trotineta electrică.

Sistemul ar urma să simplifice verificările efectuate de polițiști și să reducă situațiile în care utilizatorii circulă fără pregătirea necesară.

Creșterea numărului de accidente reprezintă principalul argument invocat de inițiatorii proiectului.

Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, în primele luni ale anului 2025 au fost raportate numeroase incidente grave în care au fost implicate trotinete electrice, inclusiv accidente soldate cu persoane rănite grav și decese.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că trotinetele electrice pot deveni extrem de periculoase atunci când sunt utilizate fără respectarea regulilor de circulație sau în zone aglomerate.

În multe cazuri, accidentele sunt provocate de:

circulația pe trotuare aglomerate;

traversarea neregulamentară;

viteza excesivă;

lipsa echipamentelor de protecție;

neacordarea priorității.

Chiar și fără noile modificări legislative, utilizatorii de trotinete electrice trebuie să respecte mai multe obligații prevăzute de Codul Rutier.

În prezent:

minorii sub 16 ani trebuie să poarte cască de protecție;

circulația pe trotuar este interzisă dacă nu există piste special amenajate;

trotinetele electrice pot circula doar pe piste pentru biciclete sau pe drumuri unde limita maximă de viteză este de 50 km/h;

transportul pasagerilor este interzis;

utilizarea telefonului mobil în timpul mersului poate fi sancționată.

De asemenea, anumite categorii de trotinete electrice vor avea nevoie de asigurare RCA obligatorie începând cu noiembrie 2025.

Nerespectarea regulilor de circulație poate aduce amenzi consistente pentru utilizatorii de trotinete electrice.

În funcție de abatere, sancțiunile prevăzute de actualul Cod Rutier pot depăși 1.000 de lei. Poliția poate aplica amenzi pentru:

circulația în zone interzise;

nerespectarea semnelor de circulație;

utilizarea trotinetelor fără echipamente obligatorii;

conducerea sub influența alcoolului;

transportul altor persoane pe trotinetă.

Deocamdată, proiectul nu a fost adoptat și se află în dezbatere parlamentară. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie aprobat de Parlament și promulgat ulterior.

Până atunci, utilizatorii de trotinete electrice trebuie să respecte regulile actuale din Codul Rutier.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, România ar putea introduce una dintre cele mai stricte forme de reglementare pentru trotinetele electrice din ultimii ani, cu accent pe educația rutieră și prevenirea accidentelor.