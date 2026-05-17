Începând cu 20 mai 2026, în întreaga UE vor intra în vigoare noi reguli privind închirierea locuințelor în regim hotelier prin platforme precum Airbnb și Booking.com. Aceste schimbări vor modifica semnificativ modul în care proprietarii își pot lista apartamentele sau casele, introducând obligații suplimentare de înregistrare, raportare și transparență fiscală.

Regulamentul are ca obiectiv principal creșterea transparenței pe piața închirierilor pe termen scurt, combaterea activităților nedeclarate și crearea unui sistem unitar de evidență la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Prin aceste măsuri, autoritățile vor putea identifica mai ușor proprietățile închiriate, persoanele care obțin venituri din această activitate și nivelul real al veniturilor generate, facilitând astfel controalele fiscale și reducerea fenomenului de „închiriere la negru”.

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea unui număr unic de înregistrare pentru fiecare locuință oferită spre închiriere pe termen scurt. Fiecare apartament sau casă listată pe platformele de rezervări va trebui înregistrată într-un sistem oficial administrat la nivel național, iar proprietarul va primi un cod unic.

Acest cod va deveni o condiție obligatorie pentru publicarea anunțului, ceea ce înseamnă că fără el, locuința nu va putea fi listată pe platformele online.

În plus, codul de înregistrare va trebui afișat în fiecare anunț publicat, iar platformele vor avea obligația de a-i verifica automat validitatea. În situația în care codul lipsește sau conține date incorecte, anunțurile vor putea fi blocate sau eliminate. În acest fel, închirierea nereglementată devine mult mai dificil de realizat, iar piața este orientată către un cadru mult mai strict și mai ușor de monitorizat de către autorități.

Regulamentul aduce schimbări importante și în ceea ce privește transparența fiscală, deoarece platformele de tip Airbnb și Booking.com vor avea obligația de a transmite periodic date către autoritățile fiscale. Informațiile raportate vor include identitatea gazdelor, adresele proprietăților, numărul de nopți închiriate, veniturile obținute și capacitatea unităților de cazare.

Aceste date vor fi trimise către ANAF, unde vor putea fi corelate direct cu veniturile declarate de contribuabili. În acest context, proprietarii vor trebui să își declare corect și complet veniturile obținute din închirieri în regim hotelier, deoarece verificarea acestora va deveni mult mai simplă și mai eficientă pentru autorități.

Deși regulamentul european nu introduce taxe noi, el facilitează semnificativ aplicarea și colectarea celor deja existente. În România rămân valabile impozitul pe venit, contribuțiile sociale aplicabile în funcție de pragurile legale, eventual TVA în anumite situații, precum și regulile care diferențiază activitatea desfășurată ca persoană fizică de cea realizată printr-o formă organizată, cum ar fi un PFA sau un SRL.

În paralel, devine tot mai relevant sistemul RO e-Factura, utilizat pentru raportarea electronică a tranzacțiilor în cazul activităților desfășurate prin entități juridice. Acest sistem contribuie la digitalizarea completă a proceselor fiscale și la o trasabilitate mult mai ridicată a veniturilor, într-un context în care monitorizarea activităților economice devine din ce în ce mai strictă.

Pentru a putea închiria legal în regim hotelier, proprietarii vor fi obligați să își înregistreze locuința în sistemul național, să obțină un cod unic de identificare și să îl includă în toate anunțurile publicate pe platformele de rezervări.

Veniturile obținute vor trebui declarate către ANAF, iar în anumite situații pot interveni și obligații suplimentare, precum obținerea unor autorizații locale sau a unor clasificări turistice, în funcție de reglementările stabilite de primării sau de autoritățile din domeniul turismului.

În România, implementarea acestui sistem va fi realizată prin structurile existente din sectorul turistic și fiscal, cel mai probabil prin platforme digitale integrate între autoritățile fiscale și instituțiile aflate în subordinea ministerului de resort.

Procesul este conceput ca unul preponderent digitalizat, în care documentele vor fi depuse online, iar codul de înregistrare va fi emis automat, cu scopul de a simplifica procedura și de a facilita controlul și evidența activităților de închiriere pe termen scurt.