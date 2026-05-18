Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a spus că au fost analizate mai multe variante privind creșterea vârstei de pensionare în sistemul de apărare, dar că, fiind un guvern interimar, nu se mai pot lua astfel de decizii în acest moment.

El a fost întrebat la TVRInfo despre un posibil proiect de lege legat de creșterea vârstei de pensionare în structurile de forță ale statului. Miruță a explicat că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost format un grup de lucru care a analizat mai multe scenarii.

Oficialul român a mai spus că discuțiile au pornit de la câteva principii importante și că nu se va schimba modul de calcul al pensiilor militare, lucru care îi îngrijora pe unii. El a precizat că această schimbare nu era nici măcar inclusă în variantele de lucru discutate.

Miruță a explicat că în Ministerul Apărării variantele analizate nu ar fi avut efecte majore deoarece vârsta reală de pensionare este, în medie, cu aproximativ 4–5 ani mai mare decât pragul minim prevăzut de lege. El a menționat că o eventuală economie de bani obținută prin creșterea vârstei de pensionare ar putea fi folosită pentru Ministerul Apărării, pentru a corecta unele probleme apărute în 2017 legate de pensiile militarilor.

„S-au analizat nişte scenarii, dar guvernul acum, fiind un guvern interimar, nu mai poate lua o astfel de decizie, în interiorul guvernului. Am plecat de la nişte principii. Nu se schimbă modul în care se calculează pensia pensionarilor militari, că asta era o temere şi ne-am împotrivit şi asta nu era nici măcar în forma lucrată până în momentul respectiv. Am mai urmărit un principiu, că dacă se adună nişte bani din aplicarea unei vârste de pensionare mai ridicate, parte din banii aceia să îi economisim la Ministerul Apărării, pentru a corecta nedreptatea făcută pensionarilor militari în 2017”, a declarat Miruţă.

Ilie Bolojan spunea, cu câteva zile în urmă, înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură, că vârsta de pensionare pentru militari și polițiști va crește deoarece, în opinia sa, nu există altă soluție pentru a susține sistemul de pensii. El a anunțat că săptămâna viitoare va fi prezentată o propunere în acest sens.

Bolojan a explicat că în România sunt tot mai puțini oameni care lucrează și plătesc contribuții, în timp ce numărul pensionarilor este în creștere. Din acest motiv, statul trebuie să contribuie suplimentar la bugetul de pensii, altfel nu ar putea fi plătite toate pensiile.

El a mai spus că problema este influențată de scăderea populației active și că generațiile viitoare de muncitori vor fi mult mai mici decât cele care ies acum la pensie. De aceea, consideră că oamenii vor trebui să muncească mai mult timp pentru ca sistemul să fie sustenabil.

Premierul Bolojan a precizat că vârsta medie de pensionare în România este sub 60 de ani, deoarece unele categorii se pensionează foarte devreme, chiar între 47 și 52 de ani. În opinia lui, acest lucru nu mai poate fi susținut pe termen lung.

El a afirmat clar că vârsta de pensionare pentru militari și polițiști va crește și că se va lucra la o propunere concretă în perioada următoare.

Totodată, Bolojan a explicat că există diferențe între tipurile de muncă din armată și poliție, dar, în general, sistemul actual are dezechilibre care trebuie corectate treptat. El a mai spus că eventualele economii ar putea fi folosite pentru ajustări ale pensiilor, însă schimbările nu se pot face rapid și trebuie aplicate treptat.