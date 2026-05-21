Permisul de conducere nu își pierde automat valabilitatea doar pentru că șoferul și-a schimbat cartea de identitate. Dacă noul buletin a fost emis din cauza expirării, pierderii, furtului sau deteriorării celui vechi, permisul poate fi folosit în continuare până la data înscrisă pe document.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că nici schimbarea domiciliului nu obligă automat la preschimbarea permisului auto. Astfel, dacă numele titularului rămâne același, carnetul de conducere poate fi utilizat fără probleme până la expirare.

În aceste situații nu este necesară eliberarea unui nou permis, nu trebuie făcută o nouă fișă medicală și nici achitată taxa pentru emiterea altui document.

Problemele apar atunci când datele personale ale șoferului se modifică. Cea mai frecventă situație este schimbarea numelui după căsătorie, divorț sau în urma unei decizii administrative.

În aceste cazuri, titularul trebuie să solicite eliberarea unui nou permis sau a unui duplicat. Dacă se cere doar duplicatul, documentul păstrează aceeași perioadă de valabilitate ca permisul inițial.

În schimb, șoferii care vor un permis nou, cu valabilitate completă de încă 10 ani pentru categoriile A și B, trebuie să prezinte și fișa medicală care confirmă că sunt apți pentru conducerea autovehiculelor.

Șoferii trebuie să fie atenți și la concordanța datelor dintre toate documentele. Dacă numele din permis diferă de cel din cartea de identitate, polițistul poate considera că actele nu au fost actualizate la timp.

Mulți conducători auto verifică doar permisul, însă ignoră certificatul de înmatriculare. Talonul conține datele proprietarului mașinii, iar acestea trebuie să coincidă cu cele din actul de identitate.

Dacă proprietarul își schimbă domiciliul sau numele, certificatul de înmatriculare trebuie actualizat în termen de 30 de zile de la modificarea datelor.

În caz contrar, șoferul riscă sancțiuni importante. Amenda pentru neactualizarea certificatului de înmatriculare este cuprinsă între 6 și 8 puncte-amendă.

În 2026, punctul de amendă este 202,5 lei, ceea ce înseamnă că sancțiunea poate ajunge între 1.215 și 1.620 de lei.

Autoritățile atrag atenția că problemele pot apărea și atunci când documentele nu corespund între ele. De exemplu, dacă numele din buletin este diferit de cel din permis sau din talon, acest lucru poate duce la verificări suplimentare și la aplicarea de sancțiuni.