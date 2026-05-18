Romaero a anunțat că primul memorandum semnat în cadrul BSDA 2026 este cel realizat împreună cu WB Group, cel mai mare grup privat de tehnologie militară din Polonia. Colaborarea urmărește dezvoltarea unor capacități industriale locale pentru producția și asamblarea sistemelor aeriene fără pilot destinate Armatei României.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, acordul deschide drumul fabricării în România a sistemelor de muniție de tip „loitering” WARMATE, utilizate deja de Forțele Armate Poloneze și de alte state aliate. Aceste sisteme au capacitatea de a lovi ținte aflate la distanțe de peste 100 de kilometri.

În baza memorandumului, facilitățile Romaero din București urmează să fie adaptate pentru producția la scară largă a acestor sisteme. Compania românească va participa atât la fabricare, cât și la asamblarea componentelor, în cadrul unui proces care include transfer de tehnologie și dezvoltarea capabilităților industriale locale.

Reprezentanții Romaero susțin că proiectul este legat și de instrumentul european SAFE – „Security Action for Europe” –, prin care România poate beneficia de finanțări importante pentru programele de apărare. Conform companiei, acordul cu WB Group urmărește ca o parte semnificativă a valorii generate prin aceste investiții europene să rămână în industria românească.

„Cooperarea asigură că valoarea generată prin programele finanţate prin SAFE este împărţită cu industria românească, prin transfer de tehnologie şi dezvoltarea capabilităţilor la nivel local”, se mai arată în comunicatul citat.

Totodată, oficialii companiei au precizat că proiectul se bazează și pe înființarea WB Romania, entitatea locală a grupului polonez, care va susține investițiile și dezvoltarea parteneriatelor industriale pe piața românească.

Al doilea memorandum semnat de Romaero în cadrul expoziției BSDA 2026 a fost realizat cu grupul italian Leonardo, unul dintre cei mai importanți producători mondiali din industria aerospațială și de apărare.

Acordul vizează dezvoltarea unor servicii de mentenanță, reparații și overhaul pentru elicoptere multirol în România, în contextul programului Ministerului Afacerilor Interne privind achiziția unor noi aeronave pentru misiuni operative și de salvare.

„În cadrul acestui program, Leonardo propune modelul AW139, un elicopter bimotor mediu recunoscut ca lider mondial şi european în categoria sa pentru misiuni de securitate, salvare a vieţii şi protecţia mediului. AW139 înregistrează în prezent peste 1.500 de unităţi vândute către 300 de operatori din peste 90 de ţări, dintre care peste 1.300 sunt deja în serviciu la nivel global”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit datelor prezentate de companie, modelul este utilizat deja de structuri din mai multe state europene, printre care Bulgaria, Spania, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Estonia, Danemarca, Italia, Grecia, Cipru, Olanda, Slovenia și Croația.

Oficialii Romaero susțin că, în cazul selectării elicopterului AW139 de către Ministerul Afacerilor Interne, colaborarea cu Leonardo ar putea aduce investiții suplimentare în infrastructura de mentenanță din România și dezvoltarea unor noi competențe tehnice pentru personalul local.

„În cazul în care AW139 va fi selectat de Ministerul Afacerilor Interne, colaborarea dintre Romaero şi Leonardo va genera multiple beneficii, de la asistenţă tehnică şi management suveran al flotei, până la transfer de know-how, susţinerea dezvoltării competenţelor profesionale şi crearea de locuri de muncă calificate în România”, mai precizează sursa citată.

Romaero este una dintre cele mai mari companii de stat din industria aerospațială și de apărare din România, activând atât în zona serviciilor de întreținere și reparații pentru aeronave civile și militare, cât și în producția de aerostructuri și componente industriale.

Compania consideră că infrastructura existentă din București, experiența acumulată în domeniul aeronautic și resursa umană specializată pot transforma din nou Romaero într-un punct strategic pentru marile programe de înzestrare militară și cooperare industrială europeană.

„Experienţa companiei în aeronautica civilă şi militară, resursa umană calificată, infrastructura şi capacităţile de producţie disponibile în Bucureşti fac din ROMAERO una dintre cele mai atractive întreprinderi româneşti pentru marii producători de echipament militar şi de aeronave din lume. ROMAERO este deja partener pentru România şi Europa Centrală al unora dintre cele mai importante companii de pe piaţa mondială de echipamente militare, pentru transferul de tehnologie militară avansată, atât în domeniul producţiei industriale, cât şi în domeniul cercetării-dezvoltării”, se mai arată în comunicatul companiei.

