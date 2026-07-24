Ce faci dacă îți pierzi actele de identitate în vacanță? Soluția care îți permite să te întorci în România

O vacanță în străinătate se poate transforma rapid într-un coșmar dacă îți pierzi pașaportul sau cartea de identitate. Fără documente, întoarcerea în România poate deveni complicată. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) explică pașii care trebuie urmați, cum poți obține un titlu de călătorie și ce obligații ai după revenirea în țară.

Ce trebuie să faci dacă ți-ai pierdut actele de identitate în vacanță? Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cetățenii români care rămân fără documente de identitate pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie la cea mai apropiată ambasadă sau secție consulară a României. Respectarea recomandărilor autorităților este esențială pentru soluționarea rapidă a situației și evitarea unor probleme suplimentare.

În cazul în care documentele de identitate sunt pierdute sau furate în timpul unei călătorii în străinătate, primul pas este anunțarea autorităților locale de poliție. Dacă este posibil, este recomandată identificarea unor martori care pot oferi informații despre împrejurările producerii incidentului. Persoana afectată trebuie să prezinte o listă cu documentele și bunurile dispărute și să solicite eliberarea unui proces-verbal sau a unui raport oficial al poliției.

Acest document poate fi necesar atât în relația cu autoritățile române, cât și pentru obținerea unor eventuale despăgubiri din partea companiei de asigurări, dacă există o poliță care acoperă astfel de situații.

Dacă au fost pierdute sau furate pașaportul ori cartea de identitate, MAE recomandă contactarea, cât mai rapid, a celei mai apropiate ambasade sau secții consulare a României. Reprezentanții consulari pot elibera un titlu de călătorie, un document provizoriu care permite revenirea în România.

În situația în care au fost furate și bani sau carduri bancare, ministerul recomandă blocarea imediată a cardurilor prin contactarea băncii. Totodată, este indicată luarea legăturii cu familia sau cu persoane apropiate, care pot oferi sprijin financiar pentru continuarea călătoriei ori pentru întoarcerea în țară.

Cum obții un titlu de călătorie pentru a reveni în România? Cetățenii români care rămân în străinătate fără un document de călătorie valabil pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie la cea mai apropiată ambasadă sau secție consulară a României. Acest document provizoriu este destinat persoanelor care și-au pierdut actele de călătorie, le-au fost furate sau au fost deteriorate și le permite să revină în România.

Titlul de călătorie este valabil pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, însă își încetează automat valabilitatea în momentul trecerii frontierei României. De regulă, documentul este eliberat în aceeași zi în care este depusă cererea. Totuși, dacă sunt necesare verificări suplimentare pentru confirmarea identității solicitantului, termenul de emitere poate fi prelungit.

Potrivit MAE, la depunerea cererii este recomandat ca solicitantul să prezinte, dacă dispune de acestea, un document românesc de identitate cu fotografie sau un pașaport anterior. În lipsa acestor documente, identitatea poate fi dovedită și prin alte acte românești, precum certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, permisul de conducere sau alte documente oficiale.

În situația în care identitatea nu poate fi confirmată pe loc, misiunea diplomatică ori oficiul consular va efectua verificările necesare în România înainte de emiterea titlului de călătorie. În cazuri excepționale, autoritățile consulare pot solicita prezentarea unor documente suplimentare.

Ce trebuie să faci după ce ajungi acasă? Titlul de călătorie este un document provizoriu, astfel că, după revenirea în România, titularul trebuie să solicite eliberarea unor noi acte de identitate. În cazul în care pașaportul a fost pierdut, situația trebuie declarată autorităților competente.

Potrivit legislației și informațiilor publicate de MAE, pierderea pașaportului trebuie anunțată de titular sau, după caz, de părinții unui minor, reprezentanții legali ori însoțitorii acestuia. Declarația poate fi făcută la cea mai apropiată unitate de poliție, la un serviciu public comunitar de pașapoarte sau la Direcția Generală de Pașapoarte. Dacă pierderea sau furtul s-au produs în străinătate, incidentul poate fi declarat și la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al României.

După îndeplinirea acestor formalități, persoana poate solicita eliberarea unui nou pașaport la serviciul public comunitar de pașapoarte. Pentru obținerea unei noi cărți de identitate, cererea trebuie depusă la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru a putea călători din nou în afara țării, persoana care s-a întors în România cu un titlu de călătorie trebuie să solicite emiterea unui nou pașaport simplu electronic. Potrivit MAE, dosarul trebuie să cuprindă cererea completată și semnată de solicitant, precum și pașaportul anterior, dacă acesta este disponibil.

În cazul în care pașaportul a fost pierdut sau furat, solicitantul trebuie să prezinte, în original, documentul eliberat de poliție în urma declarării incidentului, precum și o declarație privind împrejurările în care documentul a fost pierdut sau sustras. Este necesar un act românesc de identitate cu fotografie, cum ar fi cartea de identitate, buletinul de identitate, permisul de conducere sau livretul militar, prezentat în original și în copie.

Dacă persoana nu mai deține niciun document românesc de identitate, ambasada sau oficiul consular va iniția procedura de verificare și confirmare a identității în România înainte de emiterea noului pașaport.