Ministerul Afacerilor Interne a atribuit companiei Dendrio Innovations un contract în valoare de 24,23 milioane de lei, fără TVA, pentru implementarea unor soluții de securitate cibernetică destinate noului centru de date care va gestiona sistemul IT al cărților electronice de identitate.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, sistemele care vor fi instalate au rolul de a proteja infrastructura informatică a MAI împotriva tentativelor de acces neautorizat și a eventualelor atacuri informatice care ar putea viza datele personale ale românilor.

Bugetul estimat inițial pentru această licitație s-a ridicat la 27,99 milioane de lei, fără TVA. În cadrul procedurii a depus ofertă și compania Intelli Technologies, însă contractul a fost câștigat de Dendrio Innovations.

Durata contractului este de 150 de zile, interval în care furnizorul trebuie să implementeze toate serviciile și soluțiile de securitate prevăzute în documentația tehnică. Miza proiectului este una majoră, în condițiile în care noua carte electronică de identitate va integra volume importante de date personale și elemente digitale sensibile.

Pe lângă acest contract destinat protejării infrastructurii digitale, aceeași companie a obținut și un alt proiect important în relația cu statul român. Dendrio Innovations a câștigat o licitație pentru dezvoltarea unui chatbot bazat pe inteligență artificială, destinat automatizării comunicării dintre instituții și cetățeni.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are o valoare de 10,16 milioane de lei, fără TVA. Sistemul bazat pe inteligență artificială ar urma să simplifice anumite interacțiuni administrative și să reducă timpul de răspuns pentru solicitările adresate instituțiilor publice.

În ultimii ani, MAI și alte instituții ale statului au accelerat procesele de digitalizare, în special în zona documentelor de identitate și a serviciilor administrative online. Totuși, extinderea acestor sisteme digitale aduce și o presiune suplimentară în materie de securitate cibernetică, în contextul în care atacurile informatice asupra infrastructurilor publice au devenit tot mai frecvente la nivel european.

Compania Dendrio Innovations, fondată în 2011, a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de aproape 95 de milioane de lei. Firma este deținută integral de Dendrio Solutions, companie controlată de Bittnet Systems, societate listată la Bursa de Valori București.

Implementarea noilor sisteme digitale coincide cu extinderea procesului de emitere a cărților electronice de identitate. Românii care își fac buletin pentru prima dată sau care trebuie să își schimbe actul de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani trebuie să respecte noile proceduri administrative aplicabile în 2026.

Noua carte electronică de identitate va include elemente moderne de securitate și componente digitale destinate autentificării și accesului la anumite servicii electronice ale statului. În acest context, protecția datelor personale devine una dintre principalele preocupări ale autorităților.

Pentru eliberarea documentului, cetățenii trebuie să pregătească actele solicitate de serviciile de evidență a populației și să achite taxele aferente procedurii. Autoritățile susțin că noile sisteme informatice vor permite o administrare mai rapidă și mai eficientă a documentelor de identitate.

Proiectul derulat de MAI face parte din procesul mai amplu de digitalizare administrativă finanțat prin fonduri europene și prin programe dedicate modernizării infrastructurilor publice.

