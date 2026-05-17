Pensii 2026. Sistemul de pensii se dovedește vulnerabil chiar și la cele mai mici șocuri economice, iar presiunile demografice generate de generația „decrețeilor” amplifică aceste probleme. În acest context, autoritățile discută tot mai des despre creșterea vârstei de pensionare, pe fondul unor argumente în principal economice. Tot mai mulți angajați devin astfel interesați de momentul în care își pot depune dosarul de pensionare și de condițiile necesare pentru ieșirea din activitate.

La nivel european, vârsta de pensionare a fost ajustată în multe state, de regulă în corelație cu speranța de viață. În România însă, perioada de pensionare este considerată relativ scurtă, raportat la durata totală a vieții. Diferențele față de alte state europene sunt semnificative, mai ales în ceea ce privește numărul de ani petrecuți la pensie.

În cazul României, un bărbat care se pensionează la 65 de ani și are o speranță de viață de aproximativ 73 de ani beneficiază, în medie, de circa 8 ani de pensie. În multe țări din Europa de Vest, această perioadă ajunge la 14–15 ani, cum este exemplul Italiei. Situația femeilor este ceva mai favorabilă, având în vedere o speranță de viață care depășește 80 de ani, ceea ce se traduce prin aproximativ 15–16 ani de pensie. Chiar și așa, România rămâne sub nivelul unor state precum Franța, Spania sau Suedia, unde durata medie a perioadei de pensionare poate varia între 19 și 24 de ani.

Verificarea stagiilor de cotizare se realizează în prezent, în mare parte, online, fără a mai fi necesare deplasări la ghișee sau solicitarea de documente de la angajatori, deoarece datele sunt centralizate în sistemele informatice ale statului.

Principala platformă oficială este cea gestionată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Prin crearea unui cont personal, utilizatorii pot accesa secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”, unde sunt disponibile informații despre stagiile de cotizare, veniturile raportate și perioadele lucrate. În paralel, contribuțiile pot fi verificate și prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în cadrul Spațiului Privat Virtual, un sistem digital în care pot fi consultate sumele declarate și achitate de angajatori cu titlu de contribuții sociale.

În ultimii ani, digitalizarea acestor procese a avansat semnificativ, iar în 2026 sistemele informatice sunt mai bine integrate, ceea ce permite actualizarea constantă a datelor privind contribuțiile și vechimea în muncă. Pentru acces, primul pas este crearea unui cont pe platforma CNPP, pe baza datelor personale precum CNP-ul, numele și adresa de e-mail. După transmiterea solicitării, contul este activat fie online, fie prin validarea identității, în funcție de metoda aleasă. Metode moderne precum ROeID sau semnătura electronică calificată permit activarea contului fără deplasare fizică la instituții.

Odată activat, utilizatorul poate consulta și genera rapoarte detaliate privind stagiile de cotizare. Aceste rapoarte pot fi fie analitice, lună de lună, fie sintetice, pe ani, și includ informații despre zilele lucrate, veniturile realizate, punctajul de pensie și angajatorii care au declarat contribuțiile. Documentele sunt disponibile în format PDF și pot fi descărcate sau salvate pentru utilizări ulterioare.

Vechimea în muncă, denumită oficial stagiu de cotizare, rămâne un element esențial în stabilirea dreptului la pensie și a cuantumului acesteia, fiind unul dintre factorii determinanți în calculul final al beneficiilor.

Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, act normativ intrat în vigoare la 1 septembrie 2024 și aplicabil și în 2026, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, valabil atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Vechimea în muncă are un impact direct asupra cuantumului pensiei, întrucât atât durata perioadei de cotizare, cât și nivelul veniturilor declarate influențează valoarea finală a drepturilor de pensie. Cu cât o persoană a contribuit mai mult timp și a avut venituri mai mari, cu atât pensia poate fi mai ridicată.

Dincolo de pensie, vechimea în muncă poate influența și alte drepturi profesionale, cum ar fi sporurile de vechime sau acordarea unor zile suplimentare de concediu, în funcție de prevederile contractelor individuale sau colective de muncă aplicabile.

Rapoartele generate prin contul gestionat de CNPP oferă o imagine detaliată asupra activității profesionale înregistrate în sistemul public de pensii. Aceste documente includ perioadele lucrate, numărul de zile de activitate, tipul contractului și condițiile de muncă, în măsura în care aceste date au fost declarate de angajatori.

De asemenea, rapoartele indică angajatorii care au transmis contribuțiile în numele salariatului, precum și veniturile brute lunare raportate, elemente esențiale pentru calculul punctajului de pensie. Sunt evidențiate contribuțiile sociale plătite, punctajul acumulat și vechimea totală în muncă, exprimată în ani, luni și zile.

Aceste informații pot ajuta și la identificarea eventualelor lipsuri sau neconcordanțe în evidențe. Dacă anumite perioade lipsesc din raport, acest lucru poate semnala erori de raportare sau situații în care contribuțiile nu au fost declarate ori achitate.

Verificarea periodică a vechimii în muncă este importantă deoarece permite corectarea din timp a eventualelor erori. În practică, astfel de corecții pot dura luni de zile și pot necesita documente suplimentare obținute de la foști angajatori sau instituții publice.

Pentru perioadele anterioare lunii aprilie 2001, datele provin din carnetele de muncă, aflate încă în proces de digitalizare, iar în anumite cazuri pot fi necesare adeverințe suplimentare de la angajatori. În prezent, vechimea în muncă poate fi verificată atât online, cât și prin solicitarea unei adeverințe de stagiu de cotizare de la CNPP, document eliberat de casa teritorială de pensii în funcție de domiciliu, pe baza unei cereri și a unei copii a actului de identitate.

În același timp, adeverința de vechime poate fi solicitată și direct de la angajator, acesta având obligația legală de a o elibera în termen de 15 zile lucrătoare.

Este important de reținut că perioadele de muncă nedeclarată nu sunt luate în calcul la stabilirea vechimii. În lipsa contribuțiilor sociale achitate și raportate, aceste intervale nu apar în evidențele oficiale și nu influențează dreptul la pensie sau cuantumul acesteia.